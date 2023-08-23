Рейтинг@Mail.ru
Фильм "Барби" появится в российских кинотеатрах 9 сентября - РИА Новости, 23.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:53 23.08.2023 (обновлено: 14:08 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/barbi-1891744985.html
Фильм "Барби" появится в российских кинотеатрах 9 сентября
Фильм "Барби" появится в российских кинотеатрах 9 сентября - РИА Новости, 23.08.2023
Фильм "Барби" появится в российских кинотеатрах 9 сентября
Профессиональная студия перевода, озвучки и дубляжа сериалов и фильмов Red Head Sound завершила работу над дубляжом фильма "Барби" с участием российских... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T13:53
2023-08-23T14:08
культура
новости культуры
кино
марго робби
райан гослинг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882441844_330:0:3838:1973_1920x0_80_0_0_d354c1d1d0fdef3588f9b2d018572c19.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Профессиональная студия перевода, озвучки и дубляжа сериалов и фильмов Red Head Sound завершила работу над дубляжом фильма "Барби" с участием российских "официальных голосов" Марго Робби и Райана Гослинга Татьяны Шитовой и Андрея Бархударова, премьера назначена на 9 сентября, сообщили в группе студии "ВКонтакте". "Запись "Барби" завершена, и мы торжественно открываем прием заявок для формирования стартового списка! Фильм в дубляже Red Head Sound с официальными голосами Марго Робби, Райана Гослинга, Уилла Феррелла, Симу Лю и других будет доступен во многих кинотеатрах России уже 9 сентября", - говорится в сообщении. Организаторы отметили, что списки кинотеатров, в которых можно будет посмотреть фильм, будут объявлены ближе к премьере. "Это будет не экранка, а цифровая копия высочайшего качества", - добавили в студии. Ранее директор Татьяны Шитовой Давид Валиани подтвердил ее участие в дубляже "Барби", отметив при этом, что "это делается чисто фанатски". Шитова озвучивала героинь Марго Робби в фильмах "Волк с Уолл-стрит", "Отряд самоубийц", "Однажды в… Голливуде" и других. Также ее голосом в российском прокате говорят персонажи Скарлетт Йоханссон, Кэмерон Диас, Натали Портман, Эммы Стоун. В Минкультуры России в понедельник заявили, что ведомство не получало заявок на прокат фильмов "Барби" и "Оппенгеймер". Также ранее московские кинотеатры опровергали сообщения о возможном прокате этих двух фильмов, в частности в пресс-службе сети "Каро" заявили РИА Новости, что пиратские фильмы не демонстрируются в их кинотеатрах.
https://ria.ru/20230823/barbi-1891521312.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882441844_682:0:3383:2026_1920x0_80_0_0_5b106e89077e75b0befd294afe635555.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино, марго робби, райан гослинг
Культура, Новости культуры, Кино, Марго Робби, Райан Гослинг
Фильм "Барби" появится в российских кинотеатрах 9 сентября

Фильм "Барби" с русской озвучкой появится в кинотеатрах 9 сентября

© Warner Bros. PicturesКадр из трейлера фильма "Барби"
Кадр из трейлера фильма Барби
© Warner Bros. Pictures
Кадр из трейлера фильма "Барби"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Профессиональная студия перевода, озвучки и дубляжа сериалов и фильмов Red Head Sound завершила работу над дубляжом фильма "Барби" с участием российских "официальных голосов" Марго Робби и Райана Гослинга Татьяны Шитовой и Андрея Бархударова, премьера назначена на 9 сентября, сообщили в группе студии "ВКонтакте".
"Запись "Барби" завершена, и мы торжественно открываем прием заявок для формирования стартового списка! Фильм в дубляже Red Head Sound с официальными голосами Марго Робби, Райана Гослинга, Уилла Феррелла, Симу Лю и других будет доступен во многих кинотеатрах России уже 9 сентября", - говорится в сообщении.
Организаторы отметили, что списки кинотеатров, в которых можно будет посмотреть фильм, будут объявлены ближе к премьере. "Это будет не экранка, а цифровая копия высочайшего качества", - добавили в студии.
Ранее директор Татьяны Шитовой Давид Валиани подтвердил ее участие в дубляже "Барби", отметив при этом, что "это делается чисто фанатски". Шитова озвучивала героинь Марго Робби в фильмах "Волк с Уолл-стрит", "Отряд самоубийц", "Однажды в… Голливуде" и других. Также ее голосом в российском прокате говорят персонажи Скарлетт Йоханссон, Кэмерон Диас, Натали Портман, Эммы Стоун.
В Минкультуры России в понедельник заявили, что ведомство не получало заявок на прокат фильмов "Барби" и "Оппенгеймер". Также ранее московские кинотеатры опровергали сообщения о возможном прокате этих двух фильмов, в частности в пресс-службе сети "Каро" заявили РИА Новости, что пиратские фильмы не демонстрируются в их кинотеатрах.
Марго Робби в фильме Барби - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Жизнь в розовом: чем опасен феномен фильма "Барби"
Вчера, 08:00
 
КультураНовости культурыКиноМарго РоббиРайан Гослинг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала