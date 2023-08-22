https://ria.ru/20230822/ukraina-1891463794.html

В Киеве заявили, что Украина готова принять иностранных пилотов

В Киеве заявили, что Украина готова принять иностранных пилотов - РИА Новости, 22.08.2023

В Киеве заявили, что Украина готова принять иностранных пилотов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев готов принять опытных иностранных пилотов истребителей... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T11:26

2023-08-22T11:26

2023-08-22T11:26

украина

россия

киев

алексей данилов

сергей лавров

метте фредериксен

нато

f-16

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев готов принять опытных иностранных пилотов истребителей F-16, не служащих в вооруженных силах своей страны, сообщает британское издание Times. "Киев готов принять любых опытных иностранных пилотов, не служащих в вооруженных силах своей страны", - пишет издание со ссылкой на Данилова. Секретарь СНБО отметил, что в украинском законодательстве нет ничего, что могло бы помешать иностранным пилотам работать на Украине. Он добавил, что надеется на то, что западные летчики с украинскими корнями "добровольно" примут участие в управлении истребителями F-16. "Я более чем уверен, что такие люди есть, что они готовы встать на защиту своей родины", - цитирует издание Данилова. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен позднее сказала, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16, а Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут еще 42. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230822/istrebiteli-1891444433.html

https://ria.ru/20230821/polza-1891181291.html

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россия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, киев, алексей данилов, сергей лавров, метте фредериксен, нато, f-16, в мире