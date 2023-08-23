https://ria.ru/20230823/artem-1891694419.html

В приморском Артеме ввели режим ЧС из-за ливней

В приморском Артеме ввели режим ЧС из-за ливней - РИА Новости, 23.08.2023

В приморском Артеме ввели режим ЧС из-за ливней

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Артемовском городском округе Приморского края из-за сильных дождей, вызвавших в муниципалитете переливы на дорогах и... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T11:31

2023-08-23T11:31

2023-08-23T11:31

происшествия

артёмовский городской округ

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 23 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Артемовском городском округе Приморского края из-за сильных дождей, вызвавших в муниципалитете переливы на дорогах и подтопления, сообщили в администрации округа. В Приморье действует штормовое предупреждение на 23 и 25 августа из-за выхода фронтальных разделов и южного циклона. Интенсивные осадки начались в регионе в ночь на среду, в ряде населенных пунктов они привели к подтоплениям. В пресс-службе Примгидромета утром в среду рассказали РИА Новости, что за прошедшие сутки местами в крае выпало до 104 миллиметров осадков. По информации пресс-службы правительства региона, ливни отрезали в среду 11 населенных пунктов от транспортного сообщения. "В результате сильных дождей в Артемовском городском округе введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация". Соответствующее постановление подписано в администрации (округа)", - говорится в телеграм-канале муниципальных властей. По сообщению администрации, в Артеме на 14.00 (7.00 мск) выпало более 93 миллиметров осадков. Наблюдаются подтопления, переливы на дорогах. В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. Тогда в крае был введен региональный режим ЧС.

https://ria.ru/20230823/primore-1891684530.html

артёмовский городской округ

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, артёмовский городской округ, приморский край