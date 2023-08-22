https://ria.ru/20230822/vybory-1891420116.html

На пост мэра колумбийской Тунхи зарегистрировался россиянин

На пост мэра колумбийской Тунхи зарегистрировался россиянин - РИА Новости, 22.08.2023

На пост мэра колумбийской Тунхи зарегистрировался россиянин

Одним из кандидатов в мэры на региональных выборах в Колумбии 29 октября зарегистрирован гражданин России Михаил Краснов, который намерен возглавить... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T04:57

2023-08-22T04:57

2023-08-22T10:27

колумбия

германия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891451834_0:262:964:804_1920x0_80_0_0_551636ee29c949d9a8a227c1fe723b79.jpg

БОГОТА, 22 авг - РИА Новости. Одним из кандидатов в мэры на региональных выборах в Колумбии 29 октября зарегистрирован гражданин России Михаил Краснов, который намерен возглавить правительство города Тунхи - столицы департамента Бояка, в интервью РИА Новости он рассказал о том, что побудило его заняться политикой в Колумбии, и о своей экономической программе для региона. Собеседник агентства родился в 1975 году и прожил первые годы жизни в Советском Союзе, после чего его семья переехала в Германию. Решение перебраться в Южную Америку Краснов принял в 2008 году после поездки в Колумбию. "Я всегда учил испанский. Приехал сюда с идеей провести около пяти месяцев семестра, изучая язык, путешествуя, знакомясь со страной и культурой. Не думал, что останусь, но влюбился в Тунху и начал жить между Колумбией и Германией, пока, наконец, не осел здесь окончательно", - вспоминает Краснов. В 2013 году Михаил получил местное гражданство и вместе с ним - возможность баллотироваться на пост мэра, законы Колумбии позволяют это тем, кто имеет гражданство другой страны. Для участия в выборах мэра Тунхи в 2023 году он смог собрать 32 тысячи подписей в свою поддержку, после чего центристская партия La Fuerza de la Paz предложила "русскому", как его называют местные жители, стать партийным кандидатом. "Для них (политиков - ред.) город - это касса, бизнес, и они не оставляют муниципалитету возможности для развития. Мы, жители Тунхи, знаем, что происходит на улицах, что растет уровень преступности и коррупции, люди уезжают из Тунхи, потому что у нас нет работы. Поэтому гражданская позиция стоит (у меня) на первом месте", - сказал собеседник агентства. Краснов - профессор местного университета, и понимание экономического потенциала региона, а также желание заняться политикой пришло к нему в ходе занятий со студентами. "Я преподавал модули регионального развития на факультете экономики, и со студентами мы обнаружили у города большой потенциал экономического развития, который полностью контрастирует с нынешним положением дел. Я начал выяснять, спрашивать, и все дороги очевидным образом вели в политику, потому что если политики не хотят развивать город, этим займемся мы, ученые", - рассказал кандидат. Краснов заверил, что несмотря на антироссийскую пропаганду в мире, он встретил большую поддержку среди местных жителей в своих политических устремлениях. "Я действительно обнаружил большую поддержку не только среди обычных жителей, но и в других кругах … Граждане, которым надоело одно и то же, говорят обо мне на улицах. Я стал народным кандидатом", - заявил Краснов, вложивший в свою политическую кампанию почти все сбережения. Политический проект кандидата с российскими корнями строится вокруг экономического развития столицы департамента Бояка, который, по его словам, обладает одним из самых больших экономических потенциалов в регионе в силу близости к столице. Расстояние от Тунхи до Боготы составляет около 100 километров, и оба города находятся на западном предгорье Кордильер. "Все наши проблемы, такие как коррупция, дороги, большая часть этого связана с экономическим развитием. Я хочу сделать экономически развитый город. Мы не должны видеть себя маленьким, изолированным, периферийным городом, нет! Мы должны видеть себя продолжением рынка Боготы", - уверен Краснов. В планах профессора - привлечение в регион иностранного инвестиционного капитала и работа с международными компаниями, включая российские. "Мы должны работать с международными кругами - российскими, немецкими, китайскими, должны привести их в Тунху, это очень привлекательный город для прихода международных компаний", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230821/ekvador-1891182635.html

https://ria.ru/20230802/ukraina-1887850166.html

https://ria.ru/20230801/gosizmena-1887540193.html

колумбия

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

колумбия, германия, россия