https://ria.ru/20230823/bespilotnik-1891641246.html

Собянин рассказал о повреждениях в районе "Москва-Сити" после падения БПЛА

Собянин рассказал о повреждениях в районе "Москва-Сити" после падения БПЛА - РИА Новости, 23.08.2023

Собянин рассказал о повреждениях в районе "Москва-Сити" после падения БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на данный момент экстренные службы осматривают территорию в "Москва-Сити", в результате удара выбито несколько окон в... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T04:32

2023-08-23T04:32

2023-08-23T04:48

происшествия

москва

можайский район

сергей собянин

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на данный момент экстренные службы осматривают территорию в "Москва-Сити", в результате удара выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках.Ранее мэр сообщил, что ночью силами ПВО сбит один беспилотник в Можайском районе Подмосковья, второй - попал в строящееся здание в "Москва-Сити". Позднее Собянин, ссылаясь на данные Минобороны РФ, заявил, что ПВО сбила еще один беспилотник в районе Химок.Минобороны сообщило, что Киев ночью пытался атаковать объекты в Москве тремя БПЛА. Два из атакующих столицу БПЛА были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, один "подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити". В Минобороны добавили, что пострадавших нет."Городские экстренные службы осматривают территорию в периметре Сити на предмет последствий удара. Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках", - написал мэр в своем телеграм-канале.Он также уточнил, что в результате атаки дронов никто не пострадал.

https://ria.ru/20230823/aeroporty-1891638197.html

москва

можайский район

московская область (подмосковье)

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происшествия, москва, можайский район, сергей собянин, московская область (подмосковье)