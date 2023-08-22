https://ria.ru/20230822/ukraina-1891412491.html

Премьер Румынии выступил за переговоры о принятии Украины в ЕС в 2023 году

Премьер Румынии выступил за переговоры о принятии Украины в ЕС в 2023 году - РИА Новости, 22.08.2023

Премьер Румынии выступил за переговоры о принятии Украины в ЕС в 2023 году

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку на встрече с Владимиром Зеленским поддержал идею начать переговоры о присоединении Украины к ЕС в 2023 году. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T01:39

2023-08-22T01:39

2023-08-22T01:39

украина

брюссель

румыния

владимир зеленский

евросоюз

еврокомиссия

в мире

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку на встрече с Владимиром Зеленским поддержал идею начать переговоры о присоединении Украины к ЕС в 2023 году. "Обсудил с президентом Владимиром Зеленским постоянные усилия Румынии по поддержке Украины. …Поддерживаем начало переговоров о присоединении (Украины) к ЕС в этом году. Румыны на Украине имеют нашу общую поддержку", - написал Чолаку на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.

https://ria.ru/20230808/bezopasnost-1888934210.html

украина

брюссель

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украина, брюссель, румыния, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, в мире