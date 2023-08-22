https://ria.ru/20230822/vorobev-1891420667.html
Воробьев рассказал о повреждениях в Красногорске после атаки БПЛА
Воробьев рассказал о повреждениях в Красногорске после атаки БПЛА - РИА Новости, 22.08.2023
Воробьев рассказал о повреждениях в Красногорске после атаки БПЛА
Взрывной волной при падении дрона в Красногорске выбиты окна в многоэтажке, повреждены машины, пострадавших и возгорания нет, сообщил губернатор Московской... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T05:13
2023-08-22T05:13
2023-08-22T05:22
красногорск
московская область (подмосковье)
россия
андрей воробьев
сергей собянин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Взрывной волной при падении дрона в Красногорске выбиты окна в многоэтажке, повреждены машины, пострадавших и возгорания нет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ранее Минобороны России сообщило, что ночью была пресечена попытка Киева осуществить террористические атаки дронами в Брянской и Московской областях, в Подмосковье два беспилотника обнаружены и уничтожены средствами ПВО, пострадавших нет. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО в Подмосковье сбила два ударных беспилотника - в районе Красногорска и Часцов. "Сегодня ночью два беспилотника были перехвачены ПВО на территории Подмосковья: в Часцах в Одинцовском городском округе и в Красногорске, в Павшинской пойме. Основное внимание всех оперативных служб - второму инциденту. Взрывной волной при падении выбиты окна в многоэтажке, повреждены автомобили. Пострадавших среди жителей нет, возгорания также нет", - написал губернатор в своем телеграм-канале. Он уточнил, что глава Красногорска проводит обход квартир вместе с МЧС и другими службами. Также он попросил жителей сохранять спокойствие.
https://ria.ru/20230822/ogranicheniya-1891418085.html
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красногорск, московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Красногорск, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев, Сергей Собянин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Воробьев рассказал о повреждениях в Красногорске после атаки БПЛА
Воробьев: при падении БПЛА в Красногорске были выбиты окна в многоэтажке