https://ria.ru/20230823/azarov-1891861626.html

Азаров поблагодарил Кравцова за поддержку проектов Самарской области

Азаров поблагодарил Кравцова за поддержку проектов Самарской области - РИА Новости, 23.08.2023

Азаров поблагодарил Кравцова за поддержку проектов Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил министра просвещения России Сергея Кравцова за поддержку в реализации проектов в сфере образования,... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T22:46

2023-08-23T22:46

2023-08-23T22:46

общество

самарская область

россия

новокуйбышевск

сергей кравцов

дмитрий азаров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891861410_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c8f3f08344062b669107d72098bdd1ee.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил министра просвещения России Сергея Кравцова за поддержку в реализации проектов в сфере образования, сообщает пресс-служба регионального правительства. В среду в Самарскую область с рабочей поездкой прибыл Кравцов. Вместе с Азаровым они побывали в центре военно-патриотического воспитания "Авангард-Самара", где проходит пятая смена всероссийского движения детей и молодежи "Движение первых". "Вам огромное спасибо за ту высокую оценку, которую вы дали нашим усилиям по развитию российского образования здесь, на самарской земле. Без вашей поддержки – методической и финансовой – это не было бы возможно. Мы совместными усилиями только за последние годы построили уже девять школ, в этом году – еще три, две точно откроем в следующем году и в планах еще пять школ. Введено в строй 54 детских сада, и в этом году эта работа проводится. Все это не было бы возможным без системной работы министерства просвещения. Сергей Сергеевич (Кравцов - ред.), ваше внимание к педагогам, к регионам дает мощнейший толчок развитию этой сферы", - приводятся в сообщении слова Азарова.По данным пресс-службы, в среду состоялась двустороння встреча губернатора и главы ведомства. Азаров доложил Кравцову, что в регионе реализуется проект по строительству еще трех корпусов в детских оздоровительных лагерях. Также Азаров проинформировал Кравцова о готовности школ к учебному году. Губернатор пригласил министра познакомиться с инфраструктурой новых школ, которые впервые откроют свою двери 1 сентября. "Я приглашаю вас побыть у нас более продолжительный период. Мы показали бы вам все новые школы. Проект, который мы реализуем на региональном уровне с вашей поддержкой – кампус среднего профессионального образования. Мы бы с вами хотели сверить часы в преддверии Дня учителя. Я вас приглашаю в случае возможности в эти дни посетить Самарскую область", – обратился Азаров и еще раз выразил слова благодарности за поддержку и особое внимание к региону. Кроме того, Кравцов вручил награды министерства просвещения РФ педагогам региона. Звание "Почетный работник сферы образования Российской Федерации" присвоено учителю физической культуры самарской школы №3 с углубленным изучением предметов имени Героя Советского Союза В.И. Фадеева Михаилу Вишнякову. Кроме того, Почетной грамотой награждена учитель биологии гимназии №1 имени Н.И. Ферапонтова Новокуйбышевска Виктория Касаева.

https://ria.ru/20230822/parafestival-1891613947.html

https://ria.ru/20230817/oborudovanie-1890708366.html

самарская область

россия

новокуйбышевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, самарская область, россия, новокуйбышевск, сергей кравцов, дмитрий азаров