https://ria.ru/20230822/vsu-1891435678.html

Под Купянском командир отделения ВСУ расстрелял своего бойца

Под Купянском командир отделения ВСУ расстрелял своего бойца - РИА Новости, 22.08.2023

Под Купянском командир отделения ВСУ расстрелял своего бойца

Под Купянском командир отделения ВСУ расстрелял своего же бойца, испугавшегося наступления группы российских бойцов и боестолкновения с ними, рассказал РИА... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T09:08

2023-08-22T09:08

2023-08-22T09:08

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Под Купянском командир отделения ВСУ расстрелял своего же бойца, испугавшегося наступления группы российских бойцов и боестолкновения с ними, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, он также предоставил видеозапись с телефона военнослужащего ВСУ. "Целое отделение ВСУ легло во время штурма, но есть нюанс. У одного ВСУшника ранения носили очень специфический характер – сзади сбоку. И лежал он в направлении своего тыла", - сказал собеседник агентства. Телефон находился в "разгрузке" - карманах на бронежилете - военнослужащего ВСУ и производил запись происходящего: на кадрах видно, как украинский боец бежит, а его сослуживец стреляет в его сторону. "На одном погибшем украинце был телефон, находящийся в "разгрузке", запечатлел расстрел своего же испугавшегося однополчанина на месте. По документам, испугавшийся оказался мобилизованным, моральный дух которых уже давно носит отрицательный характер", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230822/poslanie-1891420935.html

харьковская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, харьковская область