https://ria.ru/20230822/ukraina-1891323445.html

Договор последней надежды. Украину поставили перед страшным фактом

Договор последней надежды. Украину поставили перед страшным фактом - РИА Новости, 22.08.2023

Договор последней надежды. Украину поставили перед страшным фактом

Как минимум 23 страны согласились дать Киеву гарантии безопасности. Команда Зеленского надеется на поставки оружия и экономическую помощь. Однако многие... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T08:00

2023-08-22T08:00

2023-08-22T11:10

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Как минимум 23 страны согласились дать Киеву гарантии безопасности. Команда Зеленского надеется на поставки оружия и экономическую помощь. Однако многие украинцы понимают, что это пустые обещания. Какова реальная ситуация — в материале РИА Новости.Расширение горизонтовНа июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украине предоставили гарантии безопасности члены G7. Теперь к ним присоединились Болгария, Северная Македония, Греция, Бельгия, Чехия, Дания, Финляндия, Исландия, Ирландия, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Испания и Швеция. Никто не собирается отправлять войска, но обеспечат вооружением, в том числе боевой авиацией и кораблями. Также продолжат обучать солдат ВСУ и делиться разведданными, помогут с экономикой после завершения боевых действий.Поскольку программа сотрудничества очень большая и требует значительных расходов, руководству стран-гарантов нужно все обсудить с парламентами. В итоге Украина получит не один документ, под которым подпишутся несколько государств, а ряд двусторонних договоров.Пока Киев обсуждает это только с США и Великобританией. Переговоры с Вашингтоном стартовали 3 августа. На повестке в том числе укрепление обороноспособности Украины, развитие ее ВПК и послевоенное восстановление экономики, заявила советник главы офиса президента Дарья Заривная. Диалог с Лондоном идет с 11 августа. Ожидается, что первые двусторонние соглашения подпишут до конца 2023-го.Между тем в странах Запада идут оживленные споры о том, стоит ли продлевать помощь или увеличивать ее. В США сторонники экс-президента Дональда Трампа утверждают, что Белый дом тратит на каждого пострадавшего от пожаров жителя Гавайев всего 700 долларов, в то время как Киев ежегодно получает от американцев миллиард и администрация Байдена хочет выделить дополнительно еще 24. По данным социологического центра Pew Research Center, 44% республиканцев уверены: Вашингтон вкладывает в поддержку Украины слишком много средств.В Евросоюзе вообще открестились от гарантий безопасности для Украины. Официальный представитель Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано заявил, что ЕС не может выступить в качестве гаранта, поскольку не является военным объединением. По его мнению, подобные вопросы относятся к компетенции НАТО, однако альянс переложил ответственность на G7 — клуб мировых экономических лидеров. Кроме того, Германия — одна из членов "Большой семерки" — решила не тратить на оборону более двух процентов ВВП, хотя в начале спецоперации собиралась повысить эту статью расходов, передают местные СМИ.Чем больше, тем лучшеПока из всех стран, изъявивших желание дать гарантии безопасности Украине, не состоит и не собирается вступать в НАТО только Ирландия. Премьер-министр Лео Варадкар подчеркнул, что ни сейчас, ни в будущем республика не войдет в альянс, так как не хочет становиться значимой военной державой или активом для организации. Вместе с тем Дублин размещал у себя украинских беженцев и передавал Киеву гуманитарную помощь.Таким образом, двусторонние договоры со странами-гарантами ничего принципиально не изменят для Украины. По этой причине киевские власти озаботились поиском новых партнеров. Как сказал глава МИД республики Дмитрий Кулеба, "осень будет трудной", в том числе потому, что надо заручиться поддержкой Глобального Юга.В начале августа попытку договориться с его представителями предприняли в городе Джидде в Саудовской Аравии. Посланники свыше 40 государств собрались, чтобы обсудить урегулирование российско-украинского конфликта. Однако переговоры не принесли желаемого результата. Как признался глава офиса президента Украины Андрей Ермак, страны Глобального Юга не стали возлагать на Россию всю ответственность за начало боевых действий.Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэя рассказал, что много контактировал со всеми участниками встречи в Джидде, выслушал мнения и предложения, а также "способствовал дальнейшему укреплению международного консенсуса". Дипломат считает, что собеседники полностью поддержали роль Пекина в содействии мирным переговорам. При этом в будущем власти КНР намерены продолжить диалог с Киевом на основе собственного мирного плана, а не того, что предлагает Зеленский.Примечательно, что спустя неделю после встречи в Джидде Ермак собрал послов 58 стран, чтобы рассказать о "формуле Зеленского". Глава офиса президента обсуждал с дипломатами энергетическую безопасность и недопущение эскалации российско-украинского конфликта. Однако посол Китая на эту встречу не пришел.Новый раундУкраинский политолог Константин Бондаренко не исключает, что саммит БРИКС, который пройдет с 22 по 24 августа в ЮАР, станет еще одной площадкой, где будет формироваться позиция Глобального Юга по отношению к его стране. Как известно, помимо членов организации, в мероприятии примут участие представители свыше 60 стран. Правда, Украины не будет. При этом достигнутые в ЮАР договоренности могут повлиять на повестку саммита G20 9-10 сентября в Нью-Дели (куда Зеленского тоже не позвали) и сентябрьское заседание Генассамблеи ООН."Судя по всему, для крупных государств украинский конфликт — локальное явление. Оно важное и неприятное, но не более того. Пока гибнут только украинцы, а не китайцы, индусы и африканцы. В Европе многие обыватели вообще считают, что это чуть ли не гражданская война, потому что не очень понимают разницу между Россией и Украиной", — заявил Бондаренко одному из украинских медиа.В свою очередь, эксперт Финансовой академии при правительстве России Денис Денисов отметил, что гарантии G7 и присоединившихся к ним стран — красивая рекламная акция, которая ни к чему не ведет. "Это можно рассматривать только как моральную поддержку. Совсем другое дело — диалог Киева с каждым из гарантов в отдельности. Однако дальше США и Великобритании переговоры могут вообще не пойти. Также не факт, что Вашингтон и Лондон дадут Украине гарантии, сопоставимые с теми, которые есть у Израиля, потому что украинское лобби намного слабее израильского", — считает аналитик.По его словам, предоставление реальных гарантий могут либо "заболтать", либо они окажутся не такими глобальными, как хотелось бы Киеву. Об этом говорит хотя бы тот факт, что НАТО и Евросоюз уже сложили с себя ответственность за безопасность Украины, а Латвия и Исландия по отдельности ничем не смогут ей помочь.

https://ria.ru/20230818/ukraina-1890664202.html

https://ria.ru/20230817/ukraina-1890393837.html

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