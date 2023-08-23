https://ria.ru/20230823/bayden-1891859751.html

В Белом доме рассказали, как Байден проводит отпуск

В Белом доме рассказали, как Байден проводит отпуск - РИА Новости, 23.08.2023

В Белом доме рассказали, как Байден проводит отпуск

Президенту США Джо Байдену в отпуске провели занятие по системе Йозефа Пилатеса, сообщает пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T22:28

2023-08-23T22:28

2023-08-23T22:29

в мире

сша

невада

джо байден

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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену в отпуске провели занятие по системе Йозефа Пилатеса, сообщает пресс-пул Белого дома. "Президент, первая леди и члены их семьи участвуют в занятии по пилатесу после занятия на велотренажерах", - сообщает пул. Пилатес представляет собой серию упражнений для растяжки и укрепления мышц. Байден находится в очередном отпуске на озере Тахо в штате Невада. Урок пилатеса 80-летнему президенту проводят в фитнес-студии в местном торговом центре.

https://ria.ru/20230814/bayden-1889873161.html

сша

невада

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, невада, джо байден