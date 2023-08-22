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СМИ: Анкара считает опасными поиски Киевом альтернативы зерновому коридору - РИА Новости, 22.08.2023
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15:32 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/zerno-1891532306.html
СМИ: Анкара считает опасными поиски Киевом альтернативы зерновому коридору
СМИ: Анкара считает опасными поиски Киевом альтернативы зерновому коридору - РИА Новости, 22.08.2023
СМИ: Анкара считает опасными поиски Киевом альтернативы зерновому коридору
Анкара считает "нездоровыми" альтернативные зерновому коридору маршруты, новые шаги в регионе могут быть опасны, сообщила газета Yeni Şafak со ссылкой на... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T15:32
2023-08-22T15:32
россия
турция
украина
владимир путин
оон
зерновая сделка
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АНКАРА, 22 авг – РИА Новости. Анкара считает "нездоровыми" альтернативные зерновому коридору маршруты, новые шаги в регионе могут быть опасны, сообщила газета Yeni Şafak со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. "После того, как Россия приостановила действие соглашения, Украина предпринимает различные попытки найти альтернативные маршруты. В качестве первой из таких инициатив принимается транспортировка зерна через румынский порт Констанца, однако, по мнению президентских источников, план, исключающий Россию, не является "здоровым". Указывая, что соглашение о зерновом коридоре является приоритетным для Турции, источники считают, что новые шаги в регионе, где ситуация напряженная, могут быть опасными", - сообщил собеседник издания.
https://ria.ru/20230822/turtsiya-1891432230.html
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россия, турция, украина, владимир путин, оон, зерновая сделка
Россия, Турция, Украина, Владимир Путин, ООН, Зерновая сделка
СМИ: Анкара считает опасными поиски Киевом альтернативы зерновому коридору

Yeni Şafak: Анкара считает опасными поиски Киевом другого зернового коридора

© AP Photo / Khalil HamraСудно Med Island с зерном из Украины перед проверкой официальными лицами ООН на стоянке в Стамбуле
Судно Med Island с зерном из Украины перед проверкой официальными лицами ООН на стоянке в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно Med Island с зерном из Украины перед проверкой официальными лицами ООН на стоянке в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 22 авг – РИА Новости. Анкара считает "нездоровыми" альтернативные зерновому коридору маршруты, новые шаги в регионе могут быть опасны, сообщила газета Yeni Şafak со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
«
"После того, как Россия приостановила действие соглашения, Украина предпринимает различные попытки найти альтернативные маршруты. В качестве первой из таких инициатив принимается транспортировка зерна через румынский порт Констанца, однако, по мнению президентских источников, план, исключающий Россию, не является "здоровым". Указывая, что соглашение о зерновом коридоре является приоритетным для Турции, источники считают, что новые шаги в регионе, где ситуация напряженная, могут быть опасными", - сообщил собеседник издания.
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
В Анкаре опровергли сообщения о "тайных переговорах" по зерновой сделке
08:39
 
РоссияТурцияУкраинаВладимир ПутинООНЗерновая сделка
 
 
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