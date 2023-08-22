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В Киеве заявили, что Украина готова принять иностранных пилотов - РИА Новости, 22.08.2023
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11:26 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/ukraina-1891463794.html
В Киеве заявили, что Украина готова принять иностранных пилотов
В Киеве заявили, что Украина готова принять иностранных пилотов - РИА Новости, 22.08.2023
В Киеве заявили, что Украина готова принять иностранных пилотов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев готов принять опытных иностранных пилотов истребителей... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T11:26
2023-08-22T11:26
украина
россия
киев
алексей данилов
сергей лавров
метте фредериксен
нато
f-16
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев готов принять опытных иностранных пилотов истребителей F-16, не служащих в вооруженных силах своей страны, сообщает британское издание Times. "Киев готов принять любых опытных иностранных пилотов, не служащих в вооруженных силах своей страны", - пишет издание со ссылкой на Данилова. Секретарь СНБО отметил, что в украинском законодательстве нет ничего, что могло бы помешать иностранным пилотам работать на Украине. Он добавил, что надеется на то, что западные летчики с украинскими корнями "добровольно" примут участие в управлении истребителями F-16. "Я более чем уверен, что такие люди есть, что они готовы встать на защиту своей родины", - цитирует издание Данилова. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен позднее сказала, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16, а Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут еще 42. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230822/istrebiteli-1891444433.html
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украина, россия, киев, алексей данилов, сергей лавров, метте фредериксен, нато, f-16, в мире
Украина, Россия, Киев, Алексей Данилов, Сергей Лавров, Метте Фредериксен, НАТО, F-16, В мире
В Киеве заявили, что Украина готова принять иностранных пилотов

Секретарь СНБО: Украина готова принять опытных иностранных пилотов F-16

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев готов принять опытных иностранных пилотов истребителей F-16, не служащих в вооруженных силах своей страны, сообщает британское издание Times.
"Киев готов принять любых опытных иностранных пилотов, не служащих в вооруженных силах своей страны", - пишет издание со ссылкой на Данилова.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
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Секретарь СНБО отметил, что в украинском законодательстве нет ничего, что могло бы помешать иностранным пилотам работать на Украине. Он добавил, что надеется на то, что западные летчики с украинскими корнями "добровольно" примут участие в управлении истребителями F-16.
"Я более чем уверен, что такие люди есть, что они готовы встать на защиту своей родины", - цитирует издание Данилова.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен позднее сказала, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16, а Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут еще 42.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия ранее уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен в истребителе F-16 на авиабазе Королевских ВВС Дании Скридструп. 20 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Стало известно о неожиданной пользе поставок F-16 Украине для России
Вчера, 02:34
 
УкраинаРоссияКиевАлексей ДаниловСергей ЛавровМетте ФредериксенНАТОF-16В мире
 
 
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