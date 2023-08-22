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СМИ: Киев готовится к победе Трампа и сокращению военной помощи
СМИ: Киев готовится к победе Трампа и сокращению военной помощи - РИА Новости, 22.08.2023
СМИ: Киев готовится к победе Трампа и сокращению военной помощи
На Украине готовятся к возможным изменениям в политике США по поддержке Киева из-за растущей вероятности победы экс-президента страны Дональда Трампа на выборах РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T00:23
2023-08-22T00:23
2023-08-22T00:38
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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. На Украине готовятся к возможным изменениям в политике США по поддержке Киева из-за растущей вероятности победы экс-президента страны Дональда Трампа на выборах в 2024 году, сообщает газета Politico."С надвигающимся возвращением Трампа украинцы увеличивают собственную индустрию вооружений", - пишет издание, указывая на позицию экс-президента сокращать текущий объем военной поддержки Киеву и добиваться скорейшего завершения конфликта. По данным издания, частные фирмы и отдельные лица на украинской территории "играют все большую роль в поставках необходимых вооружений", занимаясь поиском технологий на мировом рынке и сборкой бронетехники, беспилотников и снарядов."Другие республиканские кандидаты только повышают страхи украинцев", - отмечает газета, подчеркивая невозможность для Киева сохранять жизнеспособность армии без внешней поддержки.Результаты последних социологических опросов в США демонстрируют, что Трамп с многократным отрывом лидирует в рейтинге популярности у республиканских избирателей, несмотря на растущее число уголовных дел против него. Одновременно соцопросы показывают, что большинству американцев нынешний президент США Джо Байден не нравится сильнее, чем Трамп.Следующие выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Если Байден не сможет переизбраться на второй срок, его преемник переедет в Белый дом в январе 2025 года.
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Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Джо Байден, НАТО, Politico, В мире
СМИ: Киев готовится к победе Трампа и сокращению военной помощи
Politico: Киев готовится к победе Трампа в США и сокращению военной помощи