https://ria.ru/20230823/afiny-1891678597.html

Пожарные не хотят допустить распространения огня на нацпарк вблизи Афин

Пожарные не хотят допустить распространения огня на нацпарк вблизи Афин - РИА Новости, 23.08.2023

Пожарные не хотят допустить распространения огня на нацпарк вблизи Афин

Греческие пожарные пытаются предотвратить распространения огня на национальный парк Парнита на севере Афин, сообщает Афинское агентство новостей АМНА. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T10:32

2023-08-23T10:32

2023-08-23T10:32

в мире

афины

аттика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886200468_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6c7de9dff7afd0ef890315346ab761e7.jpg

АФИНЫ, 23 авг – РИА Новости. Греческие пожарные пытаются предотвратить распространения огня на национальный парк Парнита на севере Афин, сообщает Афинское агентство новостей АМНА. Сильный лесной пожар начался во вторник днём в северном пригороде греческой столице районе Фили, остановить огонь не удавалось из-за сильного ветра. Была объявлена эвакуация нескольких населённых пунктов. "Сильные наземные силы пожарных всю ночь боролись с пламенем на большом фронте пожара, который вспыхнул во вторник в районе Фили, чтобы не допустить распространения огня в сторону хребта горы Парнита. По данным пожарной службы, пожар продолжается и движется на восток в направлении Дардиза, Агиос Иоаннис Росос и Агия Параскеви", - сообщило агентство. На тушении пожара работают 202 пожарных и 65 машин, с рассветом к работе приступили два самолета и пять вертолетов, ожидается усиление воздушных сил пожаротушения. Пожарной службе помогают пожарные-добровольцы, представители местного самоуправления и армии, предоставившие автоцистерны с водой и рабочую технику. В районе Фили действуют ограничения дорожного движения из-за пожара. Сильные очаги лесных пожаров есть и других районах. Возле города Аспропиргос в Аттике ситуация с пожарами лучше, пожарные пытаются взять под контроль разрозненные активные вспышки пожара. Продолжается сильный пожар в Мосхоподи в Фивах, по данным пожарной службы, ситуация немного улучшилась. За последние сутки произошло 93 новых лесных пожара, большинство из них были потушены сразу же, на начальной стадии, сообщил на брифинге заместитель представителя пожарной охраны Иоаннис Артопиос.

https://ria.ru/20230823/pozhar-1891649165.html

https://ria.ru/20230822/gretsiya-1891533479.html

афины

аттика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афины, аттика