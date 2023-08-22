https://ria.ru/20230822/vuchich-1891410371.html

Источник: Вучич призвал вычеркнуть санкции из заявления "Афинского саммита"

Источник: Вучич призвал вычеркнуть санкции из заявления "Афинского саммита" - РИА Новости, 22.08.2023

Источник: Вучич призвал вычеркнуть санкции из заявления "Афинского саммита"

Президент Сербии Александр Вучич настоял на том, чтобы из текста итоговой декларации "Афинского саммита", половина которой посвящена антироссийским заявлениям и РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T00:58

2023-08-22T00:58

2023-08-22T00:58

россия

сербия

украина

александр вучич

владимир зеленский

кириакос мицотакис

евросоюз

европейский совет

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БЕЛГРАД/АФИНЫ, 22 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич настоял на том, чтобы из текста итоговой декларации "Афинского саммита", половина которой посвящена антироссийским заявлениям и Украине, убрали пункт о призыве к введению санкций в отношении РФ, сообщил источник РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис устроил в понедельник неформальный ужин для лидеров стран Западных Балкан и стран ЕС региона с участием руководителей Евросоюза. На ужин был приглашен и Владимир Зеленский, при этом его приезд держался в секрете до последнего. По итогам была принята "Декларация Афинского саммита". "Из-за сопротивления президента Сербии Александра Вучича на неформальном ужине для лидеров Западных Балкан в Афинах в итоговой декларации не принято положение о призыве к введению санкций против России", - сообщил неназванный источник. За исключением Сербии и Боснии и Герцеговины, где нет единой позиции по этому вопросу на государственном уровне, все остальные страны-участники ранее поддержали ограничительные меры Запада. Документ подписали президент Сербии Александр Вучич, президент Молдавии Майя Санду, президент Черногории Яков Милатович, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, премьер Косово Альбин Курти, председатель совета министров Боснии и Герецеговины Боряна Кришто, премьер Северной Македонии Димитар Ковачевски, премьер Болгарии Николай Денков, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, Мицотакис и Зеленский в присутствии председателя Европейского Совета и председателя Европейской комиссии. В первом пункте говорится о "вторжении России на Украину", которое "является поворотным моментом для Европы", во втором пункте "перед лицом российской агрессии выражается непоколебимая поддержка" Украины, в третьем выражается поддержка и признательность Зеленскому "за искренние усилия по изложению принципов мира" в его "формуле мира", в четвертом говорится о том, что "не может быть безнаказанности за военные преступления и другие злодеяния, такие как нападения на гражданское население и разрушение инфраструктуры, и все виновные должны быть привлечены к ответственности". Только после этого в декларации говорится о необходимости интеграции Западных Балкан в ЕС. Подчеркивается, что "Западные Балканы, Украина и Республика Молдова, географически соседствующие с государствами-членами ЕС, имеют общее европейское наследие, историю и будущее, определяемое общими возможностями и вызовами", и важно, чтобы "эти регионы были приняты в качестве полноправных членов европейской семьи". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230821/vstrecha-1891403926.html

https://ria.ru/20230820/vuchich-1891123741.html

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россия, сербия, украина, александр вучич, владимир зеленский, кириакос мицотакис, евросоюз, европейский совет, нато, в мире