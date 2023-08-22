https://ria.ru/20230822/ugrozy-1891616322.html

Сенатор: Москва ответит на угрозы Киева уничтожить в Крыму все российское

Сенатор: Москва ответит на угрозы Киева уничтожить в Крыму все российское - РИА Новости, 22.08.2023

Сенатор: Москва ответит на угрозы Киева уничтожить в Крыму все российское

Угрозы киевского режима уничтожить в Крыму все российское и нанести удар по полуострову не могут оставаться без ответа России, заявила сенатор от Крыма Ольга... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T21:51

2023-08-22T21:51

2023-08-22T21:52

украина

ольга ковитиди

россия

киев

кирилл буданов

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Угрозы киевского режима уничтожить в Крыму все российское и нанести удар по полуострову не могут оставаться без ответа России, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Глава главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов, который признавал причастность Киева к терактам в России, пригрозил новыми ударами по Крыму "на днях". "Неосмотрительные заявления, озвучиваемые представителями действующего украинского режима, вынуждают Россию расширить рамки специальной военной операции. Публичные высказывания руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о желании Украины "уничтожить на полуострове все российское", а также постоянные угрозы в адрес крымчан о "новых ударах по Крыму" не могут оставаться без ответа России", - заявила политик РИА Новости. По ее словам, Украина превращена США и их пособниками в террористическое государство, представляющее серьезную опасность всей Европе. "Народ Украины, Украину, вернее, то, что от нее еще осталось, надо спасать", - подчеркнула Ковитиди. Она отметила, что крымчане беспощадны к врагам России, но хорошо относятся ко всем разумным людям, в том числе и на Украине, которые понимают, что без очищения Киева от смертельно опасной, вредоносной действующей украинской власти Украину не спасти. "Да и нам в России спокойной жизни с такими опасными соседями быть не может", - добавила она. "Необходимо понимать, что (Владимир) Зеленский не вечный президент Украины. Придут другие люди, которые отрекутся от сегодняшнего кровавого политического курса Украины и станут плечом к плечу с Россией. Так было всегда, будет и на этот раз. Те на Украине, кто поймут это первыми, будут определять будущее Украины на ближайшие 20 лет. Кто такой Буданов, Зеленский, поверьте, никто и не вспомнит", - заключила Ковитиди.

https://ria.ru/20230819/ukraina-1890979603.html

https://ria.ru/20230822/budanov-1891549321.html

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украина, ольга ковитиди, россия, киев, кирилл буданов