https://ria.ru/20230823/bespilotnik-1891638601.html

Беспилотник врезался в строящееся здание в "Москва-Сити"

Беспилотник врезался в строящееся здание в "Москва-Сити" - РИА Новости, 23.08.2023

Беспилотник врезался в строящееся здание в "Москва-Сити"

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью силами ПВО сбит один беспилотник в Можайском районе Подмосковья, второй - попал в строящееся здание в... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T03:26

2023-08-23T03:26

2023-08-23T04:18

можайский район

московская область (подмосковье)

специальная военная операция на украине

сергей собянин

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью силами ПВО сбит один беспилотник в Можайском районе Подмосковья, второй - попал в строящееся здание в "Москва-Сити"."Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити. На места происшествий выехали оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал мэр в своем телеграм-канале.Позднее Собянин, ссылаясь на данные Минобороны РФ, заявил, что ПВО сбила еще один беспилотник в районе Химок.Незадолго до этого Минобороны сообщило, что Киев ночью пытался атаковать объекты в Москве тремя БПЛА. Два из атакующих столицу БПЛА были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, один "подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити". В Минобороны добавили, что пострадавших нет.

https://ria.ru/20230823/aeroporty-1891638197.html

можайский район

московская область (подмосковье)

москва

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можайский район, московская область (подмосковье), сергей собянин, москва, происшествия