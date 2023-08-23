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В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 23.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:59 23.08.2023 (обновлено: 12:01 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/bespilotnik-1891702740.html
В Белгородской области сбили беспилотник
В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 23.08.2023
В Белгородской области сбили беспилотник
Российские системы ПВО в среду уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщили... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T11:59
2023-08-23T12:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
происшествия
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО в среду уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня около 11.30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Средствами ПВО БПЛА обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20230823/pogibshie-1891661652.html
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вооруженные силы рф, происшествия, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Происшествия, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Белгородской области сбили беспилотник

Минобороны: в Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО в среду уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня около 11.30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Средствами ПВО БПЛА обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - говорится в релизе.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФПроисшествияБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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