https://ria.ru/20230823/ataka-1891646411.html

Силы ПВО и РЭБ отразили атаку украинских беспилотников на Москву

Силы ПВО и РЭБ отразили атаку украинских беспилотников на Москву - РИА Новости, 23.08.2023

Силы ПВО и РЭБ отразили атаку украинских беспилотников на Москву

Киев в ночь на среду атаковал объекты в Москве тремя БПЛА, два были сбиты ПВО, один подавлен РЭБ, пострадавших нет, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T06:37

2023-08-23T06:37

2023-08-23T08:28

специальная военная операция на украине

москва

московская область (подмосковье)

брянская область

сергей собянин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

москва-сити

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Киев в ночь на среду атаковал объекты в Москве тремя БПЛА, два были сбиты ПВО, один подавлен РЭБ, пострадавших нет, сообщили в Минобороны России."Двадцать третьего августа в ночное время силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по городу Москве. Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области", - сказали в ведомстве.В Минобороны уточнили, что "третий БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити".Падение беспилотника в "Москва-Сити"Как сообщил ранее корреспондент РИА Новости, около 3.00 мск в районе "Москва-Сити" раздался хлопок, после чего появился дым. Позднее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ночью один беспилотник попал в строящее здание в "Москва-Сити", еще два сбили в Подмосковье силы ПВО.По словам Собянина, на месте происшествия работают экстренным службы, в двух соседних пятиэтажках выбиты окна.Как передает корреспондент РИА Новости, в жилом доме на 1-м Красногвардейском проезде видны разбитые окна на уровне второго этажа, рядом с домом работают коммунальные службы. На улице также находится техника МЧС, полицейские и технические автомобили. Обстановка спокойная.Из видимых повреждений на зданиях комплекса "Москва-Сити" - выбитые стекла на углу одной из высоток, примерно выше 10-го этажа, видны следы от огня или взрыва.Другие атаки украинских БПЛАВСУ в последнее время регулярно пытается атаковать Москву с помощью беспилотников. Так, 22 августа два украинских дрона были сбиты в Подмосковье, еще два системы РЭБ подавили в Брянской области.Днем ранее беспилотник был сбит силами ПВО при попытке подлета к Москве, из-за падения обломков дрона в Истре пострадали два человека, в трех домах оказались выбиты окна.

москва

московская область (подмосковье)

брянская область

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

москва, московская область (подмосковье), брянская область, сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, москва-сити