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Вучич настоял на исключении двух пунктов из декларации "Афинского саммита" - РИА Новости, 22.08.2023
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11:55 22.08.2023 (обновлено: 12:38 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/vuchich-1891471988.html
Вучич настоял на исключении двух пунктов из декларации "Афинского саммита"
Вучич настоял на исключении двух пунктов из декларации "Афинского саммита" - РИА Новости, 22.08.2023
Вучич настоял на исключении двух пунктов из декларации "Афинского саммита"
Президент Сербии Александр Вучич настоял на исключении двух неприемлемых для Белграда пунктов из итоговой декларации "Афинского саммита", они касались конфликта РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T11:55
2023-08-22T12:38
украина
кириакос мицотакис
александр вучич
в мире
сербия
евросоюз
владимир зеленский
россия
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БЕЛГРАД, 22 авг — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич настоял на исключении двух неприемлемых для Белграда пунктов из итоговой декларации "Афинского саммита", они касались конфликта на Украине, об этом сам политик рассказал на брифинге."Все требовали как можно более острых формулировок, мы не можем, как одна малая страна, изменить то, что делают большие, но мы смогли попросить и добиться того, чтобы вещи, &lt;...&gt; которые противоречат нашей политике, не оказались в тексте декларации. Это были два важных пункта, я об этом расскажу народу сегодня-завтра, когда будут силы и вернусь в Белград", — сказал он.Глава сербского государства также поблагодарил остальных участников неформального саммита за понимание позиции Белграда. Вучич также указал, что в этом и любых других документах невозможно называть кого-то военным преступником без решения суда. Политик также рассказал о разговоре с Зеленским: по его словам, беседа была "искренней, открытой, дружеской, конструктивной. Вучич выразил уверенность, что Белград успешно продолжит сотрудничество со страной, которая "никогда ничего не сделала против Сербии". Ранее он предположил, что признание Украиной независимости самопровозглашенной Республики Косово, о возможности которого говорили представители украинского парламента, "стало бы большим ударом для Сербии". "Когда говорю, что думаю, что не будет такой перемены у украинцев, это мое "думаю" намного больше, чем просто "думаю". Но я уполномочен и могу сказать только то, что уже сказал. А я почти уверен, что не будет изменения позиции Украины и она хочет иметь чистую правовую ситуацию, не говоря о том, что они ценят Сербию и сербский народ, как и мы не имеем ничего против Украины и украинского народа", — сказал президент Сербии.Он добавил, что Белград поддерживает евроинтеграцию Украины и ожидает получения Киевом даты начала переговоров о вступлении в ЕС.
https://ria.ru/20230601/serbiya-1875610626.html
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украина, кириакос мицотакис, александр вучич, в мире, сербия, евросоюз, владимир зеленский, россия, санкции в отношении россии
Украина, Кириакос Мицотакис, Александр Вучич, В мире, Сербия, Евросоюз, Владимир Зеленский, Россия, Санкции в отношении России
Вучич настоял на исключении двух пунктов из декларации "Афинского саммита"

Вучич в Афинах настоял на исключении важных пунктов из антироссийской декларации

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 22 авг — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич настоял на исключении двух неприемлемых для Белграда пунктов из итоговой декларации "Афинского саммита", они касались конфликта на Украине, об этом сам политик рассказал на брифинге.
"Все требовали как можно более острых формулировок, мы не можем, как одна малая страна, изменить то, что делают большие, но мы смогли попросить и добиться того, чтобы вещи, <...> которые противоречат нашей политике, не оказались в тексте декларации. Это были два важных пункта, я об этом расскажу народу сегодня-завтра, когда будут силы и вернусь в Белград", — сказал он.

В понедельник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис устроил неформальный ужин для лидеров стран Западных Балкан с участием руководителей Евросоюза. На мероприятие также позвали президента Украины Владимира Зеленского, факт появления которого до последнего момента держался в секрете.

По итогам ужина участники приняли декларацию "Афинского саммита". По данным источника РИА Новости, Вучич настоял на исключении из документа положения с призывом ужесточить санкции против России.

Глава сербского государства также поблагодарил остальных участников неформального саммита за понимание позиции Белграда. Вучич также указал, что в этом и любых других документах невозможно называть кого-то военным преступником без решения суда.
Политик также рассказал о разговоре с Зеленским: по его словам, беседа была "искренней, открытой, дружеской, конструктивной. Вучич выразил уверенность, что Белград успешно продолжит сотрудничество со страной, которая "никогда ничего не сделала против Сербии".
Президент Сербии Александр Вучич и президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита Европейского политического сообщества - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Вучич заявил, что Зеленский не смог повлиять на позицию Сербии по России
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Ранее он предположил, что признание Украиной независимости самопровозглашенной Республики Косово, о возможности которого говорили представители украинского парламента, "стало бы большим ударом для Сербии".
"Когда говорю, что думаю, что не будет такой перемены у украинцев, это мое "думаю" намного больше, чем просто "думаю". Но я уполномочен и могу сказать только то, что уже сказал. А я почти уверен, что не будет изменения позиции Украины и она хочет иметь чистую правовую ситуацию, не говоря о том, что они ценят Сербию и сербский народ, как и мы не имеем ничего против Украины и украинского народа", — сказал президент Сербии.
Он добавил, что Белград поддерживает евроинтеграцию Украины и ожидает получения Киевом даты начала переговоров о вступлении в ЕС.
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УкраинаКириакос МицотакисАлександр ВучичВ миреСербияЕвросоюзВладимир ЗеленскийРоссияСанкции в отношении России
 
 
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