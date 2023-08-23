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В Белом доме рассказали, как Байден проводит отпуск - РИА Новости, 23.08.2023
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22:28 23.08.2023 (обновлено: 22:29 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/bayden-1891859751.html
В Белом доме рассказали, как Байден проводит отпуск
В Белом доме рассказали, как Байден проводит отпуск - РИА Новости, 23.08.2023
В Белом доме рассказали, как Байден проводит отпуск
Президенту США Джо Байдену в отпуске провели занятие по системе Йозефа Пилатеса, сообщает пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T22:28
2023-08-23T22:29
в мире
сша
невада
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену в отпуске провели занятие по системе Йозефа Пилатеса, сообщает пресс-пул Белого дома. "Президент, первая леди и члены их семьи участвуют в занятии по пилатесу после занятия на велотренажерах", - сообщает пул. Пилатес представляет собой серию упражнений для растяжки и укрепления мышц. Байден находится в очередном отпуске на озере Тахо в штате Невада. Урок пилатеса 80-летнему президенту проводят в фитнес-студии в местном торговом центре.
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в мире, сша, невада, джо байден
В мире, США, Невада, Джо Байден
В Белом доме рассказали, как Байден проводит отпуск

Байден посетил пилатес-тренировку в фитнес-студии в торговом центре в Неваде

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден на пляже
Президент США Джо Байден на пляже - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден на пляже . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену в отпуске провели занятие по системе Йозефа Пилатеса, сообщает пресс-пул Белого дома.
«
"Президент, первая леди и члены их семьи участвуют в занятии по пилатесу после занятия на велотренажерах", - сообщает пул.
Пилатес представляет собой серию упражнений для растяжки и укрепления мышц.
Байден находится в очередном отпуске на озере Тахо в штате Невада. Урок пилатеса 80-летнему президенту проводят в фитнес-студии в местном торговом центре.
Президент США Джо Байден на велопрогулке в Делавэре
"Сумасшедший велосипедист": Байден вывел американцев из себя
14 августа, 06:23
 
В миреСШАНевадаДжо Байден
 
 
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