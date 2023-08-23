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На заводе "Москвич" будут производить электромобили "Атом" - РИА Новости, 23.08.2023
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07:15 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/atom-1891648397.html
На заводе "Москвич" будут производить электромобили "Атом"
На заводе "Москвич" будут производить электромобили "Атом" - РИА Новости, 23.08.2023
На заводе "Москвич" будут производить электромобили "Атом"
Производитель российских электромобилей "Атом" определился с производственной площадкой: электрокары бренда будут выпускаться на заводе "Москвич", подписан... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T07:15
2023-08-23T07:15
экономика
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Производитель российских электромобилей "Атом" определился с производственной площадкой: электрокары бренда будут выпускаться на заводе "Москвич", подписан соответствующий меморандум, сообщили РИА Новости в компании."Производитель российских электромобилей "Атом", предпродажи которых стартовали в конце июля, и завод "Москвич" подписали меморандум на оказание услуг по производству электромобилей на территории завода. Согласно документу, "Атом" будет использовать услуги контрактной сборки, включающие конвейерную сварку, покраску и сборку электромобилей, а также другие сопутствующие услуги", - сообщили в пресс-службе "Атома".В компании пояснили, что "Москвич" был выбран в качестве производственной площадки благодаря передовой технологической базе, высокому качеству производства и превосходной репутации в автомобильной индустрии. "Завод активно внедряет инновационные методы производства и стремится к устойчивому развитию, что полностью соответствует целям "Атом". Сегодня наша команда индустриализации уже готова заходить на завод и выстраивать производственные процессы для создания электромобиля "Атом", - отметил исполнительный директор "Атома" Харальд Грюбель.Как отмечали в компании в мае, старт выпуска электрокаров "Атом" запланирован на середину 2025 года. Электромобиль сможет разгоняться до 100 километров в час за 7 секунд, запас хода - 500 километров в зависимости от модели. По комфорту электрокар будет соответствовать С/D-классу, при этом он будет представлен в компактных габаритах: длина составит 3995 миллиметров, ширина - 1780 миллиметров и высота - 1615 миллиметров. Над дизайном электромобиля работало итальянское дизайн-бюро.В соглашении также указано намерение сторон привлечь группы экспертов для проработки технических, коммерческих, экономических и правовых аспектов сотрудничества. Их цель - обеспечить плавную интеграцию операций и оптимизировать производственные процессы.Кроме того, для более эффективного взаимодействия стороны также договорились о создании постоянно действующей рабочей группы, которая будет заниматься изучением исходной информации и разработкой оптимальных решений для успешного производства электромобилей "Атом" на заводе "Москвич". Также это сотрудничество будет способствовать созданию новых рабочих мест и развитию экономического потенциала страны, подчеркнули в компании.
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экономика
Экономика
На заводе "Москвич" будут производить электромобили "Атом"

"Атом" подписал меморандум о производстве электрокаров на заводе "Москвич"

© РИА Новости / Пресс-служба "Атом" | Перейти в медиабанкПервый функциональный образец российского электромобиля "Атом"
Первый функциональный образец российского электромобиля Атом - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба "Атом"
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Первый функциональный образец российского электромобиля "Атом". Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Производитель российских электромобилей "Атом" определился с производственной площадкой: электрокары бренда будут выпускаться на заводе "Москвич", подписан соответствующий меморандум, сообщили РИА Новости в компании.
«
"Производитель российских электромобилей "Атом", предпродажи которых стартовали в конце июля, и завод "Москвич" подписали меморандум на оказание услуг по производству электромобилей на территории завода. Согласно документу, "Атом" будет использовать услуги контрактной сборки, включающие конвейерную сварку, покраску и сборку электромобилей, а также другие сопутствующие услуги", - сообщили в пресс-службе "Атома".
В компании пояснили, что "Москвич" был выбран в качестве производственной площадки благодаря передовой технологической базе, высокому качеству производства и превосходной репутации в автомобильной индустрии. "Завод активно внедряет инновационные методы производства и стремится к устойчивому развитию, что полностью соответствует целям "Атом". Сегодня наша команда индустриализации уже готова заходить на завод и выстраивать производственные процессы для создания электромобиля "Атом", - отметил исполнительный директор "Атома" Харальд Грюбель.
Как отмечали в компании в мае, старт выпуска электрокаров "Атом" запланирован на середину 2025 года. Электромобиль сможет разгоняться до 100 километров в час за 7 секунд, запас хода - 500 километров в зависимости от модели. По комфорту электрокар будет соответствовать С/D-классу, при этом он будет представлен в компактных габаритах: длина составит 3995 миллиметров, ширина - 1780 миллиметров и высота - 1615 миллиметров. Над дизайном электромобиля работало итальянское дизайн-бюро.
В соглашении также указано намерение сторон привлечь группы экспертов для проработки технических, коммерческих, экономических и правовых аспектов сотрудничества. Их цель - обеспечить плавную интеграцию операций и оптимизировать производственные процессы.
Кроме того, для более эффективного взаимодействия стороны также договорились о создании постоянно действующей рабочей группы, которая будет заниматься изучением исходной информации и разработкой оптимальных решений для успешного производства электромобилей "Атом" на заводе "Москвич". Также это сотрудничество будет способствовать созданию новых рабочих мест и развитию экономического потенциала страны, подчеркнули в компании.
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