https://ria.ru/20230823/asteroid-1891628341.html

Рядом с Землей в среду пролетит потенциально опасный астероид

Рядом с Землей в среду пролетит потенциально опасный астероид - РИА Новости, 23.08.2023

Рядом с Землей в среду пролетит потенциально опасный астероид

Потенциально опасный астероид 6037 (1988 EG) диаметром до 960 метров пролетит на расстоянии примерно в шесть миллионов километров от Земли в среду, 23 августа,... РИА Новости, 23.08.2023

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земля

фаина рублева

наса

московский планетарий

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Потенциально опасный астероид 6037 (1988 EG) диаметром до 960 метров пролетит на расстоянии примерно в шесть миллионов километров от Земли в среду, 23 августа, однако вероятность столкновения крайне мала, говорят ученые. По данным сайта Центра изучения околоземных объектов НАСА, объект максимально приблизится к планете 23 августа, в 8.18 UTC (11.18 мск). Минимальное расстояние между небесным телом и Землей составит чуть более 0,04 астрономической единицы, или почти 6,1 миллиона километров. Диаметр астероида, по оценкам ученых, составляет от 430 до 960 метров, его скорость - 14,25 километра в секунду. Астрономическая единица - это единица измерения расстояний в космосе, равная среднему расстоянию от Земли до Солнца. Потенциально опасными считаются объекты, пересекающие орбиту Земли на расстоянии до 0,05 астрономической единицы, или менее 7,5 миллиона километров. Астероид 6037 (1988 EG) относится к числу тех, которые пересекают орбиту Земли, однако это не означает, что он обязательно столкнется с планетой. По словам научного директора Московского планетария Фаины Рублевой, приближение к Земле потенциально опасного астероида на расстояние около 6 миллионов километров – это интересное событие, но вероятность столкновения объекта с планетой очень мала.

https://ria.ru/20230718/asteroid-1884723658.html

земля

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земля, фаина рублева, наса, московский планетарий