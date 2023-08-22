https://ria.ru/20230822/voda-1891454302.html

Япония сбросит 31,2 тысячи тонн воды с "Фукусимы" до конца марта 2024 года

Япония сбросит 31,2 тысячи тонн воды с "Фукусимы" до конца марта 2024 года - РИА Новости, 22.08.2023

Япония сбросит 31,2 тысячи тонн воды с "Фукусимы" до конца марта 2024 года

Общий объем сброшенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии в течение 2023 финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, составит 31,2 тысячи... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T10:40

2023-08-22T10:40

2023-08-22T11:46

в мире

япония

фукусима (префектура)

фукусима-1

tepco

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ТОКИО, 22 авг — РИА Новости. Общий объем сброшенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии в течение 2023 финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, составит 31,2 тысячи тонн, сообщило агентство Киодо со ссылкой на заявление представителей компании-оператора станции TEPCO. По словам собеседников агентства, общая концентрация радиоактивного трития в сброшенной воде составит около пяти триллионов беккерелей. До аварии в 2013 году станция ежегодно сливала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона беккерелей. Сегодня японское правительство объявило о намерении начать сброс воды в океан с 24 августа, если не будет препятствий, обусловленных неблагоприятными погодными условиями.Премьер-министр Японии Фумио Кисида в воскресенье посетил станцию, встретился с ее руководством. В понедельник он пообщался с руководством Национальной федерации ассоциаций рыболовецких кооперативов, на котором рыбаки заявили, что они выступают против сброса воды в океан из-за репутационных рисков. Несмотря на это, правительство посчитало, что "в определенной степени" удалось добиться понимания заинтересованных сторон, поэтому кабинет министров определил сроки начала программы.Во вторник префектуру Фукусима посетил и министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура, который провел встречу с руководством региона. Как отмечает агентство Киодо, в ходе встречи губернатор Фукусимы Масао Утибори попросил министра "со всей серьезностью относиться к той серьезной ситуации, в которой находится префектура, а также ко мнению рыбаков". Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий — радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород", или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма. Воду, очищенную от радионуклидов, за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около одной тысячи гигантских резервуаров, но уже почти 90 процентов от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. В числе прочих рассматривались варианты смешать ее с цементом и забетонировать под землей, отделить водород методом электролиза и другие. В конце концов правительство решило начать сброс воды в море, предварительно разбавив ее и доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций — 60 тысяч беккерелей. Согласно данным Министерства промышленности Японии, радиоактивность трития в скопившихся на АЭС "Фукусима-1" 1,25 миллиона тонн воды составляет 860 триллионов беккерелей. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона беккерелей.

https://ria.ru/20230815/fukusima-1890293955.html

https://ria.ru/20230707/fukusima-1-1882710799.html

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Влада Копылова

в мире, япония, фукусима (префектура), фукусима-1, tepco