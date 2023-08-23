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Пожарные не хотят допустить распространения огня на нацпарк вблизи Афин - РИА Новости, 23.08.2023
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10:32 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/afiny-1891678597.html
Пожарные не хотят допустить распространения огня на нацпарк вблизи Афин
Пожарные не хотят допустить распространения огня на нацпарк вблизи Афин - РИА Новости, 23.08.2023
Пожарные не хотят допустить распространения огня на нацпарк вблизи Афин
Греческие пожарные пытаются предотвратить распространения огня на национальный парк Парнита на севере Афин, сообщает Афинское агентство новостей АМНА. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T10:32
2023-08-23T10:32
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АФИНЫ, 23 авг – РИА Новости. Греческие пожарные пытаются предотвратить распространения огня на национальный парк Парнита на севере Афин, сообщает Афинское агентство новостей АМНА. Сильный лесной пожар начался во вторник днём в северном пригороде греческой столице районе Фили, остановить огонь не удавалось из-за сильного ветра. Была объявлена эвакуация нескольких населённых пунктов. "Сильные наземные силы пожарных всю ночь боролись с пламенем на большом фронте пожара, который вспыхнул во вторник в районе Фили, чтобы не допустить распространения огня в сторону хребта горы Парнита. По данным пожарной службы, пожар продолжается и движется на восток в направлении Дардиза, Агиос Иоаннис Росос и Агия Параскеви", - сообщило агентство. На тушении пожара работают 202 пожарных и 65 машин, с рассветом к работе приступили два самолета и пять вертолетов, ожидается усиление воздушных сил пожаротушения. Пожарной службе помогают пожарные-добровольцы, представители местного самоуправления и армии, предоставившие автоцистерны с водой и рабочую технику. В районе Фили действуют ограничения дорожного движения из-за пожара. Сильные очаги лесных пожаров есть и других районах. Возле города Аспропиргос в Аттике ситуация с пожарами лучше, пожарные пытаются взять под контроль разрозненные активные вспышки пожара. Продолжается сильный пожар в Мосхоподи в Фивах, по данным пожарной службы, ситуация немного улучшилась. За последние сутки произошло 93 новых лесных пожара, большинство из них были потушены сразу же, на начальной стадии, сообщил на брифинге заместитель представителя пожарной охраны Иоаннис Артопиос.
https://ria.ru/20230823/pozhar-1891649165.html
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в мире, афины, аттика
В мире, Афины, Аттика
Пожарные не хотят допустить распространения огня на нацпарк вблизи Афин

Пожарные пытаются не допустить распространения огня на парк Парнита вблизи Афин

© AP Photo / Petros GiannakourisТушение лесного пожара в Греции
Тушение лесного пожара в Греции - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Тушение лесного пожара в Греции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 23 авг – РИА Новости. Греческие пожарные пытаются предотвратить распространения огня на национальный парк Парнита на севере Афин, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Сильный лесной пожар начался во вторник днём в северном пригороде греческой столице районе Фили, остановить огонь не удавалось из-за сильного ветра. Была объявлена эвакуация нескольких населённых пунктов.
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"Сильные наземные силы пожарных всю ночь боролись с пламенем на большом фронте пожара, который вспыхнул во вторник в районе Фили, чтобы не допустить распространения огня в сторону хребта горы Парнита. По данным пожарной службы, пожар продолжается и движется на восток в направлении Дардиза, Агиос Иоаннис Росос и Агия Параскеви", - сообщило агентство.
На тушении пожара работают 202 пожарных и 65 машин, с рассветом к работе приступили два самолета и пять вертолетов, ожидается усиление воздушных сил пожаротушения. Пожарной службе помогают пожарные-добровольцы, представители местного самоуправления и армии, предоставившие автоцистерны с водой и рабочую технику.
В районе Фили действуют ограничения дорожного движения из-за пожара.
Сильные очаги лесных пожаров есть и других районах. Возле города Аспропиргос в Аттике ситуация с пожарами лучше, пожарные пытаются взять под контроль разрозненные активные вспышки пожара. Продолжается сильный пожар в Мосхоподи в Фивах, по данным пожарной службы, ситуация немного улучшилась.
За последние сутки произошло 93 новых лесных пожара, большинство из них были потушены сразу же, на начальной стадии, сообщил на брифинге заместитель представителя пожарной охраны Иоаннис Артопиос.
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