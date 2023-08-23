https://ria.ru/20230823/bespilotnik-1891638601.html
Беспилотник врезался в строящееся здание в "Москва-Сити"
Беспилотник врезался в строящееся здание в "Москва-Сити" - РИА Новости, 23.08.2023
Беспилотник врезался в строящееся здание в "Москва-Сити"
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью силами ПВО сбит один беспилотник в Можайском районе Подмосковья, второй - попал в строящееся здание в... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T03:26
2023-08-23T03:26
2023-08-23T04:18
можайский район
московская область (подмосковье)
специальная военная операция на украине
сергей собянин
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью силами ПВО сбит один беспилотник в Можайском районе Подмосковья, второй - попал в строящееся здание в "Москва-Сити"."Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити. На места происшествий выехали оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал мэр в своем телеграм-канале.Позднее Собянин, ссылаясь на данные Минобороны РФ, заявил, что ПВО сбила еще один беспилотник в районе Химок.Незадолго до этого Минобороны сообщило, что Киев ночью пытался атаковать объекты в Москве тремя БПЛА. Два из атакующих столицу БПЛА были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, один "подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити". В Минобороны добавили, что пострадавших нет.
https://ria.ru/20230823/aeroporty-1891638197.html
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можайский район, московская область (подмосковье), сергей собянин, москва, происшествия
Можайский район, Московская область (Подмосковье), Специальная военная операция на Украине, Сергей Собянин, Москва, Происшествия
Беспилотник врезался в строящееся здание в "Москва-Сити"
Собянин сообщил, что беспилотник попал в строящееся здание в "Москва-Сити"
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью силами ПВО сбит один беспилотник в Можайском районе Подмосковья, второй - попал в строящееся здание в "Москва-Сити".
"Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити. На места происшествий выехали оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал мэр в своем телеграм-канале
.
Позднее Собянин, ссылаясь на данные Минобороны РФ, заявил, что ПВО сбила еще один беспилотник в районе Химок.
Незадолго до этого Минобороны сообщило, что Киев ночью пытался атаковать объекты в Москве тремя БПЛА. Два из атакующих столицу БПЛА были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, один "подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити". В Минобороны добавили, что пострадавших нет.
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