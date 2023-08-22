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На пост мэра колумбийской Тунхи зарегистрировался россиянин - РИА Новости, 22.08.2023
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04:57 22.08.2023 (обновлено: 10:27 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/vybory-1891420116.html
На пост мэра колумбийской Тунхи зарегистрировался россиянин
На пост мэра колумбийской Тунхи зарегистрировался россиянин - РИА Новости, 22.08.2023
На пост мэра колумбийской Тунхи зарегистрировался россиянин
Одним из кандидатов в мэры на региональных выборах в Колумбии 29 октября зарегистрирован гражданин России Михаил Краснов, который намерен возглавить... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T04:57
2023-08-22T10:27
колумбия
германия
россия
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БОГОТА, 22 авг - РИА Новости. Одним из кандидатов в мэры на региональных выборах в Колумбии 29 октября зарегистрирован гражданин России Михаил Краснов, который намерен возглавить правительство города Тунхи - столицы департамента Бояка, в интервью РИА Новости он рассказал о том, что побудило его заняться политикой в Колумбии, и о своей экономической программе для региона. Собеседник агентства родился в 1975 году и прожил первые годы жизни в Советском Союзе, после чего его семья переехала в Германию. Решение перебраться в Южную Америку Краснов принял в 2008 году после поездки в Колумбию. "Я всегда учил испанский. Приехал сюда с идеей провести около пяти месяцев семестра, изучая язык, путешествуя, знакомясь со страной и культурой. Не думал, что останусь, но влюбился в Тунху и начал жить между Колумбией и Германией, пока, наконец, не осел здесь окончательно", - вспоминает Краснов. В 2013 году Михаил получил местное гражданство и вместе с ним - возможность баллотироваться на пост мэра, законы Колумбии позволяют это тем, кто имеет гражданство другой страны. Для участия в выборах мэра Тунхи в 2023 году он смог собрать 32 тысячи подписей в свою поддержку, после чего центристская партия La Fuerza de la Paz предложила "русскому", как его называют местные жители, стать партийным кандидатом. "Для них (политиков - ред.) город - это касса, бизнес, и они не оставляют муниципалитету возможности для развития. Мы, жители Тунхи, знаем, что происходит на улицах, что растет уровень преступности и коррупции, люди уезжают из Тунхи, потому что у нас нет работы. Поэтому гражданская позиция стоит (у меня) на первом месте", - сказал собеседник агентства. Краснов - профессор местного университета, и понимание экономического потенциала региона, а также желание заняться политикой пришло к нему в ходе занятий со студентами. "Я преподавал модули регионального развития на факультете экономики, и со студентами мы обнаружили у города большой потенциал экономического развития, который полностью контрастирует с нынешним положением дел. Я начал выяснять, спрашивать, и все дороги очевидным образом вели в политику, потому что если политики не хотят развивать город, этим займемся мы, ученые", - рассказал кандидат. Краснов заверил, что несмотря на антироссийскую пропаганду в мире, он встретил большую поддержку среди местных жителей в своих политических устремлениях. "Я действительно обнаружил большую поддержку не только среди обычных жителей, но и в других кругах … Граждане, которым надоело одно и то же, говорят обо мне на улицах. Я стал народным кандидатом", - заявил Краснов, вложивший в свою политическую кампанию почти все сбережения. Политический проект кандидата с российскими корнями строится вокруг экономического развития столицы департамента Бояка, который, по его словам, обладает одним из самых больших экономических потенциалов в регионе в силу близости к столице. Расстояние от Тунхи до Боготы составляет около 100 километров, и оба города находятся на западном предгорье Кордильер. "Все наши проблемы, такие как коррупция, дороги, большая часть этого связана с экономическим развитием. Я хочу сделать экономически развитый город. Мы не должны видеть себя маленьким, изолированным, периферийным городом, нет! Мы должны видеть себя продолжением рынка Боготы", - уверен Краснов. В планах профессора - привлечение в регион иностранного инвестиционного капитала и работа с международными компаниями, включая российские. "Мы должны работать с международными кругами - российскими, немецкими, китайскими, должны привести их в Тунху, это очень привлекательный город для прихода международных компаний", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230821/ekvador-1891182635.html
https://ria.ru/20230802/ukraina-1887850166.html
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колумбия, германия, россия
Колумбия, Германия, Россия
На пост мэра колумбийской Тунхи зарегистрировался россиянин

Одним из кандидатов в мэры колумбийской Тунхи зарегистрирован россиянин Краснов

© Фото : @Ruso Alcalde (Profe Mikhail)Кандидат в мэры колумбийской Тунхи Михаил Краснов
Кандидат в мэры колумбийской Тунхи Михаил Краснов - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Фото : @Ruso Alcalde (Profe Mikhail)
Кандидат в мэры колумбийской Тунхи Михаил Краснов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БОГОТА, 22 авг - РИА Новости. Одним из кандидатов в мэры на региональных выборах в Колумбии 29 октября зарегистрирован гражданин России Михаил Краснов, который намерен возглавить правительство города Тунхи - столицы департамента Бояка, в интервью РИА Новости он рассказал о том, что побудило его заняться политикой в Колумбии, и о своей экономической программе для региона.
