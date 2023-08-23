https://ria.ru/20230823/afalina-1891636440.html
KMZ выполнил контракт на поставку Росгвардии катеров "Афалина"
KMZ выполнил контракт на поставку Росгвардии катеров "Афалина" - РИА Новости, 23.08.2023
KMZ выполнил контракт на поставку Росгвардии катеров "Афалина"
Холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) выполнил контракт на поставку Росгвардии шести катеров "Афалина", всего их поставлено 40 единиц, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T02:50
2023-08-23T02:50
2023-08-23T02:50
россия
санкт-петербург
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891613162_0:161:1707:1121_1920x0_80_0_0_57325ab93ab263c2fbdc62570cad1f18.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) выполнил контракт на поставку Росгвардии шести катеров "Афалина", всего их поставлено 40 единиц, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. KMZ специализируется на производстве патрульных катеров для силовых структур России: МЧС, Росгвардии, ФСБ. "В этом году завершили контракт от 2022 года на поставку шести катеров "Афалина" для Росгвардии, общая серия - порядка 40 единиц", - сказал Даниленко. По его словам, это катера с высокой мореходностью, возможностью установки оружия для охраны особых акваторий. "Такие же катера стоят в том числе для охраны Крымского моста. У них высокая скорость - до 70 километров в час, маленькая осадка, то есть он может отлично ходить по мелководью, в том числе в морской зоне", - сказал глава холдинга. Он также сообщил, что сейчас проходит испытания перед отправкой спецслужбам РФ 75-й катер "Касатка 2М". Эти катера используют специальные службы и силовые ведомства России. В Санкт-Петербурге очередной катер отправлен для прохождения приемочных испытаний. Сейчас катера находятся на службе МВД и МЧС России. Также KMZ производил модификации модели "Касатка 2М" для нужд Росгвардии.
https://radiosputnik.ria.ru/20230814/prilepin-1889938312.html
https://ria.ru/20230804/tekhnika-1888196363.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891613162_0:0:1707:1280_1920x0_80_0_0_eb37184fc742227920661e1facf7d499.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Санкт-Петербург, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
KMZ выполнил контракт на поставку Росгвардии катеров "Афалина"
Холдинг KMZ выполнил контракт на поставку Росгвардии 40 катеров "Афалина"
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) выполнил контракт на поставку Росгвардии шести катеров "Афалина", всего их поставлено 40 единиц, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.
KMZ специализируется на производстве патрульных катеров для силовых структур России
: МЧС
, Росгвардии, ФСБ
.
Прилепин рассказал о формировании спецполка в составе Росгвардии
"В этом году завершили контракт от 2022 года на поставку шести катеров "Афалина" для Росгвардии, общая серия - порядка 40 единиц", - сказал Даниленко.
По его словам, это катера с высокой мореходностью, возможностью установки оружия для охраны особых акваторий.
"Такие же катера стоят в том числе для охраны Крымского моста. У них высокая скорость - до 70 километров в час, маленькая осадка, то есть он может отлично ходить по мелководью, в том числе в морской зоне", - сказал глава холдинга.
Он также сообщил, что сейчас проходит испытания перед отправкой спецслужбам РФ 75-й катер "Касатка 2М". Эти катера используют специальные службы и силовые ведомства России. В Санкт-Петербурге
очередной катер отправлен для прохождения приемочных испытаний.
Сейчас катера находятся на службе МВД и МЧС России. Также KMZ производил модификации модели "Касатка 2М" для нужд Росгвардии.
Путин разрешил Росгвардии иметь на вооружении тяжелую технику