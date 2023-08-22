Рейтинг@Mail.ru
Еще 20 российских компаний разместили заявки на Цифровой платформе МСП.РФ - РИА Новости, 22.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/zayavki-1891446936.html
Еще 20 российских компаний разместили заявки на Цифровой платформе МСП.РФ
Еще 20 российских компаний разместили заявки на Цифровой платформе МСП.РФ - РИА Новости, 22.08.2023
Еще 20 российских компаний разместили заявки на Цифровой платформе МСП.РФ
Еще 20 производственных компаний из российских регионов разместили заявки на закупку промышленной продукции и непродовольственных товаров на Цифровой платформе... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T10:00
2023-08-22T10:00
корпорация мсп
александр исаевич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781864633_0:56:1280:776_1920x0_80_0_0_a84e263dde61da81df74fd659b9088b1.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Еще 20 производственных компаний из российских регионов разместили заявки на закупку промышленной продукции и непродовольственных товаров на Цифровой платформе для малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.В общей сложности эти компании разместили заявки более чем на 250 номенклатурных позиций, среди которых одежда и обувь, стройматериалы и металлоизделия, запчасти для дорожно-строительной техники и обогатительного оборудования, лакокрасочные и смазочные материалы, резинотехнические изделия и спецодежда, топливо, химическая продукция и электрооборудование. Данные доступны на МСП.РФ через сервис "Производственная кооперация и сбыт"."Корпорация МСП помогает малому и среднему бизнесу налаживать обратную связь с заказчиками и организовывать с ними прямые переговоры по условиям сотрудничества. Сегодня на Цифровой платформе МСП.РФ размещены запросы более 190 российских и зарубежных производственных и торговых компаний. Они ищут поставщиков по более, чем 6 тысячам номенклатурных позиций", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводятся в сообщении.В число регионов, чьи предприятия, разместили заявки на закупку на Цифровой платформе МСП.РФ, входят Кемеровская, Кировская, Липецкая, Самарская, Нижегородская и Ярославская области, Москва, Республики Ингушетия и Хакасия, а также Хабаровский край.Благодаря сервису "Производственная кооперация и сбыт" на Цифровой платформе МСП.РФ потенциальные поставщики из числа субъектов МСП могут искать подходящие им запросы от предприятий в различных регионах России и в режиме онлайн откликнуться на них.Сервис был запущен в апреле 2022 года и позволяет малым и средним предприятиям выйти на новые рынки сбыта, а крупным промышленным компаниям – найти проверенных МСП-поставщиков из всех регионов России. В настоящее время в перечне - запросы крупных российских и зарубежных компаний из 10 стран, включая Белоруссию, Армению, ОАЭ, Индию и другие страны.Развитие промышленной кооперации и помощь МСП-компаниям в поиске новых рынков сбыта – одна из задач, решаемых в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его реализацию курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20230818/msp-1890800990.html
https://ria.ru/20230821/kmsp-1891299512.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781864633_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_290bdfb8951ac72a12610463ef731cbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
корпорация мсп, александр исаевич
Корпорация МСП, Александр Исаевич

Еще 20 российских компаний разместили заявки на Цифровой платформе МСП.РФ

© Корпорация МСПСервис по сбыту продукции и поиску партнеров на платформе МСП.РФ
Сервис по сбыту продукции и поиску партнеров на платформе МСП.РФ
© Корпорация МСП
Сервис по сбыту продукции и поиску партнеров на платформе МСП.РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Еще 20 производственных компаний из российских регионов разместили заявки на закупку промышленной продукции и непродовольственных товаров на Цифровой платформе для малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
В общей сложности эти компании разместили заявки более чем на 250 номенклатурных позиций, среди которых одежда и обувь, стройматериалы и металлоизделия, запчасти для дорожно-строительной техники и обогатительного оборудования, лакокрасочные и смазочные материалы, резинотехнические изделия и спецодежда, топливо, химическая продукция и электрооборудование. Данные доступны на МСП.РФ через сервис "Производственная кооперация и сбыт".
"Корпорация МСП помогает малому и среднему бизнесу налаживать обратную связь с заказчиками и организовывать с ними прямые переговоры по условиям сотрудничества. Сегодня на Цифровой платформе МСП.РФ размещены запросы более 190 российских и зарубежных производственных и торговых компаний. Они ищут поставщиков по более, чем 6 тысячам номенклатурных позиций", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводятся в сообщении.
В число регионов, чьи предприятия, разместили заявки на закупку на Цифровой платформе МСП.РФ, входят Кемеровская, Кировская, Липецкая, Самарская, Нижегородская и Ярославская области, Москва, Республики Ингушетия и Хакасия, а также Хабаровский край.
Деньги - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Субъекты МСП получили почти 80 млрд рублей льготных инвестиционных кредитов
18 августа, 12:17
Благодаря сервису "Производственная кооперация и сбыт" на Цифровой платформе МСП.РФ потенциальные поставщики из числа субъектов МСП могут искать подходящие им запросы от предприятий в различных регионах России и в режиме онлайн откликнуться на них.
Сервис был запущен в апреле 2022 года и позволяет малым и средним предприятиям выйти на новые рынки сбыта, а крупным промышленным компаниям – найти проверенных МСП-поставщиков из всех регионов России. В настоящее время в перечне - запросы крупных российских и зарубежных компаний из 10 стран, включая Белоруссию, Армению, ОАЭ, Индию и другие страны.
Развитие промышленной кооперации и помощь МСП-компаниям в поиске новых рынков сбыта – одна из задач, решаемых в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его реализацию курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
Логотип корпорации МСП
Центр поддержки инвесткредитования КМСП поможет бизнесу новых регионов
Вчера, 14:59
 
Корпорация МСПАлександр Исаевич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала