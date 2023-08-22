Рейтинг@Mail.ru
Под Купянском командир отделения ВСУ расстрелял своего бойца - РИА Новости, 22.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:08 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/vsu-1891435678.html
Под Купянском командир отделения ВСУ расстрелял своего бойца
Под Купянском командир отделения ВСУ расстрелял своего бойца - РИА Новости, 22.08.2023
Под Купянском командир отделения ВСУ расстрелял своего бойца
Под Купянском командир отделения ВСУ расстрелял своего же бойца, испугавшегося наступления группы российских бойцов и боестолкновения с ними, рассказал РИА... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T09:08
2023-08-22T09:08
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883650415_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_2559425b4312e356b063e68963585f6b.jpg
ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Под Купянском командир отделения ВСУ расстрелял своего же бойца, испугавшегося наступления группы российских бойцов и боестолкновения с ними, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, он также предоставил видеозапись с телефона военнослужащего ВСУ. "Целое отделение ВСУ легло во время штурма, но есть нюанс. У одного ВСУшника ранения носили очень специфический характер – сзади сбоку. И лежал он в направлении своего тыла", - сказал собеседник агентства. Телефон находился в "разгрузке" - карманах на бронежилете - военнослужащего ВСУ и производил запись происходящего: на кадрах видно, как украинский боец бежит, а его сослуживец стреляет в его сторону. "На одном погибшем украинце был телефон, находящийся в "разгрузке", запечатлел расстрел своего же испугавшегося однополчанина на месте. По документам, испугавшийся оказался мобилизованным, моральный дух которых уже давно носит отрицательный характер", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230822/poslanie-1891420935.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883650415_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_a26cc14f98594e8055e522d0c36b9c7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
Под Купянском командир отделения ВСУ расстрелял своего бойца

Под Купянском командир ВСУ расстрелял своего солдата, испугавшегося боя

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Под Купянском командир отделения ВСУ расстрелял своего же бойца, испугавшегося наступления группы российских бойцов и боестолкновения с ними, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, он также предоставил видеозапись с телефона военнослужащего ВСУ.
"Целое отделение ВСУ легло во время штурма, но есть нюанс. У одного ВСУшника ранения носили очень специфический характер – сзади сбоку. И лежал он в направлении своего тыла", - сказал собеседник агентства.
Телефон находился в "разгрузке" - карманах на бронежилете - военнослужащего ВСУ и производил запись происходящего: на кадрах видно, как украинский боец бежит, а его сослуживец стреляет в его сторону.
"На одном погибшем украинце был телефон, находящийся в "разгрузке", запечатлел расстрел своего же испугавшегося однополчанина на месте. По документам, испугавшийся оказался мобилизованным, моральный дух которых уже давно носит отрицательный характер", - добавил собеседник агентства.
Украинские солдаты внутри самоходной гаубицы М109 - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Наемник из США оставил перед гибелью странное послание
05:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала