https://ria.ru/20230822/ukraina-1891412491.html
Премьер Румынии выступил за переговоры о принятии Украины в ЕС в 2023 году
Премьер Румынии выступил за переговоры о принятии Украины в ЕС в 2023 году - РИА Новости, 22.08.2023
Премьер Румынии выступил за переговоры о принятии Украины в ЕС в 2023 году
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку на встрече с Владимиром Зеленским поддержал идею начать переговоры о присоединении Украины к ЕС в 2023 году. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T01:39
2023-08-22T01:39
2023-08-22T01:39
украина
брюссель
румыния
владимир зеленский
евросоюз
еврокомиссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку на встрече с Владимиром Зеленским поддержал идею начать переговоры о присоединении Украины к ЕС в 2023 году. "Обсудил с президентом Владимиром Зеленским постоянные усилия Румынии по поддержке Украины. …Поддерживаем начало переговоров о присоединении (Украины) к ЕС в этом году. Румыны на Украине имеют нашу общую поддержку", - написал Чолаку на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
https://ria.ru/20230808/bezopasnost-1888934210.html
украина
брюссель
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, брюссель, румыния, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Украина, Брюссель, Румыния, Владимир Зеленский, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Премьер Румынии выступил за переговоры о принятии Украины в ЕС в 2023 году
Премьер Румынии поддержал идею переговоров о принятии Украины в ЕС в 2023 году