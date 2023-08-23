https://ria.ru/20230823/bayden-1891859751.html
В Белом доме рассказали, как Байден проводит отпуск
В Белом доме рассказали, как Байден проводит отпуск - РИА Новости, 23.08.2023
В Белом доме рассказали, как Байден проводит отпуск
Президенту США Джо Байдену в отпуске провели занятие по системе Йозефа Пилатеса, сообщает пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T22:28
2023-08-23T22:28
2023-08-23T22:29
в мире
сша
невада
джо байден
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену в отпуске провели занятие по системе Йозефа Пилатеса, сообщает пресс-пул Белого дома. "Президент, первая леди и члены их семьи участвуют в занятии по пилатесу после занятия на велотренажерах", - сообщает пул. Пилатес представляет собой серию упражнений для растяжки и укрепления мышц. Байден находится в очередном отпуске на озере Тахо в штате Невада. Урок пилатеса 80-летнему президенту проводят в фитнес-студии в местном торговом центре.
https://ria.ru/20230814/bayden-1889873161.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, невада, джо байден
В мире, США, Невада, Джо Байден
В Белом доме рассказали, как Байден проводит отпуск
Байден посетил пилатес-тренировку в фитнес-студии в торговом центре в Неваде