https://ria.ru/20230822/zaryade-1891536447.html
Парк "Зарядье" вернулся к работе в штатном режиме
Парк "Зарядье" вернулся к работе в штатном режиме - РИА Новости, 22.08.2023
Парк "Зарядье" вернулся к работе в штатном режиме
Парк "Зарядье" в Москве работает в штатном режиме после закрытия из-за сообщения о нахождении на территории неопознанного устройства, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T15:52
2023-08-22T15:52
2023-08-22T15:57
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Парк "Зарядье" в Москве работает в штатном режиме после закрытия из-за сообщения о нахождении на территории неопознанного устройства, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка.Ранее доступ на территорию парка "Зарядье" был временно закрыт в связи с поступившей информацией о нахождении неопознанного устройства, работники и посетители парка были эвакуированы. Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, "на почту администрации парка "Зарядье" пришло анонимное сообщение о взрывоопасных предметах"."Работы по проверке закончены. Парк работает в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе, добавив, что опасных устройств на территории парка обнаружено не было.Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
https://ria.ru/20230815/minirovanie-1890206009.html
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зарядье, москва, россия, происшествия
Зарядье, Москва, Россия, Происшествия
Парк "Зарядье" вернулся к работе в штатном режиме
На территории "Зарядья" не нашли опасных предметов
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Парк "Зарядье" в Москве работает в штатном режиме после закрытия из-за сообщения о нахождении на территории неопознанного устройства, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка.
Ранее доступ на территорию парка "Зарядье" был временно закрыт в связи с поступившей информацией о нахождении неопознанного устройства, работники и посетители парка были эвакуированы. Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, "на почту администрации парка "Зарядье" пришло анонимное сообщение о взрывоопасных предметах".
"Работы по проверке закончены. Парк работает в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе, добавив, что опасных устройств на территории парка обнаружено не было.
Ложные минирования в разных городах России
продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
Угроза минирования Большого театра не подтвердилась