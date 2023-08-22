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В Крыму заявили, что политические дни Зеленского сочтены - РИА Новости, 22.08.2023
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09:17 22.08.2023 (обновлено: 09:18 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/ukraina-1891437236.html
В Крыму заявили, что политические дни Зеленского сочтены
В Крыму заявили, что политические дни Зеленского сочтены - РИА Новости, 22.08.2023
В Крыму заявили, что политические дни Зеленского сочтены
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что политические дни Владимира Зеленского сочтены. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T09:17
2023-08-22T09:18
украина
владимир константинов
владимир зеленский
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что политические дни Владимира Зеленского сочтены. "Сегодня этот персонаж абсолютно недоговороспособен. Мало того, его политические дни сочтены. Правда, не уверен, что он сам это осознает в силу своей неадекватности", - заявил Константинов РИА Новости. По его мнению, с большой вероятностью стоит ожидать в преддверии мирных переговоров смены власти на Украине и "утилизации Западом её нынешних функционеров". "Способов такого "слива" у Запада достаточно", - подчеркнул собеседник агентства. Константинов также назвал нынешних властей на Украине "временщиками".
https://ria.ru/20230821/zapad-1891357400.html
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украина, владимир константинов, владимир зеленский, в мире
Украина, Владимир Константинов, Владимир Зеленский, В мире
В Крыму заявили, что политические дни Зеленского сочтены

Глава парламента Крыма Константинов: политические дни Зеленского сочтены

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что политические дни Владимира Зеленского сочтены.
"Сегодня этот персонаж абсолютно недоговороспособен. Мало того, его политические дни сочтены. Правда, не уверен, что он сам это осознает в силу своей неадекватности", - заявил Константинов РИА Новости.
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По его мнению, с большой вероятностью стоит ожидать в преддверии мирных переговоров смены власти на Украине и "утилизации Западом её нынешних функционеров".
"Способов такого "слива" у Запада достаточно", - подчеркнул собеседник агентства. Константинов также назвал нынешних властей на Украине "временщиками".
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