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СМИ: Вучич удивился присутствию лидера Косово на саммите по Балканам - РИА Новости, 22.08.2023
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01:16 22.08.2023 (обновлено: 10:46 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/vuchich-1891411334.html
СМИ: Вучич удивился присутствию лидера Косово на саммите по Балканам
СМИ: Вучич удивился присутствию лидера Косово на саммите по Балканам - РИА Новости, 22.08.2023
СМИ: Вучич удивился присутствию лидера Косово на саммите по Балканам
Президент Сербии Александр Вучич был раздосадован решением правительства Греции и лично премьер-министра Кириакоса Мицотакиса пригласить косовского лидера... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T01:16
2023-08-22T10:46
греция
албания
сербия
александр вучич
евросоюз
альбин курти
эди рама
в мире
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АФИНЫ, 22 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич был раздосадован решением правительства Греции и лично премьер-министра Кириакоса Мицотакиса пригласить косовского лидера Альбина Курти на неформальный ужин с лидерами Балкан, ЕС и Украины, пишет портал newsbreak.gr."Это странная ситуация в Афинах, я не понимаю, как это произошло, но это вопрос к хозяевам, мы были приглашены, пять стран Западных Балкан, но как и кем и каким образом. Из-за их двусторонних отношений некоторые по каким-то странным причинам не получили приглашения, а Приштина была приглашена, хотя Греция официально не признает Косово", - сказал Вучич журналистам, выражая недовольство. Он добавил, что Мицотакис проведет переговоры с Курти. Это будет первая официальная встреча премьера Греции с премьером Косово – края, который Греция официально не признает. Президент Сербии сообщил, что по просьбе Владимира Зеленского состоится личная встреча с ним. В заключение он сказал, что Сербия борется в Афинах за свое европейское будущее, но не отказывается от национальных интересов, что будет все труднее в предстоящий период.Правительство Греции ранее сочло невозможным присутствие премьера Албании Эди Рамы на неформальном ужине лидеров стран Западных Балкан и ЕС, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель правительства Павлос Маринакис. "Я думаю, все мы понимаем, что было невозможно пригласить г-на Раму к такой совместной инициативе, когда мы говорим, что европейский путь Албании проходит через элементарное уважение к европейским правилам и нормам справедливости. В любом случае был приглашен президент Албании, но его не будет", - ответил представитель правительства.Между Грецией и Албанией с мая продолжается дипломатический конфликт из-за ареста представителя греческого национального меньшинства в Албании. Афины угрожают заблокировать вступление Албании в ЕС.В мае 2023 года, за два дня до местных выборов, албанская полиция арестовала кандидата в мэры города Химара Фреди Белериса, грека по национальности, по обвинению в подкупе избирателей. После этого ареста Греция заявила, что Албания "не идет по европейскому пути", а Тирана потребовала, чтобы Греция не вмешивалась во внутренние дела и правосудие. При этом соперником Белериса также был грек. Сам Белерис заявлял, что споры касаются прав на дорогую недвижимость в курортных зонах на побережье Ионического моря.
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греция, албания, сербия, александр вучич, евросоюз, альбин курти, эди рама, в мире
Греция, Албания, Сербия, Александр Вучич, Евросоюз, Альбин Курти, Эди Рама, В мире
СМИ: Вучич удивился присутствию лидера Косово на саммите по Балканам

Newsbreak.gr: Вучич удивился присутствию лидера Косово на саммите по Балканам

© AP Photo / Thanassis StavrakisПрезидент Сербии Александр Вучич (крайний слева) на общем фото неформальной встречи балканских лидеров с высшими должностными лицами Европейского Союза в Афинах
Президент Сербии Александр Вучич (крайний слева) на общем фото неформальной встречи балканских лидеров с высшими должностными лицами Европейского Союза в Афинах - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Президент Сербии Александр Вучич (крайний слева) на общем фото неформальной встречи балканских лидеров с высшими должностными лицами Европейского Союза в Афинах
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АФИНЫ, 22 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич был раздосадован решением правительства Греции и лично премьер-министра Кириакоса Мицотакиса пригласить косовского лидера Альбина Курти на неформальный ужин с лидерами Балкан, ЕС и Украины, пишет портал newsbreak.gr.
«
"Это странная ситуация в Афинах, я не понимаю, как это произошло, но это вопрос к хозяевам, мы были приглашены, пять стран Западных Балкан, но как и кем и каким образом. Из-за их двусторонних отношений некоторые по каким-то странным причинам не получили приглашения, а Приштина была приглашена, хотя Греция официально не признает Косово", - сказал Вучич журналистам, выражая недовольство.
Он добавил, что Мицотакис проведет переговоры с Курти. Это будет первая официальная встреча премьера Греции с премьером Косово – края, который Греция официально не признает. Президент Сербии сообщил, что по просьбе Владимира Зеленского состоится личная встреча с ним. В заключение он сказал, что Сербия борется в Афинах за свое европейское будущее, но не отказывается от национальных интересов, что будет все труднее в предстоящий период.
Правительство Греции ранее сочло невозможным присутствие премьера Албании Эди Рамы на неформальном ужине лидеров стран Западных Балкан и ЕС, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель правительства Павлос Маринакис. "Я думаю, все мы понимаем, что было невозможно пригласить г-на Раму к такой совместной инициативе, когда мы говорим, что европейский путь Албании проходит через элементарное уважение к европейским правилам и нормам справедливости. В любом случае был приглашен президент Албании, но его не будет", - ответил представитель правительства.
Между Грецией и Албанией с мая продолжается дипломатический конфликт из-за ареста представителя греческого национального меньшинства в Албании. Афины угрожают заблокировать вступление Албании в ЕС.
В мае 2023 года, за два дня до местных выборов, албанская полиция арестовала кандидата в мэры города Химара Фреди Белериса, грека по национальности, по обвинению в подкупе избирателей. После этого ареста Греция заявила, что Албания "не идет по европейскому пути", а Тирана потребовала, чтобы Греция не вмешивалась во внутренние дела и правосудие. При этом соперником Белериса также был грек. Сам Белерис заявлял, что споры касаются прав на дорогую недвижимость в курортных зонах на побережье Ионического моря.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Источник: Вучич призвал вычеркнуть санкции из заявления "Афинского саммита"
00:58
 
ГрецияАлбанияСербияАлександр ВучичЕвросоюзАльбин КуртиЭди РамаВ мире
 
 
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