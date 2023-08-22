https://ria.ru/20230822/zapad-1891420527.html
Группировка "Запад" отбила шесть атак ВСУ, уничтожив более 40 военных
Группировка "Запад" отбила шесть атак ВСУ, уничтожив более 40 военных - РИА Новости, 22.08.2023
Группировка "Запад" отбила шесть атак ВСУ, уничтожив более 40 военных
Подразделения группировки войск "Запад" отразили шесть контратак ВСУ, уничтожив более 40 военных, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки Ярослав... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T05:09
2023-08-22T05:09
2023-08-22T07:40
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" отразили шесть контратак ВСУ, уничтожив более 40 военных, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.По его словам, штурмовые подразделения "Запада" продолжили наступление в районе населенного пункта Ольшана."Противник предпринял шесть контратак силами подразделений 14-й, 115-й и 67-й отдельных механизированных бригад в районе населенных пунктов Петропавловка и Новоселовское. Упреждающим огнем артиллерии все атаки были отражены, потери противника составили более 40 военнослужащих", - сказал Якимкин.Оперативно-тактическая и армейская авиация группировки нанесла 12 ударов по тактическим резервам противника из состава 14-й и 44-й отдельных механизированных бригад и по подразделениям территориальной обороны, еще один удар нанесла тяжелая огнеметная система.В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две самоходные артиллерийские установки M109 "Паладин" в районе населенных пунктов Песочная и балка Шевцов Яр и два минометных расчета в районе населенных пунктов Крахмальное и Табаевка.
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украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире
Группировка "Запад" отбила шесть атак ВСУ, уничтожив более 40 военных
Группировка "Запад" отразила шесть атак, уничтожив более 40 украинских военных
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" отразили шесть контратак ВСУ, уничтожив более 40 военных, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.
По его словам, штурмовые подразделения "Запада" продолжили наступление в районе населенного пункта Ольшана.
"Противник предпринял шесть контратак силами подразделений 14-й, 115-й и 67-й отдельных механизированных бригад в районе населенных пунктов Петропавловка и Новоселовское. Упреждающим огнем артиллерии все атаки были отражены, потери противника составили более 40 военнослужащих", - сказал Якимкин.
Оперативно-тактическая и армейская авиация группировки нанесла 12 ударов по тактическим резервам противника из состава 14-й и 44-й отдельных механизированных бригад и по подразделениям территориальной обороны, еще один удар нанесла тяжелая огнеметная система.
В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две самоходные артиллерийские установки M109 "Паладин" в районе населенных пунктов Песочная и балка Шевцов Яр и два минометных расчета в районе населенных пунктов Крахмальное и Табаевка.
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