https://ria.ru/20230822/ukraina-1891437236.html

В Крыму заявили, что политические дни Зеленского сочтены

В Крыму заявили, что политические дни Зеленского сочтены - РИА Новости, 22.08.2023

В Крыму заявили, что политические дни Зеленского сочтены

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что политические дни Владимира Зеленского сочтены. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T09:17

2023-08-22T09:17

2023-08-22T09:18

украина

владимир константинов

владимир зеленский

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что политические дни Владимира Зеленского сочтены. "Сегодня этот персонаж абсолютно недоговороспособен. Мало того, его политические дни сочтены. Правда, не уверен, что он сам это осознает в силу своей неадекватности", - заявил Константинов РИА Новости. По его мнению, с большой вероятностью стоит ожидать в преддверии мирных переговоров смены власти на Украине и "утилизации Западом её нынешних функционеров". "Способов такого "слива" у Запада достаточно", - подчеркнул собеседник агентства. Константинов также назвал нынешних властей на Украине "временщиками".

https://ria.ru/20230821/zapad-1891357400.html

https://ria.ru/20230821/ukraina-1890819695.html

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, владимир константинов, владимир зеленский, в мире