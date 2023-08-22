Сенатор: Москва ответит на угрозы Киева уничтожить в Крыму все российское
Ковитиди: угрозы Киева уничтожить в Крыму все российское не останутся без ответа
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЧлен Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди . Архивное фото
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Угрозы киевского режима уничтожить в Крыму все российское и нанести удар по полуострову не могут оставаться без ответа России, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Глава главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов, который признавал причастность Киева к терактам в России, пригрозил новыми ударами по Крыму "на днях".
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"Неосмотрительные заявления, озвучиваемые представителями действующего украинского режима, вынуждают Россию расширить рамки специальной военной операции. Публичные высказывания руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о желании Украины "уничтожить на полуострове все российское", а также постоянные угрозы в адрес крымчан о "новых ударах по Крыму" не могут оставаться без ответа России", - заявила политик РИА Новости.
Она отметила, что крымчане беспощадны к врагам России, но хорошо относятся ко всем разумным людям, в том числе и на Украине, которые понимают, что без очищения Киева от смертельно опасной, вредоносной действующей украинской власти Украину не спасти. "Да и нам в России спокойной жизни с такими опасными соседями быть не может", - добавила она.
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"Необходимо понимать, что (Владимир) Зеленский не вечный президент Украины. Придут другие люди, которые отрекутся от сегодняшнего кровавого политического курса Украины и станут плечом к плечу с Россией. Так было всегда, будет и на этот раз. Те на Украине, кто поймут это первыми, будут определять будущее Украины на ближайшие 20 лет. Кто такой Буданов, Зеленский, поверьте, никто и не вспомнит", - заключила Ковитиди.