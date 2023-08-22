https://ria.ru/20230822/zerno-1891532306.html

СМИ: Анкара считает опасными поиски Киевом альтернативы зерновому коридору

СМИ: Анкара считает опасными поиски Киевом альтернативы зерновому коридору - РИА Новости, 22.08.2023

СМИ: Анкара считает опасными поиски Киевом альтернативы зерновому коридору

Анкара считает "нездоровыми" альтернативные зерновому коридору маршруты, новые шаги в регионе могут быть опасны, сообщила газета Yeni Şafak со ссылкой на... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T15:32

2023-08-22T15:32

2023-08-22T15:32

россия

турция

украина

владимир путин

оон

зерновая сделка

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АНКАРА, 22 авг – РИА Новости. Анкара считает "нездоровыми" альтернативные зерновому коридору маршруты, новые шаги в регионе могут быть опасны, сообщила газета Yeni Şafak со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. "После того, как Россия приостановила действие соглашения, Украина предпринимает различные попытки найти альтернативные маршруты. В качестве первой из таких инициатив принимается транспортировка зерна через румынский порт Констанца, однако, по мнению президентских источников, план, исключающий Россию, не является "здоровым". Указывая, что соглашение о зерновом коридоре является приоритетным для Турции, источники считают, что новые шаги в регионе, где ситуация напряженная, могут быть опасными", - сообщил собеседник издания.

https://ria.ru/20230822/turtsiya-1891432230.html

россия

турция

украина

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россия, турция, украина, владимир путин, оон, зерновая сделка