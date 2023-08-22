https://ria.ru/20230822/vzryv-1891423796.html

В Кривом Роге сообщили о взрыве в городе

В Кривом Роге сообщили о взрыве в городе - РИА Новости, 22.08.2023

В Кривом Роге сообщили о взрыве в городе

Председатель совета обороны Кривого Рога Днепропетровской области Украины Александр Вилкул сообщил, что в городе прогремел взрыв. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T06:45

2023-08-22T06:45

2023-08-22T06:45

специальная военная операция на украине

кривой рог

александр вилкул

вооруженные силы рф

днепропетровская область

украина

в мире

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Председатель совета обороны Кривого Рога Днепропетровской области Украины Александр Вилкул сообщил, что в городе прогремел взрыв. "Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал он в своем телеграм-канале. Ранее в Днепропетровской области объявлялась воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://radiosputnik.ria.ru/20230821/sumy-vzryvy-1891401626.html

кривой рог

днепропетровская область

украина

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кривой рог, александр вилкул, вооруженные силы рф, днепропетровская область, украина, в мире