https://ria.ru/20230823/ataka-1891845721.html

Украинские военные атаковали дронами Энергодар

Украинские военные атаковали дронами Энергодар - РИА Новости, 23.08.2023

Украинские военные атаковали дронами Энергодар

Украинские войска атаковали дронами город Энергодар в Запорожской области, сообщил в телеграм-канале глава общественного движения "Мы - вместе с Россией"... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T20:36

2023-08-23T20:36

2023-08-23T20:36

специальная военная операция на украине

энергодар

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска атаковали дронами город Энергодар в Запорожской области, сообщил в телеграм-канале глава общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Боевики ВСУ снова атаковали Энергодар. В 19.00 зафиксировано попадание дронов в автомобиль, расположенный в районе коммунального предприятия "Тепловодоканал", - написал Рогов. По его словам, на данный момент возникший пожар потушен, пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

энергодар

запорожская область

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2023

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энергодар, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины