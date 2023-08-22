СМИ: Вучич удивился присутствию лидера Косово на саммите по Балканам
Newsbreak.gr: Вучич удивился присутствию лидера Косово на саммите по Балканам
© AP Photo / Thanassis StavrakisПрезидент Сербии Александр Вучич (крайний слева) на общем фото неформальной встречи балканских лидеров с высшими должностными лицами Европейского Союза в Афинах
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Президент Сербии Александр Вучич (крайний слева) на общем фото неформальной встречи балканских лидеров с высшими должностными лицами Европейского Союза в Афинах
АФИНЫ, 22 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич был раздосадован решением правительства Греции и лично премьер-министра Кириакоса Мицотакиса пригласить косовского лидера Альбина Курти на неформальный ужин с лидерами Балкан, ЕС и Украины, пишет портал newsbreak.gr.
«
"Это странная ситуация в Афинах, я не понимаю, как это произошло, но это вопрос к хозяевам, мы были приглашены, пять стран Западных Балкан, но как и кем и каким образом. Из-за их двусторонних отношений некоторые по каким-то странным причинам не получили приглашения, а Приштина была приглашена, хотя Греция официально не признает Косово", - сказал Вучич журналистам, выражая недовольство.
Он добавил, что Мицотакис проведет переговоры с Курти. Это будет первая официальная встреча премьера Греции с премьером Косово – края, который Греция официально не признает. Президент Сербии сообщил, что по просьбе Владимира Зеленского состоится личная встреча с ним. В заключение он сказал, что Сербия борется в Афинах за свое европейское будущее, но не отказывается от национальных интересов, что будет все труднее в предстоящий период.
Правительство Греции ранее сочло невозможным присутствие премьера Албании Эди Рамы на неформальном ужине лидеров стран Западных Балкан и ЕС, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель правительства Павлос Маринакис. "Я думаю, все мы понимаем, что было невозможно пригласить г-на Раму к такой совместной инициативе, когда мы говорим, что европейский путь Албании проходит через элементарное уважение к европейским правилам и нормам справедливости. В любом случае был приглашен президент Албании, но его не будет", - ответил представитель правительства.
Между Грецией и Албанией с мая продолжается дипломатический конфликт из-за ареста представителя греческого национального меньшинства в Албании. Афины угрожают заблокировать вступление Албании в ЕС.
В мае 2023 года, за два дня до местных выборов, албанская полиция арестовала кандидата в мэры города Химара Фреди Белериса, грека по национальности, по обвинению в подкупе избирателей. После этого ареста Греция заявила, что Албания "не идет по европейскому пути", а Тирана потребовала, чтобы Греция не вмешивалась во внутренние дела и правосудие. При этом соперником Белериса также был грек. Сам Белерис заявлял, что споры касаются прав на дорогую недвижимость в курортных зонах на побережье Ионического моря.