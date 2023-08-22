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СМИ: Киев готовится к победе Трампа и сокращению военной помощи - РИА Новости, 22.08.2023
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00:23 22.08.2023 (обновлено: 00:38 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/ukraina-1891408967.html
СМИ: Киев готовится к победе Трампа и сокращению военной помощи
СМИ: Киев готовится к победе Трампа и сокращению военной помощи - РИА Новости, 22.08.2023
СМИ: Киев готовится к победе Трампа и сокращению военной помощи
На Украине готовятся к возможным изменениям в политике США по поддержке Киева из-за растущей вероятности победы экс-президента страны Дональда Трампа на выборах РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T00:23
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украина
сша
киев
дональд трамп
джо байден
нато
politico
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. На Украине готовятся к возможным изменениям в политике США по поддержке Киева из-за растущей вероятности победы экс-президента страны Дональда Трампа на выборах в 2024 году, сообщает газета Politico."С надвигающимся возвращением Трампа украинцы увеличивают собственную индустрию вооружений", - пишет издание, указывая на позицию экс-президента сокращать текущий объем военной поддержки Киеву и добиваться скорейшего завершения конфликта. По данным издания, частные фирмы и отдельные лица на украинской территории "играют все большую роль в поставках необходимых вооружений", занимаясь поиском технологий на мировом рынке и сборкой бронетехники, беспилотников и снарядов."Другие республиканские кандидаты только повышают страхи украинцев", - отмечает газета, подчеркивая невозможность для Киева сохранять жизнеспособность армии без внешней поддержки.Результаты последних социологических опросов в США демонстрируют, что Трамп с многократным отрывом лидирует в рейтинге популярности у республиканских избирателей, несмотря на растущее число уголовных дел против него. Одновременно соцопросы показывают, что большинству американцев нынешний президент США Джо Байден не нравится сильнее, чем Трамп.Следующие выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Если Байден не сможет переизбраться на второй срок, его преемник переедет в Белый дом в январе 2025 года.
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украина, сша, киев, дональд трамп, джо байден, нато, politico, в мире
Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Джо Байден, НАТО, Politico, В мире
СМИ: Киев готовится к победе Трампа и сокращению военной помощи

Politico: Киев готовится к победе Трампа в США и сокращению военной помощи

© AP Photo / Alex BrandonТрамп
Трамп - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. На Украине готовятся к возможным изменениям в политике США по поддержке Киева из-за растущей вероятности победы экс-президента страны Дональда Трампа на выборах в 2024 году, сообщает газета Politico.
«
"С надвигающимся возвращением Трампа украинцы увеличивают собственную индустрию вооружений", - пишет издание, указывая на позицию экс-президента сокращать текущий объем военной поддержки Киеву и добиваться скорейшего завершения конфликта.
По данным издания, частные фирмы и отдельные лица на украинской территории "играют все большую роль в поставках необходимых вооружений", занимаясь поиском технологий на мировом рынке и сборкой бронетехники, беспилотников и снарядов.
"Другие республиканские кандидаты только повышают страхи украинцев", - отмечает газета, подчеркивая невозможность для Киева сохранять жизнеспособность армии без внешней поддержки.
Результаты последних социологических опросов в США демонстрируют, что Трамп с многократным отрывом лидирует в рейтинге популярности у республиканских избирателей, несмотря на растущее число уголовных дел против него. Одновременно соцопросы показывают, что большинству американцев нынешний президент США Джо Байден не нравится сильнее, чем Трамп.
Следующие выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Если Байден не сможет переизбраться на второй срок, его преемник переедет в Белый дом в январе 2025 года.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
Опрос: 62% республиканцев хотят, чтобы Трамп представлял их на выборах
20 августа, 21:55
 
УкраинаСШАКиевДональд ТрампДжо БайденНАТОPoliticoВ мире
 
 
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