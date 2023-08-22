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Путин пригласил бизнес стран БРИКС принять участие в ВЭФ - РИА Новости, 22.08.2023
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19:41 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/vef-1891599613.html
Путин пригласил бизнес стран БРИКС принять участие в ВЭФ
Путин пригласил бизнес стран БРИКС принять участие в ВЭФ - РИА Новости, 22.08.2023
Путин пригласил бизнес стран БРИКС принять участие в ВЭФ
Президент России Владимир Путин пригласил бизнес стран БРИКС принять участие в Восточном экономическом форуме, который стартует 10 сентября. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T19:41
2023-08-22T19:41
россия
владивосток
брикс
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил бизнес стран БРИКС принять участие в Восточном экономическом форуме, который стартует 10 сентября. "Хочу выразить уверенность, что Деловой форум и Деловой совет БРИКС продолжат свою созидательную работу, направленную на углубление контактов между предпринимательскими кругами стран "пятёрки", на совместную реализацию новых взаимовыгодных проектов", - сказал он. "И в заключение хотел бы пригласить представителей деловых кругов наших государств приехать на Восточный экономический форум в Россию, который состоится 10-13 сентября в городе Владивостоке, где по традиции будут обсуждаться вопросы, представляющие интерес в том числе и для бизнес-сообщества стран БРИКС", - заявил глава государства.
https://ria.ru/20230822/rynok-1891598509.html
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россия, владивосток, брикс, владимир путин, экономика
Россия, Владивосток, БРИКС, Владимир Путин, Экономика
Путин пригласил бизнес стран БРИКС принять участие в ВЭФ

Путин пригласил представителей деловых кругов стран БРИКС принять участие в ВЭФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил бизнес стран БРИКС принять участие в Восточном экономическом форуме, который стартует 10 сентября.
"Хочу выразить уверенность, что Деловой форум и Деловой совет БРИКС продолжат свою созидательную работу, направленную на углубление контактов между предпринимательскими кругами стран "пятёрки", на совместную реализацию новых взаимовыгодных проектов", - сказал он.
"И в заключение хотел бы пригласить представителей деловых кругов наших государств приехать на Восточный экономический форум в Россию, который состоится 10-13 сентября в городе Владивостоке, где по традиции будут обсуждаться вопросы, представляющие интерес в том числе и для бизнес-сообщества стран БРИКС", - заявил глава государства.
Трансляция обращения президента России Владимира Путина к участникам бизнес-форума саммита БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
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РоссияВладивостокБРИКСВладимир ПутинЭкономика
 
 
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