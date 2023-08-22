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Экономист не увидел смысла в создании единой валюты БРИКС
Экономист не увидел смысла в создании единой валюты БРИКС - РИА Новости, 22.08.2023
Экономист не увидел смысла в создании единой валюты БРИКС
Страны БРИКС слишком разные для того, чтобы единая валюта для них имела смысл, однако если ее и будут создавать, то валюта может быть цифровой, например в виде... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T07:38
2023-08-22T07:38
2023-08-22T07:38
николай иванов
брикс
эксперт ра
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Страны БРИКС слишком разные для того, чтобы единая валюта для них имела смысл, однако если ее и будут создавать, то валюта может быть цифровой, например в виде стейблкоина, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора "Эксперт РА" Николай Иванов. "Представляется, что страны БРИКС слишком разные - куда более разные, чем даже страны еврозоны - для того, чтобы общая валюта имела смысл", - ответил он на вопрос о вероятности создания единой валюты БРИКС. При этом если такая валюта и будет создаваться, то потенциально предложить обществу альтернативу экономическим режимам, уменьшая трения и создавая более широкий доступ к финансам, могут некоторые виды цифровых валют. "В частности стейблкоины, которые предназначены для сохранения номинальной стоимости за счет решения проблемы чрезмерной волатильности традиционных цифровых валют. Они представляют собой механизмы ценовой стабильности в децентрализованных платежных системах", - указал Иванов. Эксперт отметил, что сейчас перед странами стоят куда более насущные задачи, чем создание единой валюты: развитие инфраструктуры расчетов и платежей, не подверженной санкциям и другим внешним рискам.
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николай иванов, брикс, эксперт ра
Николай Иванов, БРИКС, Эксперт РА
Экономист не увидел смысла в создании единой валюты БРИКС
Экономист Иванов: страны БРИКС слишком разные для существования единой валюты
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Страны БРИКС слишком разные для того, чтобы единая валюта для них имела смысл, однако если ее и будут создавать, то валюта может быть цифровой, например в виде стейблкоина, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора "Эксперт РА" Николай Иванов.
«
"Представляется, что страны БРИКС слишком разные - куда более разные, чем даже страны еврозоны - для того, чтобы общая валюта имела смысл", - ответил он на вопрос о вероятности создания единой валюты БРИКС.
При этом если такая валюта и будет создаваться, то потенциально предложить обществу альтернативу экономическим режимам, уменьшая трения и создавая более широкий доступ к финансам, могут некоторые виды цифровых валют.
"В частности стейблкоины, которые предназначены для сохранения номинальной стоимости за счет решения проблемы чрезмерной волатильности традиционных цифровых валют. Они представляют собой механизмы ценовой стабильности в децентрализованных платежных системах", - указал Иванов.
Эксперт отметил, что сейчас перед странами стоят куда более насущные задачи, чем создание единой валюты: развитие инфраструктуры расчетов и платежей, не подверженной санкциям и другим внешним рискам.
Экономист назвал четыре задачи для увеличения торговли между странами БРИКС