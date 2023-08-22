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Киев ведет переговоры с Парижем о поставках Украине ПВО, заявил посол - РИА Новости, 22.08.2023
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12:11 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/ukraina-1891476645.html
Киев ведет переговоры с Парижем о поставках Украине ПВО, заявил посол
Киев ведет переговоры с Парижем о поставках Украине ПВО, заявил посол - РИА Новости, 22.08.2023
Киев ведет переговоры с Парижем о поставках Украине ПВО, заявил посол
Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил в интервью украинскому изданию "Левый берег", что Киев ведет переговоры с Парижем о предоставлении украинским... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T12:11
2023-08-22T12:11
украина
россия
франция
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил в интервью украинскому изданию "Левый берег", что Киев ведет переговоры с Парижем о предоставлении украинским войскам дальнобойных ракет и систем противовоздушной обороны (ПВО). Ранее Омельченко подтвердил передачу Парижем Киеву первой партии ракет SCALP, отметив, что поставки продолжатся. "Если говорить о стратегических вещах, по которым мы сейчас ведем переговоры с французами, то это дальнобойные ракеты и средства противовоздушной обороны. Еще одна актуальная потребность - запчасти, потому что все, что нам поставили, усиленно эксплуатируется и изнашивается. Мы с Францией уже работаем над решением этой проблемы", - сказал Омельченко.По его словам, Франция взяла на себя обязательство поставлять снаряды калибром 155 миллиметров в "определенном ритме". "Те, кто их производит, работают сейчас 24/7, профильные предприятия Франции перешли в чрезвычайный режим работы. И тут есть хорошая новость: французы решили нарастить темп изготовления и снабжения втрое. Это очень существенно", - отметил Омельченко. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230815/scalp-1890230255.html
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украина, россия, франция, дмитрий песков, сергей лавров, нато, в мире
Украина, Россия, Франция, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Киев ведет переговоры с Парижем о поставках Украине ПВО, заявил посол

Посол: Киев ведет переговоры с Парижем о поставках дальнобойных ракет и ПВО

© РИА Новости / Артур Шайхутдинов | Перейти в медиабанкТрофейная техника на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"
Трофейная техника на Международном военно-техническом форуме Армия-2023 - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Артур Шайхутдинов
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Трофейная техника на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023". Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил в интервью украинскому изданию "Левый берег", что Киев ведет переговоры с Парижем о предоставлении украинским войскам дальнобойных ракет и систем противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее Омельченко подтвердил передачу Парижем Киеву первой партии ракет SCALP, отметив, что поставки продолжатся.
Британская ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
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15 августа, 15:30
"Если говорить о стратегических вещах, по которым мы сейчас ведем переговоры с французами, то это дальнобойные ракеты и средства противовоздушной обороны. Еще одна актуальная потребность - запчасти, потому что все, что нам поставили, усиленно эксплуатируется и изнашивается. Мы с Францией уже работаем над решением этой проблемы", - сказал Омельченко.
По его словам, Франция взяла на себя обязательство поставлять снаряды калибром 155 миллиметров в "определенном ритме".
"Те, кто их производит, работают сейчас 24/7, профильные предприятия Франции перешли в чрезвычайный режим работы. И тут есть хорошая новость: французы решили нарастить темп изготовления и снабжения втрое. Это очень существенно", - отметил Омельченко.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
В бундестаге выступили за скорейшую поставку ракет Taurus Украине
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