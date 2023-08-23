https://ria.ru/20230823/barbi-1891744985.html

Фильм "Барби" появится в российских кинотеатрах 9 сентября

Фильм "Барби" появится в российских кинотеатрах 9 сентября - РИА Новости, 23.08.2023

Фильм "Барби" появится в российских кинотеатрах 9 сентября

Профессиональная студия перевода, озвучки и дубляжа сериалов и фильмов Red Head Sound завершила работу над дубляжом фильма "Барби" с участием российских... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T13:53

2023-08-23T13:53

2023-08-23T14:08

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Профессиональная студия перевода, озвучки и дубляжа сериалов и фильмов Red Head Sound завершила работу над дубляжом фильма "Барби" с участием российских "официальных голосов" Марго Робби и Райана Гослинга Татьяны Шитовой и Андрея Бархударова, премьера назначена на 9 сентября, сообщили в группе студии "ВКонтакте". "Запись "Барби" завершена, и мы торжественно открываем прием заявок для формирования стартового списка! Фильм в дубляже Red Head Sound с официальными голосами Марго Робби, Райана Гослинга, Уилла Феррелла, Симу Лю и других будет доступен во многих кинотеатрах России уже 9 сентября", - говорится в сообщении. Организаторы отметили, что списки кинотеатров, в которых можно будет посмотреть фильм, будут объявлены ближе к премьере. "Это будет не экранка, а цифровая копия высочайшего качества", - добавили в студии. Ранее директор Татьяны Шитовой Давид Валиани подтвердил ее участие в дубляже "Барби", отметив при этом, что "это делается чисто фанатски". Шитова озвучивала героинь Марго Робби в фильмах "Волк с Уолл-стрит", "Отряд самоубийц", "Однажды в… Голливуде" и других. Также ее голосом в российском прокате говорят персонажи Скарлетт Йоханссон, Кэмерон Диас, Натали Портман, Эммы Стоун. В Минкультуры России в понедельник заявили, что ведомство не получало заявок на прокат фильмов "Барби" и "Оппенгеймер". Также ранее московские кинотеатры опровергали сообщения о возможном прокате этих двух фильмов, в частности в пресс-службе сети "Каро" заявили РИА Новости, что пиратские фильмы не демонстрируются в их кинотеатрах.

https://ria.ru/20230823/barbi-1891521312.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, кино, марго робби, райан гослинг