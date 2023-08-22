https://ria.ru/20230822/zayavki-1891446936.html
Еще 20 российских компаний разместили заявки на Цифровой платформе МСП.РФ
Еще 20 российских компаний разместили заявки на Цифровой платформе МСП.РФ - РИА Новости, 22.08.2023
Еще 20 российских компаний разместили заявки на Цифровой платформе МСП.РФ
Еще 20 производственных компаний из российских регионов разместили заявки на закупку промышленной продукции и непродовольственных товаров на Цифровой платформе... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T10:00
2023-08-22T10:00
2023-08-22T10:00
корпорация мсп
александр исаевич
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Еще 20 производственных компаний из российских регионов разместили заявки на закупку промышленной продукции и непродовольственных товаров на Цифровой платформе для малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.В общей сложности эти компании разместили заявки более чем на 250 номенклатурных позиций, среди которых одежда и обувь, стройматериалы и металлоизделия, запчасти для дорожно-строительной техники и обогатительного оборудования, лакокрасочные и смазочные материалы, резинотехнические изделия и спецодежда, топливо, химическая продукция и электрооборудование. Данные доступны на МСП.РФ через сервис "Производственная кооперация и сбыт"."Корпорация МСП помогает малому и среднему бизнесу налаживать обратную связь с заказчиками и организовывать с ними прямые переговоры по условиям сотрудничества. Сегодня на Цифровой платформе МСП.РФ размещены запросы более 190 российских и зарубежных производственных и торговых компаний. Они ищут поставщиков по более, чем 6 тысячам номенклатурных позиций", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводятся в сообщении.В число регионов, чьи предприятия, разместили заявки на закупку на Цифровой платформе МСП.РФ, входят Кемеровская, Кировская, Липецкая, Самарская, Нижегородская и Ярославская области, Москва, Республики Ингушетия и Хакасия, а также Хабаровский край.Благодаря сервису "Производственная кооперация и сбыт" на Цифровой платформе МСП.РФ потенциальные поставщики из числа субъектов МСП могут искать подходящие им запросы от предприятий в различных регионах России и в режиме онлайн откликнуться на них.Сервис был запущен в апреле 2022 года и позволяет малым и средним предприятиям выйти на новые рынки сбыта, а крупным промышленным компаниям – найти проверенных МСП-поставщиков из всех регионов России. В настоящее время в перечне - запросы крупных российских и зарубежных компаний из 10 стран, включая Белоруссию, Армению, ОАЭ, Индию и другие страны.Развитие промышленной кооперации и помощь МСП-компаниям в поиске новых рынков сбыта – одна из задач, решаемых в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его реализацию курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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корпорация мсп, александр исаевич
Корпорация МСП, Александр Исаевич
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Еще 20 производственных компаний из российских регионов разместили заявки на закупку промышленной продукции и непродовольственных товаров на Цифровой платформе для малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
В общей сложности эти компании разместили заявки более чем на 250 номенклатурных позиций, среди которых одежда и обувь, стройматериалы и металлоизделия, запчасти для дорожно-строительной техники и обогатительного оборудования, лакокрасочные и смазочные материалы, резинотехнические изделия и спецодежда, топливо, химическая продукция и электрооборудование. Данные доступны на МСП.РФ через сервис "Производственная кооперация и сбыт
".
"Корпорация МСП помогает малому и среднему бизнесу налаживать обратную связь с заказчиками и организовывать с ними прямые переговоры по условиям сотрудничества. Сегодня на Цифровой платформе МСП.РФ размещены запросы более 190 российских и зарубежных производственных и торговых компаний. Они ищут поставщиков по более, чем 6 тысячам номенклатурных позиций", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводятся в сообщении.
В число регионов, чьи предприятия, разместили заявки на закупку на Цифровой платформе МСП.РФ, входят Кемеровская, Кировская, Липецкая, Самарская, Нижегородская и Ярославская области, Москва, Республики Ингушетия и Хакасия, а также Хабаровский край.
Субъекты МСП получили почти 80 млрд рублей льготных инвестиционных кредитов
Благодаря сервису "Производственная кооперация и сбыт
" на Цифровой платформе МСП.РФ потенциальные поставщики из числа субъектов МСП могут искать подходящие им запросы от предприятий в различных регионах России и в режиме онлайн откликнуться на них.
Сервис был запущен в апреле 2022 года и позволяет малым и средним предприятиям выйти на новые рынки сбыта, а крупным промышленным компаниям – найти проверенных МСП-поставщиков из всех регионов России. В настоящее время в перечне - запросы крупных российских и зарубежных компаний из 10 стран, включая Белоруссию, Армению, ОАЭ, Индию и другие страны.
Развитие промышленной кооперации и помощь МСП-компаниям в поиске новых рынков сбыта – одна из задач, решаемых в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его реализацию курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
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