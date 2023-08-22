Рейтинг@Mail.ru
Экономист не увидел смысла в создании единой валюты БРИКС - РИА Новости, 22.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:38 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/valyuta-1891426454.html
Экономист не увидел смысла в создании единой валюты БРИКС
Экономист не увидел смысла в создании единой валюты БРИКС - РИА Новости, 22.08.2023
Экономист не увидел смысла в создании единой валюты БРИКС
Страны БРИКС слишком разные для того, чтобы единая валюта для них имела смысл, однако если ее и будут создавать, то валюта может быть цифровой, например в виде... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T07:38
2023-08-22T07:38
николай иванов
брикс
эксперт ра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878077761_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_e00a54ed837917aa4043ada08b240ed4.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Страны БРИКС слишком разные для того, чтобы единая валюта для них имела смысл, однако если ее и будут создавать, то валюта может быть цифровой, например в виде стейблкоина, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора "Эксперт РА" Николай Иванов. "Представляется, что страны БРИКС слишком разные - куда более разные, чем даже страны еврозоны - для того, чтобы общая валюта имела смысл", - ответил он на вопрос о вероятности создания единой валюты БРИКС. При этом если такая валюта и будет создаваться, то потенциально предложить обществу альтернативу экономическим режимам, уменьшая трения и создавая более широкий доступ к финансам, могут некоторые виды цифровых валют. "В частности стейблкоины, которые предназначены для сохранения номинальной стоимости за счет решения проблемы чрезмерной волатильности традиционных цифровых валют. Они представляют собой механизмы ценовой стабильности в децентрализованных платежных системах", - указал Иванов. Эксперт отметил, что сейчас перед странами стоят куда более насущные задачи, чем создание единой валюты: развитие инфраструктуры расчетов и платежей, не подверженной санкциям и другим внешним рискам.
https://ria.ru/20230822/briks-1891423308.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878077761_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_8e16d88fba134bb7ec2b69e268defde1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николай иванов, брикс, эксперт ра
Николай Иванов, БРИКС, Эксперт РА
Экономист не увидел смысла в создании единой валюты БРИКС

Экономист Иванов: страны БРИКС слишком разные для существования единой валюты

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлажки стран БРИКС
Флажки стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Флажки стран БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Страны БРИКС слишком разные для того, чтобы единая валюта для них имела смысл, однако если ее и будут создавать, то валюта может быть цифровой, например в виде стейблкоина, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора "Эксперт РА" Николай Иванов.
«
"Представляется, что страны БРИКС слишком разные - куда более разные, чем даже страны еврозоны - для того, чтобы общая валюта имела смысл", - ответил он на вопрос о вероятности создания единой валюты БРИКС.
При этом если такая валюта и будет создаваться, то потенциально предложить обществу альтернативу экономическим режимам, уменьшая трения и создавая более широкий доступ к финансам, могут некоторые виды цифровых валют.
"В частности стейблкоины, которые предназначены для сохранения номинальной стоимости за счет решения проблемы чрезмерной волатильности традиционных цифровых валют. Они представляют собой механизмы ценовой стабильности в децентрализованных платежных системах", - указал Иванов.
Эксперт отметил, что сейчас перед странами стоят куда более насущные задачи, чем создание единой валюты: развитие инфраструктуры расчетов и платежей, не подверженной санкциям и другим внешним рискам.
Флаги стран-участниц группы БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Экономист назвал четыре задачи для увеличения торговли между странами БРИКС
06:30
 
Николай ИвановБРИКСЭксперт РА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала