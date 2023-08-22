https://ria.ru/20230822/vsu-1891616850.html

"Гибнут последние резервы". Зеленский получил шокирующие новости с фронта

"Гибнут последние резервы". Зеленский получил шокирующие новости с фронта - РИА Новости, 22.08.2023

"Гибнут последние резервы". Зеленский получил шокирующие новости с фронта

Гибель последних элитных резервов ВСУ, которые бросили в бой на Запорожском направлении, приведет к обвалу фронта в зоне проведения спецоперации, заявил... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T21:54

2023-08-22T21:54

2023-08-22T21:54

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Гибель последних элитных резервов ВСУ, которые бросили в бой на Запорожском направлении, приведет к обвалу фронта в зоне проведения спецоперации, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала The Red Pill Diaries."Мы сейчас наблюдаем последние стадии украинского контрнаступления, которое не достигло ни одной цели. Только привело к гибели более 45 тысяч военных ВСУ. Осталось всего 15 тысяч, это 82-я десантно-штурмовая бригада. Это элитные резервные части, вооруженные британскими танками Challenger, боевыми машинами Marder и Stryker. По плану они должны были прорвать российские укрепления", — напомнил офицер.Риттер отметил, что свежие силы Киева тоже застряли на минных полях перед линиями обороны. По его словам, как только последние элитные подразделения ВСУ будут уничтожены, фронт начнет рушиться то тут, то там, как старая дамба, не способная удержать мощный речной поток.Контрнаступление украинской армии на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как констатировал 21 июля президент России Владимир Путин, результатов у ВСУ нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".

https://ria.ru/20230822/nakazanie-1891608426.html

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политика, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато, украина