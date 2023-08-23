https://ria.ru/20230823/artem-1891694419.html
В приморском Артеме ввели режим ЧС из-за ливней
В приморском Артеме ввели режим ЧС из-за ливней - РИА Новости, 23.08.2023
В приморском Артеме ввели режим ЧС из-за ливней
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Артемовском городском округе Приморского края из-за сильных дождей, вызвавших в муниципалитете переливы на дорогах и... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T11:31
2023-08-23T11:31
2023-08-23T11:31
происшествия
артёмовский городской округ
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889677838_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_bfe59efdde6b42254197683bced95891.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 23 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Артемовском городском округе Приморского края из-за сильных дождей, вызвавших в муниципалитете переливы на дорогах и подтопления, сообщили в администрации округа. В Приморье действует штормовое предупреждение на 23 и 25 августа из-за выхода фронтальных разделов и южного циклона. Интенсивные осадки начались в регионе в ночь на среду, в ряде населенных пунктов они привели к подтоплениям. В пресс-службе Примгидромета утром в среду рассказали РИА Новости, что за прошедшие сутки местами в крае выпало до 104 миллиметров осадков. По информации пресс-службы правительства региона, ливни отрезали в среду 11 населенных пунктов от транспортного сообщения. "В результате сильных дождей в Артемовском городском округе введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация". Соответствующее постановление подписано в администрации (округа)", - говорится в телеграм-канале муниципальных властей. По сообщению администрации, в Артеме на 14.00 (7.00 мск) выпало более 93 миллиметров осадков. Наблюдаются подтопления, переливы на дорогах. В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. Тогда в крае был введен региональный режим ЧС.
https://ria.ru/20230823/primore-1891684530.html
артёмовский городской округ
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889677838_108:0:1245:853_1920x0_80_0_0_f9711f7e9f052489242f5a92cc998641.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, артёмовский городской округ, приморский край
Происшествия, Артёмовский городской округ, Приморский край
В приморском Артеме ввели режим ЧС из-за ливней
В приморском Артеме ввели режим ЧС из-за ливней, вызвавших подтопления
ВЛАДИВОСТОК, 23 авг - РИА Новости.
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Артемовском городском округе Приморского края из-за сильных дождей, вызвавших в муниципалитете переливы на дорогах и подтопления, сообщили
в администрации округа.
В Приморье действует штормовое предупреждение на 23 и 25 августа из-за выхода фронтальных разделов и южного циклона. Интенсивные осадки начались в регионе в ночь на среду, в ряде населенных пунктов они привели к подтоплениям. В пресс-службе Примгидромета утром в среду рассказали РИА Новости, что за прошедшие сутки местами в крае выпало до 104 миллиметров осадков. По информации пресс-службы правительства региона, ливни отрезали в среду 11 населенных пунктов от транспортного сообщения.
"В результате сильных дождей в Артемовском городском округе
введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация". Соответствующее постановление подписано в администрации (округа)", - говорится в телеграм-канале муниципальных властей.
По сообщению администрации, в Артеме на 14.00 (7.00 мск) выпало более 93 миллиметров осадков. Наблюдаются подтопления, переливы на дорогах.
В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. Тогда в крае был введен региональный режим ЧС.
Число населенных пунктов, отрезанных в Приморье из-за ливней, выросло до 11