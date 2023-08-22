https://ria.ru/20230822/zaryade-1891536447.html

Парк "Зарядье" вернулся к работе в штатном режиме

Парк "Зарядье" вернулся к работе в штатном режиме - РИА Новости, 22.08.2023

Парк "Зарядье" вернулся к работе в штатном режиме

Парк "Зарядье" в Москве работает в штатном режиме после закрытия из-за сообщения о нахождении на территории неопознанного устройства, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T15:52

2023-08-22T15:52

2023-08-22T15:57

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Парк "Зарядье" в Москве работает в штатном режиме после закрытия из-за сообщения о нахождении на территории неопознанного устройства, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка.Ранее доступ на территорию парка "Зарядье" был временно закрыт в связи с поступившей информацией о нахождении неопознанного устройства, работники и посетители парка были эвакуированы. Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, "на почту администрации парка "Зарядье" пришло анонимное сообщение о взрывоопасных предметах"."Работы по проверке закончены. Парк работает в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе, добавив, что опасных устройств на территории парка обнаружено не было.Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.

https://ria.ru/20230815/minirovanie-1890206009.html

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зарядье, москва, россия, происшествия