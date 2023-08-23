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В приморском Артеме ввели режим ЧС из-за ливней - РИА Новости, 23.08.2023
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11:31 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/artem-1891694419.html
В приморском Артеме ввели режим ЧС из-за ливней
В приморском Артеме ввели режим ЧС из-за ливней - РИА Новости, 23.08.2023
В приморском Артеме ввели режим ЧС из-за ливней
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Артемовском городском округе Приморского края из-за сильных дождей, вызвавших в муниципалитете переливы на дорогах и... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T11:31
2023-08-23T11:31
происшествия
артёмовский городской округ
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 23 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Артемовском городском округе Приморского края из-за сильных дождей, вызвавших в муниципалитете переливы на дорогах и подтопления, сообщили в администрации округа. В Приморье действует штормовое предупреждение на 23 и 25 августа из-за выхода фронтальных разделов и южного циклона. Интенсивные осадки начались в регионе в ночь на среду, в ряде населенных пунктов они привели к подтоплениям. В пресс-службе Примгидромета утром в среду рассказали РИА Новости, что за прошедшие сутки местами в крае выпало до 104 миллиметров осадков. По информации пресс-службы правительства региона, ливни отрезали в среду 11 населенных пунктов от транспортного сообщения. "В результате сильных дождей в Артемовском городском округе введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация". Соответствующее постановление подписано в администрации (округа)", - говорится в телеграм-канале муниципальных властей. По сообщению администрации, в Артеме на 14.00 (7.00 мск) выпало более 93 миллиметров осадков. Наблюдаются подтопления, переливы на дорогах. В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. Тогда в крае был введен региональный режим ЧС.
https://ria.ru/20230823/primore-1891684530.html
артёмовский городской округ
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происшествия, артёмовский городской округ, приморский край
Происшествия, Артёмовский городской округ, Приморский край
В приморском Артеме ввели режим ЧС из-за ливней

В приморском Артеме ввели режим ЧС из-за ливней, вызвавших подтопления

© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краюНаводнение в Приморье
Наводнение в Приморье - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краю
Наводнение в Приморье. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 23 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Артемовском городском округе Приморского края из-за сильных дождей, вызвавших в муниципалитете переливы на дорогах и подтопления, сообщили в администрации округа.
В Приморье действует штормовое предупреждение на 23 и 25 августа из-за выхода фронтальных разделов и южного циклона. Интенсивные осадки начались в регионе в ночь на среду, в ряде населенных пунктов они привели к подтоплениям. В пресс-службе Примгидромета утром в среду рассказали РИА Новости, что за прошедшие сутки местами в крае выпало до 104 миллиметров осадков. По информации пресс-службы правительства региона, ливни отрезали в среду 11 населенных пунктов от транспортного сообщения.
"В результате сильных дождей в Артемовском городском округе введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация". Соответствующее постановление подписано в администрации (округа)", - говорится в телеграм-канале муниципальных властей.
По сообщению администрации, в Артеме на 14.00 (7.00 мск) выпало более 93 миллиметров осадков. Наблюдаются подтопления, переливы на дорогах.
В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. Тогда в крае был введен региональный режим ЧС.
Женщина во время ливня в Приморье - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Число населенных пунктов, отрезанных в Приморье из-за ливней, выросло до 11
Вчера, 10:51
 
ПроисшествияАртёмовский городской округПриморский край
 
 
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