Рейтинг@Mail.ru
Воробьев рассказал о повреждениях в Красногорске после атаки БПЛА - РИА Новости, 22.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:13 22.08.2023 (обновлено: 05:22 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/vorobev-1891420667.html
Воробьев рассказал о повреждениях в Красногорске после атаки БПЛА
Воробьев рассказал о повреждениях в Красногорске после атаки БПЛА - РИА Новости, 22.08.2023
Воробьев рассказал о повреждениях в Красногорске после атаки БПЛА
Взрывной волной при падении дрона в Красногорске выбиты окна в многоэтажке, повреждены машины, пострадавших и возгорания нет, сообщил губернатор Московской... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T05:13
2023-08-22T05:22
красногорск
московская область (подмосковье)
россия
андрей воробьев
сергей собянин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891420824_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_eecb6c27d5a251cb2be0c2146206625a.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Взрывной волной при падении дрона в Красногорске выбиты окна в многоэтажке, повреждены машины, пострадавших и возгорания нет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ранее Минобороны России сообщило, что ночью была пресечена попытка Киева осуществить террористические атаки дронами в Брянской и Московской областях, в Подмосковье два беспилотника обнаружены и уничтожены средствами ПВО, пострадавших нет. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО в Подмосковье сбила два ударных беспилотника - в районе Красногорска и Часцов. "Сегодня ночью два беспилотника были перехвачены ПВО на территории Подмосковья: в Часцах в Одинцовском городском округе и в Красногорске, в Павшинской пойме. Основное внимание всех оперативных служб - второму инциденту. Взрывной волной при падении выбиты окна в многоэтажке, повреждены автомобили. Пострадавших среди жителей нет, возгорания также нет", - написал губернатор в своем телеграм-канале. Он уточнил, что глава Красногорска проводит обход квартир вместе с МЧС и другими службами. Также он попросил жителей сохранять спокойствие.
https://ria.ru/20230822/ogranicheniya-1891418085.html
красногорск
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891420824_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0cdb295a115064d374cd7d221e36ebaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красногорск, московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Красногорск, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев, Сергей Собянин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Воробьев рассказал о повреждениях в Красногорске после атаки БПЛА

Воробьев: при падении БПЛА в Красногорске были выбиты окна в многоэтажке

© Фото : Telegram-канал губернатора Московской области ВоробьеваСотрудники спецслужб на месте падения беспилотника в Красногорске
Сотрудники спецслужб на месте падения беспилотника в Красногорске - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Фото : Telegram-канал губернатора Московской области Воробьева
Сотрудники спецслужб на месте падения беспилотника в Красногорске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Взрывной волной при падении дрона в Красногорске выбиты окна в многоэтажке, повреждены машины, пострадавших и возгорания нет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ранее Минобороны России сообщило, что ночью была пресечена попытка Киева осуществить террористические атаки дронами в Брянской и Московской областях, в Подмосковье два беспилотника обнаружены и уничтожены средствами ПВО, пострадавших нет. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО в Подмосковье сбила два ударных беспилотника - в районе Красногорска и Часцов.
"Сегодня ночью два беспилотника были перехвачены ПВО на территории Подмосковья: в Часцах в Одинцовском городском округе и в Красногорске, в Павшинской пойме. Основное внимание всех оперативных служб - второму инциденту. Взрывной волной при падении выбиты окна в многоэтажке, повреждены автомобили. Пострадавших среди жителей нет, возгорания также нет", - написал губернатор в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что глава Красногорска проводит обход квартир вместе с МЧС и другими службами. Также он попросил жителей сохранять спокойствие.
Табло вылетов в Домодедово - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
"Домодедово" подтвердило введение ограничений на прием и вылет самолетов
03:57
 
КрасногорскМосковская область (Подмосковье)РоссияАндрей ВоробьевСергей СобянинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала