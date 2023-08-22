https://ria.ru/20230822/zhiraf-1891608693.html

В США родился уникальный жираф без пятен

В США родился уникальный жираф без пятен - РИА Новости, 22.08.2023

В США родился уникальный жираф без пятен

Детеныш жирафа без пятен на теле появился на свет в зоопарке Brights Zoo в американском штате Теннесси, передает телеканал CBS News. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T20:45

2023-08-22T20:45

2023-08-22T23:18

теннесси

токио

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ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. Детеныш жирафа без пятен на теле появился на свет в зоопарке Brights Zoo в американском штате Теннесси, передает телеканал CBS News."В зоопарке Теннесси появился редкий жираф, у которого нет пятен. Не имеющее какого-либо узора животное родилось <...> 31 июля. По словам экспертов зоопарка, это единственный сетчатый жираф с однотонным окрасом на планете", — говорится в публикации.По данным телеканала ABC News, сейчас рост детеныша с коричневым окрасом достигает порядка шести футов (около 183 сантиметров). Руководство зоопарка проводит конкурс на лучшее имя для своего нового обитателя. Варианты отбирают на странице учреждения в соцсетях, говорится в сообщении CBS News. В свою очередь, директор зоопарка Дэвид Брайт заявил в интервью телеканалу, что в последний раз жирафа без пятен зарегистрировали в 1972 году в Токио. Руководство зоопарка Brights Zoo надеется, что резонансное пополнение в рядах его обитателей привлечет внимание общественности к проблемам, с которыми сталкиваются жирафы. Там подчеркнули, что за последние 30 лет численность этих животных в дикой природе сократилась на 40 процентов.

https://ria.ru/20230805/zhiraf-1888318937.html

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теннесси, токио