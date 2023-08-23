Силы ПВО и РЭБ отразили атаку украинских беспилотников на Москву
МО РФ заявило о пресечении атаки трех БПЛА на Москву
© Telegram-канал РИА НовостиПоследствия падения украинского БПЛА на территории "Москва-Сити"
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Киев в ночь на среду атаковал объекты в Москве тремя БПЛА, два были сбиты ПВО, один подавлен РЭБ, пострадавших нет, сообщили в Минобороны России.
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"Двадцать третьего августа в ночное время силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по городу Москве. Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области", - сказали в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что "третий БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити".
Падение беспилотника в "Москва-Сити"
Как сообщил ранее корреспондент РИА Новости, около 3.00 мск в районе "Москва-Сити" раздался хлопок, после чего появился дым. Позднее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ночью один беспилотник попал в строящее здание в "Москва-Сити", еще два сбили в Подмосковье силы ПВО.
По словам Собянина, на месте происшествия работают экстренным службы, в двух соседних пятиэтажках выбиты окна.
Как передает корреспондент РИА Новости, в жилом доме на 1-м Красногвардейском проезде видны разбитые окна на уровне второго этажа, рядом с домом работают коммунальные службы. На улице также находится техника МЧС, полицейские и технические автомобили. Обстановка спокойная.
Из видимых повреждений на зданиях комплекса "Москва-Сити" - выбитые стекла на углу одной из высоток, примерно выше 10-го этажа, видны следы от огня или взрыва.
Другие атаки украинских БПЛА
ВСУ в последнее время регулярно пытается атаковать Москву с помощью беспилотников. Так, 22 августа два украинских дрона были сбиты в Подмосковье, еще два системы РЭБ подавили в Брянской области.
Днем ранее беспилотник был сбит силами ПВО при попытке подлета к Москве, из-за падения обломков дрона в Истре пострадали два человека, в трех домах оказались выбиты окна.