https://ria.ru/20230823/bayden-1891643722.html
"Обама был умнее": в США раскрыли, в чем Байден недооценил Путина
"Обама был умнее": в США раскрыли, в чем Байден недооценил Путина - РИА Новости, 23.08.2023
"Обама был умнее": в США раскрыли, в чем Байден недооценил Путина
Президент США Джо Байден, в отличие от своего предшественника Барака Обамы, недооценил решимость России защищать свои интересы, в том числе в вопросе Украины и... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T05:19
2023-08-23T05:19
2023-08-23T05:19
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден, в отличие от своего предшественника Барака Обамы, недооценил решимость России защищать свои интересы, в том числе в вопросе Украины и НАТО, заявил на своем YouTube-канале американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.Как отметил профессор, США толкали Украину в НАТО, на что Россия "по вполне предсказуемой и понятной причине" не могла согласиться. Однако в Вашингтоне противодействие Москвы сочли за блеф, считая, что у нее нет альтернативы, кроме как "подчиниться воле США"."Но этого не произошло, Байден, к сожалению, не очень умный человек, и его команда не очень умна. Обама был умнее Байдена", - указал Сакс. По его словам, Обама понимал, что давление США на Россию в вопросе Украины будет вызывать ответную реакцию.Профессор подчеркнул, что для России вступление Украины в НАТО представляет экзистенциальную угрозу, в то время как США получили бы контроль над Черным морем. "Итак, Обама уже понял в 2014 году – не обострять ситуацию", - заявил он.При этом "не самый умный" Байден, по мнению профессора, решил продолжать оказывать давление на Россию, которая, в свою очередь, в декабре 2021 года предложила соглашение о безопасности. "Кстати, я позвонил в Белый дом, чтобы сказать – ведите переговоры, это однозначно можно обсуждать, мне сказали – нет, нет, мы не собираемся вести переговоры", - рассказал он.В результате Вашингтон заявил о незаинтересованности в подобных переговорах с Москвой, указав, что НАТО – "не ваше дело". "И Путин сказал: вы знаете, что это мое дело, и показал это", - резюмировал Сакс.В конце 2021 года МИД России опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы, в частности, исключали дальнейшее расширение альянса на восток и вступление в него Украины, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривали отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.США и НАТО 26 января 2022 года передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В них, в частности, говорилось, что Вашингтон и альянс не готовы отказаться от расширения НАТО, но при этом не хотят конфронтации и согласны обсуждать с Москвой некоторые аспекты безопасности. Как заявила в начале марта того же года официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия получила отказ по вопросам, которые для страны являются "не просто ключевыми, а важными, сущностными, жизненными, экзистенциальными".
https://ria.ru/20230822/ukraina-1891323445.html
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в мире, россия, сша, украина, барак обама, джо байден, нато, мария захарова
В мире, Россия, США, Украина, Барак Обама, Джо Байден, НАТО, Мария Захарова
"Обама был умнее": в США раскрыли, в чем Байден недооценил Путина
Экономист Сакс: Байден недооценил решимость России защищать свои интересы
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости.
Президент США Джо Байден, в отличие от своего предшественника Барака Обамы, недооценил решимость России защищать свои интересы, в том числе в вопросе Украины и НАТО, заявил на своем YouTube-канале
американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
Как отметил профессор, США толкали Украину в НАТО, на что Россия "по вполне предсказуемой и понятной причине" не могла согласиться. Однако в Вашингтоне противодействие Москвы сочли за блеф, считая, что у нее нет альтернативы, кроме как "подчиниться воле США".
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"Но этого не произошло, Байден, к сожалению, не очень умный человек, и его команда не очень умна. Обама был умнее Байдена", - указал Сакс. По его словам, Обама понимал, что давление США на Россию в вопросе Украины будет вызывать ответную реакцию.
Профессор подчеркнул, что для России вступление Украины в НАТО представляет экзистенциальную угрозу, в то время как США получили бы контроль над Черным морем
. "Итак, Обама уже понял в 2014 году – не обострять ситуацию", - заявил он.
При этом "не самый умный" Байден, по мнению профессора, решил продолжать оказывать давление на Россию, которая, в свою очередь, в декабре 2021 года предложила соглашение о безопасности. "Кстати, я позвонил в Белый дом, чтобы сказать – ведите переговоры, это однозначно можно обсуждать, мне сказали – нет, нет, мы не собираемся вести переговоры", - рассказал он.
В результате Вашингтон заявил о незаинтересованности в подобных переговорах с Москвой, указав, что НАТО – "не ваше дело". "И Путин сказал: вы знаете, что это мое дело, и показал это", - резюмировал Сакс.
В конце 2021 года МИД России опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы, в частности, исключали дальнейшее расширение альянса на восток и вступление в него Украины, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривали отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе
, Закавказье
и Центральной Азии
.
США и НАТО 26 января 2022 года передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В них, в частности, говорилось, что Вашингтон и альянс не готовы отказаться от расширения НАТО, но при этом не хотят конфронтации и согласны обсуждать с Москвой некоторые аспекты безопасности. Как заявила в начале марта того же года официальный представитель МИД Мария Захарова
, Россия получила отказ по вопросам, которые для страны являются "не просто ключевыми, а важными, сущностными, жизненными, экзистенциальными".
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