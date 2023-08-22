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Нужно еще. В США заявили о недостаточном количестве смертей украинцев
Нужно еще. В США заявили о недостаточном количестве смертей украинцев - РИА Новости, 22.08.2023
Нужно еще. В США заявили о недостаточном количестве смертей украинцев
В США считают, что пока еще недостаточно украинцев погибло в интересах Вашингтона, такое мнение выразил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T01:20
2023-08-22T01:20
2023-08-22T01:21
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В США считают, что пока еще недостаточно украинцев погибло в интересах Вашингтона, такое мнение выразил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Эксперт выразил уверенность в том, что бедственное положение Украины, которое он охарактеризовал как "состояние между катастрофой и огромным провалом", приведет к гуманитарному кризису, если Киев не объявит капитуляцию."От продолжения борьбы не отказываются, основываясь на допущении, что произойдет чудо и украинцы восстановят свои силы. Мне больно это признавать, но звучит так, будто еще недостаточно украинцев погибли за Вашингтон", — заявил Макгрегор.По мнению аналитика, Россия не ставит своей целью уничтожение огромного количества украинцев, хоть и имеет такую возможность. У Москвы триста тысяч солдат в резерве, которых она может пустить в бой и устроить "ад на земле", считает Макгрегор, однако, по его мнению, это не входит в планы президента России Владимира Путина."Я думаю, он (Владимир Путин. — Прим. ред.) отчаянно хочет закончить конфликт. Это очень любопытный момент. Москва не хочет продолжать конфликт. Мы это интерпретируем как слабость, а Москва смотрит на нас и думает, что мы больные: зачем рисковать большой войной между США и Россией из-за территории, называемой Украиной. Они не могут этого понять, это не имеет стратегического смысла", — удивился эксперт.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
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Нужно еще. В США заявили о недостаточном количестве смертей украинцев
Полковник ВС США Макгрегор: пока за Вашингтон погибло еще недостаточно украинцев