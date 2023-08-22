https://ria.ru/20230822/valyuta-1891426454.html

Экономист не увидел смысла в создании единой валюты БРИКС

Экономист не увидел смысла в создании единой валюты БРИКС - РИА Новости, 22.08.2023

Экономист не увидел смысла в создании единой валюты БРИКС

Страны БРИКС слишком разные для того, чтобы единая валюта для них имела смысл, однако если ее и будут создавать, то валюта может быть цифровой, например в виде... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T07:38

2023-08-22T07:38

2023-08-22T07:38

николай иванов

брикс

эксперт ра

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Страны БРИКС слишком разные для того, чтобы единая валюта для них имела смысл, однако если ее и будут создавать, то валюта может быть цифровой, например в виде стейблкоина, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора "Эксперт РА" Николай Иванов. "Представляется, что страны БРИКС слишком разные - куда более разные, чем даже страны еврозоны - для того, чтобы общая валюта имела смысл", - ответил он на вопрос о вероятности создания единой валюты БРИКС. При этом если такая валюта и будет создаваться, то потенциально предложить обществу альтернативу экономическим режимам, уменьшая трения и создавая более широкий доступ к финансам, могут некоторые виды цифровых валют. "В частности стейблкоины, которые предназначены для сохранения номинальной стоимости за счет решения проблемы чрезмерной волатильности традиционных цифровых валют. Они представляют собой механизмы ценовой стабильности в децентрализованных платежных системах", - указал Иванов. Эксперт отметил, что сейчас перед странами стоят куда более насущные задачи, чем создание единой валюты: развитие инфраструктуры расчетов и платежей, не подверженной санкциям и другим внешним рискам.

https://ria.ru/20230822/briks-1891423308.html

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николай иванов, брикс, эксперт ра