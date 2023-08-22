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Премьер Румынии выступил за переговоры о принятии Украины в ЕС в 2023 году - РИА Новости, 22.08.2023
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01:39 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/ukraina-1891412491.html
Премьер Румынии выступил за переговоры о принятии Украины в ЕС в 2023 году
Премьер Румынии выступил за переговоры о принятии Украины в ЕС в 2023 году - РИА Новости, 22.08.2023
Премьер Румынии выступил за переговоры о принятии Украины в ЕС в 2023 году
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку на встрече с Владимиром Зеленским поддержал идею начать переговоры о присоединении Украины к ЕС в 2023 году. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T01:39
2023-08-22T01:39
украина
брюссель
румыния
владимир зеленский
евросоюз
еврокомиссия
в мире
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку на встрече с Владимиром Зеленским поддержал идею начать переговоры о присоединении Украины к ЕС в 2023 году. "Обсудил с президентом Владимиром Зеленским постоянные усилия Румынии по поддержке Украины. …Поддерживаем начало переговоров о присоединении (Украины) к ЕС в этом году. Румыны на Украине имеют нашу общую поддержку", - написал Чолаку на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
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украина, брюссель, румыния, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Украина, Брюссель, Румыния, Владимир Зеленский, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Премьер Румынии выступил за переговоры о принятии Украины в ЕС в 2023 году

Премьер Румынии поддержал идею переговоров о принятии Украины в ЕС в 2023 году

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку на встрече с Владимиром Зеленским поддержал идею начать переговоры о присоединении Украины к ЕС в 2023 году.
"Обсудил с президентом Владимиром Зеленским постоянные усилия Румынии по поддержке Украины. …Поддерживаем начало переговоров о присоединении (Украины) к ЕС в этом году. Румыны на Украине имеют нашу общую поддержку", - написал Чолаку на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).
Флаг Украины у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
В Евросоюзе заявили, что не могут дать гарантий безопасности Украине
8 августа, 19:34
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
 
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