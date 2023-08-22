https://ria.ru/20230822/ukraina-1891408967.html

СМИ: Киев готовится к победе Трампа и сокращению военной помощи

СМИ: Киев готовится к победе Трампа и сокращению военной помощи - РИА Новости, 22.08.2023

СМИ: Киев готовится к победе Трампа и сокращению военной помощи

На Украине готовятся к возможным изменениям в политике США по поддержке Киева из-за растущей вероятности победы экс-президента страны Дональда Трампа на выборах РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T00:23

2023-08-22T00:23

2023-08-22T00:38

украина

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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. На Украине готовятся к возможным изменениям в политике США по поддержке Киева из-за растущей вероятности победы экс-президента страны Дональда Трампа на выборах в 2024 году, сообщает газета Politico."С надвигающимся возвращением Трампа украинцы увеличивают собственную индустрию вооружений", - пишет издание, указывая на позицию экс-президента сокращать текущий объем военной поддержки Киеву и добиваться скорейшего завершения конфликта. По данным издания, частные фирмы и отдельные лица на украинской территории "играют все большую роль в поставках необходимых вооружений", занимаясь поиском технологий на мировом рынке и сборкой бронетехники, беспилотников и снарядов."Другие республиканские кандидаты только повышают страхи украинцев", - отмечает газета, подчеркивая невозможность для Киева сохранять жизнеспособность армии без внешней поддержки.Результаты последних социологических опросов в США демонстрируют, что Трамп с многократным отрывом лидирует в рейтинге популярности у республиканских избирателей, несмотря на растущее число уголовных дел против него. Одновременно соцопросы показывают, что большинству американцев нынешний президент США Джо Байден не нравится сильнее, чем Трамп.Следующие выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Если Байден не сможет переизбраться на второй срок, его преемник переедет в Белый дом в январе 2025 года.

https://ria.ru/20230820/tramp-1891164793.html

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украина, сша, киев, дональд трамп, джо байден, нато, politico, в мире