https://ria.ru/20230822/vsu-1891435678.html
Под Купянском командир отделения ВСУ расстрелял своего бойца
Под Купянском командир отделения ВСУ расстрелял своего бойца - РИА Новости, 22.08.2023
Под Купянском командир отделения ВСУ расстрелял своего бойца
Под Купянском командир отделения ВСУ расстрелял своего же бойца, испугавшегося наступления группы российских бойцов и боестолкновения с ними, рассказал РИА... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T09:08
2023-08-22T09:08
2023-08-22T09:08
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Под Купянском командир отделения ВСУ расстрелял своего же бойца, испугавшегося наступления группы российских бойцов и боестолкновения с ними, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, он также предоставил видеозапись с телефона военнослужащего ВСУ. "Целое отделение ВСУ легло во время штурма, но есть нюанс. У одного ВСУшника ранения носили очень специфический характер – сзади сбоку. И лежал он в направлении своего тыла", - сказал собеседник агентства. Телефон находился в "разгрузке" - карманах на бронежилете - военнослужащего ВСУ и производил запись происходящего: на кадрах видно, как украинский боец бежит, а его сослуживец стреляет в его сторону. "На одном погибшем украинце был телефон, находящийся в "разгрузке", запечатлел расстрел своего же испугавшегося однополчанина на месте. По документам, испугавшийся оказался мобилизованным, моральный дух которых уже давно носит отрицательный характер", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230822/poslanie-1891420935.html
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
Под Купянском командир отделения ВСУ расстрелял своего бойца
Под Купянском командир ВСУ расстрелял своего солдата, испугавшегося боя
ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Под Купянском командир отделения ВСУ расстрелял своего же бойца, испугавшегося наступления группы российских бойцов и боестолкновения с ними, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, он также предоставил видеозапись с телефона военнослужащего ВСУ.
"Целое отделение ВСУ легло во время штурма, но есть нюанс. У одного ВСУшника ранения носили очень специфический характер – сзади сбоку. И лежал он в направлении своего тыла", - сказал собеседник агентства.
Телефон находился в "разгрузке" - карманах на бронежилете - военнослужащего ВСУ и производил запись происходящего: на кадрах видно, как украинский боец бежит, а его сослуживец стреляет в его сторону.
"На одном погибшем украинце был телефон, находящийся в "разгрузке", запечатлел расстрел своего же испугавшегося однополчанина на месте. По документам, испугавшийся оказался мобилизованным, моральный дух которых уже давно носит отрицательный характер", - добавил собеседник агентства.
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