https://ria.ru/20230822/vsu-1891558294.html

"Харьков заблокируют". Генерал раскрыл, что Россия устроила ВСУ

"Харьков заблокируют". Генерал раскрыл, что Россия устроила ВСУ - РИА Новости, 22.08.2023

"Харьков заблокируют". Генерал раскрыл, что Россия устроила ВСУ

Украинская армия находится на грани окружения под Харьковом из-за наступления российских сил, заявил в интервью YouTube-каналу "Прямой" отставной генерал ВСУ... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T17:08

2023-08-22T17:08

2023-08-22T17:11

политика

харьков

киев

луганская народная республика

сергей кривонос

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Украинская армия находится на грани окружения под Харьковом из-за наступления российских сил, заявил в интервью YouTube-каналу "Прямой" отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос."При наращивании усилий они могут создать предпосылки для формирования котла для наших воинских частей на востоке Украины", — предупредил эксперт.Офицер напомнил, что на данный момент российские военные наносят успешные удары на этом направлении. Поражения ВСУ приведут к окружению Харькова, спрогнозировал Кривонос.Ранее военачальник заявил, что решение украинского президента Владимира Зеленского укрепить оборону на этом участке фронта было направлено на отмывание денег, а не на спасение собственной армии. По его словам, какими бы ни были возведенные фортификации, россияне все равно найдут способ их пробить.В середине августа глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на фоне продвижения на этом направлении российских войск сообщил об эвакуации более 200 жителей из Купянского района. Он также не исключал объявление обязательной эвакуации из Купянска и соседних населенных пунктов, речь шла о 12 тысячах человек.Как заявили на минувшей неделе в Минобороны, российские военные освободили поселок Новоселовское в ЛНР на Купянском направлении.

https://ria.ru/20230822/nebo-1891521822.html

https://ria.ru/20230822/konflikt-1891557091.html

харьков

киев

луганская народная республика

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политика, харьков, киев, луганская народная республика, сергей кривонос, владимир зеленский, вооруженные силы украины