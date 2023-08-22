https://ria.ru/20230822/zayavki-1891446936.html

Еще 20 российских компаний разместили заявки на Цифровой платформе МСП.РФ

Еще 20 российских компаний разместили заявки на Цифровой платформе МСП.РФ - РИА Новости, 22.08.2023

Еще 20 российских компаний разместили заявки на Цифровой платформе МСП.РФ

Еще 20 производственных компаний из российских регионов разместили заявки на закупку промышленной продукции и непродовольственных товаров на Цифровой платформе... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T10:00

2023-08-22T10:00

2023-08-22T10:00

корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Еще 20 производственных компаний из российских регионов разместили заявки на закупку промышленной продукции и непродовольственных товаров на Цифровой платформе для малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.В общей сложности эти компании разместили заявки более чем на 250 номенклатурных позиций, среди которых одежда и обувь, стройматериалы и металлоизделия, запчасти для дорожно-строительной техники и обогатительного оборудования, лакокрасочные и смазочные материалы, резинотехнические изделия и спецодежда, топливо, химическая продукция и электрооборудование. Данные доступны на МСП.РФ через сервис "Производственная кооперация и сбыт"."Корпорация МСП помогает малому и среднему бизнесу налаживать обратную связь с заказчиками и организовывать с ними прямые переговоры по условиям сотрудничества. Сегодня на Цифровой платформе МСП.РФ размещены запросы более 190 российских и зарубежных производственных и торговых компаний. Они ищут поставщиков по более, чем 6 тысячам номенклатурных позиций", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводятся в сообщении.В число регионов, чьи предприятия, разместили заявки на закупку на Цифровой платформе МСП.РФ, входят Кемеровская, Кировская, Липецкая, Самарская, Нижегородская и Ярославская области, Москва, Республики Ингушетия и Хакасия, а также Хабаровский край.Благодаря сервису "Производственная кооперация и сбыт" на Цифровой платформе МСП.РФ потенциальные поставщики из числа субъектов МСП могут искать подходящие им запросы от предприятий в различных регионах России и в режиме онлайн откликнуться на них.Сервис был запущен в апреле 2022 года и позволяет малым и средним предприятиям выйти на новые рынки сбыта, а крупным промышленным компаниям – найти проверенных МСП-поставщиков из всех регионов России. В настоящее время в перечне - запросы крупных российских и зарубежных компаний из 10 стран, включая Белоруссию, Армению, ОАЭ, Индию и другие страны.Развитие промышленной кооперации и помощь МСП-компаниям в поиске новых рынков сбыта – одна из задач, решаемых в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его реализацию курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230818/msp-1890800990.html

https://ria.ru/20230821/kmsp-1891299512.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

корпорация мсп, александр исаевич