https://ria.ru/20230823/bespilotnik-1891702740.html

В Белгородской области сбили беспилотник

В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 23.08.2023

В Белгородской области сбили беспилотник

Российские системы ПВО в среду уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщили... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T11:59

2023-08-23T11:59

2023-08-23T12:01

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

происшествия

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО в среду уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня около 11.30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Средствами ПВО БПЛА обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20230823/pogibshie-1891661652.html

белгородская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, происшествия, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)