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Украинские военные атаковали дронами Энергодар - РИА Новости, 23.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:36 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/ataka-1891845721.html
Украинские военные атаковали дронами Энергодар
Украинские военные атаковали дронами Энергодар - РИА Новости, 23.08.2023
Украинские военные атаковали дронами Энергодар
Украинские войска атаковали дронами город Энергодар в Запорожской области, сообщил в телеграм-канале глава общественного движения "Мы - вместе с Россией"... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T20:36
2023-08-23T20:36
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска атаковали дронами город Энергодар в Запорожской области, сообщил в телеграм-канале глава общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Боевики ВСУ снова атаковали Энергодар. В 19.00 зафиксировано попадание дронов в автомобиль, расположенный в районе коммунального предприятия "Тепловодоканал", - написал Рогов. По его словам, на данный момент возникший пожар потушен, пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется.
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энергодар, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Украинские военные атаковали дронами Энергодар

Рогов: украинские военные атаковали дронами Энергодар

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска атаковали дронами город Энергодар в Запорожской области, сообщил в телеграм-канале глава общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Боевики ВСУ снова атаковали Энергодар. В 19.00 зафиксировано попадание дронов в автомобиль, расположенный в районе коммунального предприятия "Тепловодоканал", - написал Рогов.
По его словам, на данный момент возникший пожар потушен, пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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