https://ria.ru/20230823/azov-1891690367.html

Находящиеся в плену бойцы "Азова"* пожаловались, что не нужны Киеву

Находящиеся в плену бойцы "Азова"* пожаловались, что не нужны Киеву - РИА Новости, 23.08.2023

Находящиеся в плену бойцы "Азова"* пожаловались, что не нужны Киеву

Находящиеся в плену 15 месяцев рядовые бойцы запрещенной в РФ террористической организации "Азов"* жалуются, что не нужны властям Киева, рассказал журналистам... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T11:15

2023-08-23T11:15

2023-08-23T11:15

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батальон "азов"

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ЛУГАНСК, 23 авг – РИА Новости. Находящиеся в плену 15 месяцев рядовые бойцы запрещенной в РФ террористической организации "Азов"* жалуются, что не нужны властям Киева, рассказал журналистам военнопленный Андрей Черняков, мобилизованный в данное подразделение. На минувшей неделе представитель Нацгвардии Украины Николай Уршалович заявил, что бывшие в плену боевики "Азова"* уже принимают участие в боевых действиях — в нарушение договоренностей об их обмене в прошлом году. Издание "Страна.ua" сообщило, что освобожденный в рамках обмена пленными командир батальона "Азов"* Денис Прокопенко "Редис" вернулся на фронт. "Когда военные (российские силы – ред.) зашли в Мариуполь, нас начали бомбить. Мы начали откатываться на комбинат "Азовсталь", были в бункере, по нам стреляли и бомбили нас. Пришел "Редис" в бункер, собрал всех и говорит, … что мы сдаемся в плен. После чего он сказал, что мы будем в плену 4-5 месяцев и нас вернут родным и близким. Но этого не произошло. Я в плену уже 15 месяц", - рассказал Черняков. Пленный дополнил, что уже знает о том, что командиров, в отличие от обычных бойцов, обменяли. "Нас не обменивают. Нас обманули. Нам отдавали незаконные приказы совершать такие преступления. Никто ничего не делает для нашего возвращения к нашим родным и близким. Я хочу к жене, к детям, к маме, брату. Я не знаю где они, что они, как они, живы они, здоровы. Я правда хочу вернуться. Я ни на какой фронт вообще не пойду никогда больше", - рассказал военнопленный. В начале июля Владимир Зеленский побывал с визитом в Турции, после чего сообщил, что вместе с ним в Киев возвращаются главари "Азова"* Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега. Их взяли в плен во время штурма завода "Азовсталь" в Мариуполе в мае прошлого года, а в сентябре в результате обмена передали Украине среди 215 военнопленных (Россия тогда получила 56 человек). По условиям соглашения, боевики должны были находиться в Турции до окончания конфликта. В Кремле передачу главарей "Азова"* Киеву расценили как нарушение договоренностей со стороны Турции. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Анкара приняла это решение под давлением на фоне провалов ВСУ во время контрнаступления и саммита НАТО в Вильнюсе.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230819/lechenie-1890984546.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, вооруженные силы украины, батальон "азов"