https://ria.ru/20230823/atom-1891648397.html

На заводе "Москвич" будут производить электромобили "Атом"

На заводе "Москвич" будут производить электромобили "Атом" - РИА Новости, 23.08.2023

На заводе "Москвич" будут производить электромобили "Атом"

Производитель российских электромобилей "Атом" определился с производственной площадкой: электрокары бренда будут выпускаться на заводе "Москвич", подписан... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T07:15

2023-08-23T07:15

2023-08-23T07:15

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871239818_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a041035504f388809ac849be6474dd40.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Производитель российских электромобилей "Атом" определился с производственной площадкой: электрокары бренда будут выпускаться на заводе "Москвич", подписан соответствующий меморандум, сообщили РИА Новости в компании."Производитель российских электромобилей "Атом", предпродажи которых стартовали в конце июля, и завод "Москвич" подписали меморандум на оказание услуг по производству электромобилей на территории завода. Согласно документу, "Атом" будет использовать услуги контрактной сборки, включающие конвейерную сварку, покраску и сборку электромобилей, а также другие сопутствующие услуги", - сообщили в пресс-службе "Атома".В компании пояснили, что "Москвич" был выбран в качестве производственной площадки благодаря передовой технологической базе, высокому качеству производства и превосходной репутации в автомобильной индустрии. "Завод активно внедряет инновационные методы производства и стремится к устойчивому развитию, что полностью соответствует целям "Атом". Сегодня наша команда индустриализации уже готова заходить на завод и выстраивать производственные процессы для создания электромобиля "Атом", - отметил исполнительный директор "Атома" Харальд Грюбель.Как отмечали в компании в мае, старт выпуска электрокаров "Атом" запланирован на середину 2025 года. Электромобиль сможет разгоняться до 100 километров в час за 7 секунд, запас хода - 500 километров в зависимости от модели. По комфорту электрокар будет соответствовать С/D-классу, при этом он будет представлен в компактных габаритах: длина составит 3995 миллиметров, ширина - 1780 миллиметров и высота - 1615 миллиметров. Над дизайном электромобиля работало итальянское дизайн-бюро.В соглашении также указано намерение сторон привлечь группы экспертов для проработки технических, коммерческих, экономических и правовых аспектов сотрудничества. Их цель - обеспечить плавную интеграцию операций и оптимизировать производственные процессы.Кроме того, для более эффективного взаимодействия стороны также договорились о создании постоянно действующей рабочей группы, которая будет заниматься изучением исходной информации и разработкой оптимальных решений для успешного производства электромобилей "Атом" на заводе "Москвич". Также это сотрудничество будет способствовать созданию новых рабочих мест и развитию экономического потенциала страны, подчеркнули в компании.

https://ria.ru/20230519/atom-1872804286.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика