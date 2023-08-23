https://ria.ru/20230823/bespilotnik-1891702740.html
В Белгородской области сбили беспилотник
В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 23.08.2023
В Белгородской области сбили беспилотник
Российские системы ПВО в среду уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщили... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T11:59
2023-08-23T11:59
2023-08-23T12:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
происшествия
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО в среду уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня около 11.30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Средствами ПВО БПЛА обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20230823/pogibshie-1891661652.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, происшествия, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Происшествия, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Белгородской области сбили беспилотник
Минобороны: в Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа