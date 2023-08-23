https://ria.ru/20230823/afalina-1891636440.html

KMZ выполнил контракт на поставку Росгвардии катеров "Афалина"

KMZ выполнил контракт на поставку Росгвардии катеров "Афалина" - РИА Новости, 23.08.2023

KMZ выполнил контракт на поставку Росгвардии катеров "Афалина"

Холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) выполнил контракт на поставку Росгвардии шести катеров "Афалина", всего их поставлено 40 единиц, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T02:50

2023-08-23T02:50

2023-08-23T02:50

россия

санкт-петербург

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891613162_0:161:1707:1121_1920x0_80_0_0_57325ab93ab263c2fbdc62570cad1f18.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) выполнил контракт на поставку Росгвардии шести катеров "Афалина", всего их поставлено 40 единиц, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. KMZ специализируется на производстве патрульных катеров для силовых структур России: МЧС, Росгвардии, ФСБ. "В этом году завершили контракт от 2022 года на поставку шести катеров "Афалина" для Росгвардии, общая серия - порядка 40 единиц", - сказал Даниленко. По его словам, это катера с высокой мореходностью, возможностью установки оружия для охраны особых акваторий. "Такие же катера стоят в том числе для охраны Крымского моста. У них высокая скорость - до 70 километров в час, маленькая осадка, то есть он может отлично ходить по мелководью, в том числе в морской зоне", - сказал глава холдинга. Он также сообщил, что сейчас проходит испытания перед отправкой спецслужбам РФ 75-й катер "Касатка 2М". Эти катера используют специальные службы и силовые ведомства России. В Санкт-Петербурге очередной катер отправлен для прохождения приемочных испытаний. Сейчас катера находятся на службе МВД и МЧС России. Также KMZ производил модификации модели "Касатка 2М" для нужд Росгвардии.

https://radiosputnik.ria.ru/20230814/prilepin-1889938312.html

https://ria.ru/20230804/tekhnika-1888196363.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность