https://ria.ru/20230823/azarov-1891861626.html
Азаров поблагодарил Кравцова за поддержку проектов Самарской области
Азаров поблагодарил Кравцова за поддержку проектов Самарской области - РИА Новости, 23.08.2023
Азаров поблагодарил Кравцова за поддержку проектов Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил министра просвещения России Сергея Кравцова за поддержку в реализации проектов в сфере образования,... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T22:46
2023-08-23T22:46
2023-08-23T22:46
общество
самарская область
россия
новокуйбышевск
сергей кравцов
дмитрий азаров
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил министра просвещения России Сергея Кравцова за поддержку в реализации проектов в сфере образования, сообщает пресс-служба регионального правительства. В среду в Самарскую область с рабочей поездкой прибыл Кравцов. Вместе с Азаровым они побывали в центре военно-патриотического воспитания "Авангард-Самара", где проходит пятая смена всероссийского движения детей и молодежи "Движение первых". "Вам огромное спасибо за ту высокую оценку, которую вы дали нашим усилиям по развитию российского образования здесь, на самарской земле. Без вашей поддержки – методической и финансовой – это не было бы возможно. Мы совместными усилиями только за последние годы построили уже девять школ, в этом году – еще три, две точно откроем в следующем году и в планах еще пять школ. Введено в строй 54 детских сада, и в этом году эта работа проводится. Все это не было бы возможным без системной работы министерства просвещения. Сергей Сергеевич (Кравцов - ред.), ваше внимание к педагогам, к регионам дает мощнейший толчок развитию этой сферы", - приводятся в сообщении слова Азарова.По данным пресс-службы, в среду состоялась двустороння встреча губернатора и главы ведомства. Азаров доложил Кравцову, что в регионе реализуется проект по строительству еще трех корпусов в детских оздоровительных лагерях. Также Азаров проинформировал Кравцова о готовности школ к учебному году. Губернатор пригласил министра познакомиться с инфраструктурой новых школ, которые впервые откроют свою двери 1 сентября. "Я приглашаю вас побыть у нас более продолжительный период. Мы показали бы вам все новые школы. Проект, который мы реализуем на региональном уровне с вашей поддержкой – кампус среднего профессионального образования. Мы бы с вами хотели сверить часы в преддверии Дня учителя. Я вас приглашаю в случае возможности в эти дни посетить Самарскую область", – обратился Азаров и еще раз выразил слова благодарности за поддержку и особое внимание к региону. Кроме того, Кравцов вручил награды министерства просвещения РФ педагогам региона. Звание "Почетный работник сферы образования Российской Федерации" присвоено учителю физической культуры самарской школы №3 с углубленным изучением предметов имени Героя Советского Союза В.И. Фадеева Михаилу Вишнякову. Кроме того, Почетной грамотой награждена учитель биологии гимназии №1 имени Н.И. Ферапонтова Новокуйбышевска Виктория Касаева.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, самарская область, россия, новокуйбышевск, сергей кравцов, дмитрий азаров
Общество, Самарская область, Россия, Новокуйбышевск, Сергей Кравцов, Дмитрий Азаров
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил министра просвещения России Сергея Кравцова за поддержку в реализации проектов в сфере образования, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В среду в Самарскую область с рабочей поездкой прибыл Кравцов
. Вместе с Азаровым они побывали в центре военно-патриотического воспитания "Авангард-Самара", где проходит пятая смена всероссийского движения детей и молодежи "Движение первых".
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«
"Вам огромное спасибо за ту высокую оценку, которую вы дали нашим усилиям по развитию российского образования здесь, на самарской земле. Без вашей поддержки – методической и финансовой – это не было бы возможно. Мы совместными усилиями только за последние годы построили уже девять школ, в этом году – еще три, две точно откроем в следующем году и в планах еще пять школ. Введено в строй 54 детских сада, и в этом году эта работа проводится. Все это не было бы возможным без системной работы министерства просвещения. Сергей Сергеевич (Кравцов - ред.), ваше внимание к педагогам, к регионам дает мощнейший толчок развитию этой сферы", - приводятся в сообщении слова Азарова.
По данным пресс-службы, в среду состоялась двустороння встреча губернатора и главы ведомства. Азаров доложил Кравцову, что в регионе реализуется проект по строительству еще трех корпусов в детских оздоровительных лагерях. Также Азаров проинформировал Кравцова о готовности школ к учебному году. Губернатор пригласил министра познакомиться с инфраструктурой новых школ, которые впервые откроют свою двери 1 сентября.
"Я приглашаю вас побыть у нас более продолжительный период. Мы показали бы вам все новые школы. Проект, который мы реализуем на региональном уровне с вашей поддержкой – кампус среднего профессионального образования. Мы бы с вами хотели сверить часы в преддверии Дня учителя. Я вас приглашаю в случае возможности в эти дни посетить Самарскую область", – обратился Азаров и еще раз выразил слова благодарности за поддержку и особое внимание к региону.
Кроме того, Кравцов вручил награды министерства просвещения РФ педагогам региона. Звание "Почетный работник сферы образования Российской Федерации" присвоено учителю физической культуры самарской школы №3 с углубленным изучением предметов имени Героя Советского Союза В.И. Фадеева Михаилу Вишнякову. Кроме того, Почетной грамотой награждена учитель биологии гимназии №1 имени Н.И. Ферапонтова Новокуйбышевска Виктория Касаева.
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