Собеседник агентства родился в 1975 году и прожил первые годы жизни в Советском Союзе, после чего его семья переехала в Германию. Решение перебраться в Южную Америку Краснов принял в 2008 году после поездки в Колумбию.
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"Я всегда учил испанский. Приехал сюда с идеей провести около пяти месяцев семестра, изучая язык, путешествуя, знакомясь со страной и культурой. Не думал, что останусь, но влюбился в Тунху и начал жить между Колумбией и Германией, пока, наконец, не осел здесь окончательно", - вспоминает Краснов.
В 2013 году Михаил получил местное гражданство и вместе с ним - возможность баллотироваться на пост мэра, законы Колумбии позволяют это тем, кто имеет гражданство другой страны. Для участия в выборах мэра Тунхи в 2023 году он смог собрать 32 тысячи подписей в свою поддержку, после чего центристская партия La Fuerza de la Paz предложила "русскому", как его называют местные жители, стать партийным кандидатом.
"Для них (политиков - ред.) город - это касса, бизнес, и они не оставляют муниципалитету возможности для развития. Мы, жители Тунхи, знаем, что происходит на улицах, что растет уровень преступности и коррупции, люди уезжают из Тунхи, потому что у нас нет работы. Поэтому гражданская позиция стоит (у меня) на первом месте", - сказал собеседник агентства.
Краснов - профессор местного университета, и понимание экономического потенциала региона, а также желание заняться политикой пришло к нему в ходе занятий со студентами.
"Я преподавал модули регионального развития на факультете экономики, и со студентами мы обнаружили у города большой потенциал экономического развития, который полностью контрастирует с нынешним положением дел. Я начал выяснять, спрашивать, и все дороги очевидным образом вели в политику, потому что если политики не хотят развивать город, этим займемся мы, ученые", - рассказал кандидат.
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Краснов заверил, что несмотря на антироссийскую пропаганду в мире, он встретил большую поддержку среди местных жителей в своих политических устремлениях.
"Я действительно обнаружил большую поддержку не только среди обычных жителей, но и в других кругах … Граждане, которым надоело одно и то же, говорят обо мне на улицах. Я стал народным кандидатом", - заявил Краснов, вложивший в свою политическую кампанию почти все сбережения.
Политический проект кандидата с российскими корнями строится вокруг экономического развития столицы департамента Бояка, который, по его словам, обладает одним из самых больших экономических потенциалов в регионе в силу близости к столице. Расстояние от Тунхи до Боготы составляет около 100 километров, и оба города находятся на западном предгорье Кордильер.
"Все наши проблемы, такие как коррупция, дороги, большая часть этого связана с экономическим развитием. Я хочу сделать экономически развитый город. Мы не должны видеть себя маленьким, изолированным, периферийным городом, нет! Мы должны видеть себя продолжением рынка Боготы", - уверен Краснов.
В планах профессора - привлечение в регион иностранного инвестиционного капитала и работа с международными компаниями, включая российские. "Мы должны работать с международными кругами - российскими, немецкими, китайскими, должны привести их в Тунху, это очень привлекательный город для прихода международных компаний", - добавил собеседник агентства.
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