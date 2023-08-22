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ВТБ Мои Инвестиции добавили X5 Group в топ-10 российских акций - РИА Новости, 22.08.2023
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14:04 22.08.2023
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ВТБ Мои Инвестиции добавили X5 Group в топ-10 российских акций
ВТБ Мои Инвестиции добавили X5 Group в топ-10 российских акций - РИА Новости, 22.08.2023
ВТБ Мои Инвестиции добавили X5 Group в топ-10 российских акций
Аналитики брокера ВТБ Мои Инвестиции по итогам последнего пересмотра включили в топ-10 акций России акции X5 Group, позитивно оценив финансовые результаты... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T14:04
2023-08-22T14:04
россия
втб
станислав клещев
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Аналитики брокера ВТБ Мои Инвестиции по итогам последнего пересмотра включили в топ-10 акций России акции X5 Group, позитивно оценив финансовые результаты компании за II квартал и новости о ее редомициляции, сообщает пресс-служба ВТБ. "Считаем, что компания сможет поддерживать высокие темпы роста выручки (более 17% г/г) в этом году и удерживать рентабельность EBITDA, несмотря на инвестиции в цены (то есть скидки и возможные промоакции) и экспансию в регионы. Потенциальным катализатором могут стать новости о редомициляции X5 Group", – приводится в сообщении комментарий инвестиционного стратега ВТБ Мои Инвестиции Станислава Клещева. При этом эксперты брокера ВТБ исключили из топ-10 российских акций бумаги "Алросы" после публикации финансовых результатов за первое полугодие 2023 года. "Среднесрочно аналитики ВТБ Мои Инвестиции сохраняют осторожный взгляд на компанию, так как глобальный рынок алмазов остается под давлением на фоне слабого спроса на ювелирные изделия", - пояснили в компании. Ребалансировка топ-10 акций РФ производится аналитиками ВТБ Мои Инвестиции не реже 1 раза в месяц.
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россия, втб, станислав клещев
Россия, ВТБ, Станислав Клещев

ВТБ Мои Инвестиции добавили X5 Group в топ-10 российских акций

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение банка "ВТБ"
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Аналитики брокера ВТБ Мои Инвестиции по итогам последнего пересмотра включили в топ-10 акций России акции X5 Group, позитивно оценив финансовые результаты компании за II квартал и новости о ее редомициляции, сообщает пресс-служба ВТБ.
"Считаем, что компания сможет поддерживать высокие темпы роста выручки (более 17% г/г) в этом году и удерживать рентабельность EBITDA, несмотря на инвестиции в цены (то есть скидки и возможные промоакции) и экспансию в регионы. Потенциальным катализатором могут стать новости о редомициляции X5 Group", – приводится в сообщении комментарий инвестиционного стратега ВТБ Мои Инвестиции Станислава Клещева.
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При этом эксперты брокера ВТБ исключили из топ-10 российских акций бумаги "Алросы" после публикации финансовых результатов за первое полугодие 2023 года. "Среднесрочно аналитики ВТБ Мои Инвестиции сохраняют осторожный взгляд на компанию, так как глобальный рынок алмазов остается под давлением на фоне слабого спроса на ювелирные изделия", - пояснили в компании.
Ребалансировка топ-10 акций РФ производится аналитиками ВТБ Мои Инвестиции не реже 1 раза в месяц.
 
РоссияВТБСтанислав Клещев
 
 
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