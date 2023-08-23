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Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд

Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд - РИА Новости, 23.08.2023

Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов среды обновила ценовой рекорд, приблизившись к 71 РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T15:05

2023-08-23T15:05

2023-08-23T15:05

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

аи-95

аи-92

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов среды обновила ценовой рекорд, приблизившись к 71 тысяче рублей за тонну, дизельное топливо тоже вновь подорожало, свидетельствуют данные торгов. Марка бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подорожала на 1,32%, до 70 959 рублей за тонну. Цена на бензин Аи-92 выросла на 1,63%, до 62 694 рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива выросла на 0,27%, до 66 397 рублей за тонну после снижения цены в течение нескольких дней. Ранее в августе его цена 12 раз побила исторические рекорды, стоимость максимально росла до 67 848 рублей за тонну. Стоимость мазута за вторник выросла на 0,46%, до 32 580 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 18,14%, до 29 012 рублей, авиакеросин - на 0,53%, до 67 806 рублей за тонну. Летом биржевые цены на топливо обновили рекорды: в его начале своих максимальных значений достигла стоимость бензина, а в конце - дизельного топлива. Рост цены бензина объяснялся экспертами сезонными ремонтными работами на НПЗ и "серым" экспортом. Минэнерго РФ, комментируя рекордный рост стоимости дизельного топлива в августе, заявило, что спрос на него на внутреннем рынке России полностью обеспечен предложением, а производство превышает потребление. При этом ранее правительство России своим постановлением обязало нефтяников с сентября увеличить продажи топлива 5-го класса на бирже: минимальная доля продажи увеличена до 13% с 12%, а для дизельного топлива - до 9,5% с 8,5%. Пресс-служба кабмина отмечала, что это решение направлено на поддержание стабильности на внутреннем рынке.

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россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-95, аи-92, экономика, цены на нефть