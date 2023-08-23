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Российские военные пресекли попытку атаки трех украинских БПЛА в Москве
Российские военные пресекли попытку атаки трех украинских БПЛА в Москве - РИА Новости, 23.08.2023
Российские военные пресекли попытку атаки трех украинских БПЛА в Москве
Киев атаковал объекты в Москве тремя БПЛА, два сбили силы ПВО, один был подавлен РЭБ и упал в районе комплекса "Москва-Сити", пострадавших нет, сообщили в среду РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T04:02
2023-08-23T04:02
2023-08-23T06:30
специальная военная операция на украине
москва
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киев
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Киев атаковал объекты в Москве тремя БПЛА, два сбили силы ПВО, один был подавлен РЭБ и упал в районе комплекса "Москва-Сити", пострадавших нет, сообщили в среду в Минобороны России."Двадцать третьего августа в ночное время силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по городу Москве. Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области", - заявили в ведомстве.Третий БПЛА, как уточнили в Минобороны, был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, столкнулся со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити".Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, территорию "Москва-Сити" сейчас осматривают экстренные службы, в результате удара выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках.ВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать "Москва-Сити" с помощью беспилотников. Восемнадцатого августа система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник, обломки которого упали в зоне Экспоцентра и повредили фасад павильона. Еще два аппарата сбили 10 августа.В ночь на 1 августа один дрон врезался в башню комплекса после того, как его подавили средства радиоэлектронной борьбы, жертв и пострадавших не было. Еще два БПЛА уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами.За два дня до этого в результате атаки были повреждены фасады на двух офисных башнях в "Москва-Сити", жертв и пострадавших не было. Минобороны России сообщило, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один сбила ПВО, два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории "Москва-Сити".
https://ria.ru/20230823/aeroporty-1891638197.html
https://ria.ru/20230823/moskva-siti-1891637923.html
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москва, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, Москва, Россия, Киев
Российские военные пресекли попытку атаки трех украинских БПЛА в Москве
Минобороны: системы ПВО и РЭБ пресекли атаку трех украинских БПЛА в Москве
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.
Киев атаковал объекты в Москве тремя БПЛА, два сбили силы ПВО, один был подавлен РЭБ и упал в районе комплекса "Москва-Сити", пострадавших нет, сообщили в среду в Минобороны России
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"Двадцать третьего августа в ночное время силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по городу Москве. Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области", - заявили в ведомстве.
Третий БПЛА, как уточнили в Минобороны, был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, столкнулся со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити".
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, территорию "Москва-Сити" сейчас осматривают экстренные службы, в результате удара выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках.
Три московских аэропорта ввели ограничения на вылет и прилет самолетов
ВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать "Москва-Сити" с помощью беспилотников. Восемнадцатого августа система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник, обломки которого упали в зоне Экспоцентра и повредили фасад павильона. Еще два аппарата сбили 10 августа.
В ночь на 1 августа один дрон врезался в башню комплекса после того, как его подавили средства радиоэлектронной борьбы, жертв и пострадавших не было. Еще два БПЛА уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами.
За два дня до этого в результате атаки были повреждены фасады на двух офисных башнях в "Москва-Сити", жертв и пострадавших не было. Минобороны России сообщило, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один сбила ПВО, два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории "Москва-Сити".
В районе "Москва-Сити" раздался хлопок