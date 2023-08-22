https://ria.ru/20230822/ucheniya-1891415707.html

В КНДР заявили о риске термоядерной войны из-за учений США и Южной Кореи

В КНДР заявили о риске термоядерной войны из-за учений США и Южной Кореи - РИА Новости, 22.08.2023

В КНДР заявили о риске термоядерной войны из-за учений США и Южной Кореи

Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) предупредило, что совместные военные учения США и Республики Кореи могут привести к "термоядерной... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T02:58

2023-08-22T02:58

2023-08-22T02:58

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корейский полуостров

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) предупредило, что совместные военные учения США и Республики Кореи могут привести к "термоядерной войне" на Корейском полуострове. Как отмечается в сообщении, беспрецедентная термоядерная война приближается к полуострову. Агентство называет учения "агрессивными", указывая, в частности, на масштаб используемых вооружений. "Если соглашения, подготовленные на курорте Кэмп-Дэвид, будут дополнительно воплощены в жизнь в ходе военных учений с привлечением людских и материальных ресурсов США, других враждебных сил и даже вассальных сил, возможность вспышки термоядерной войны на Корейском полуострове станет более реалистичной", - пишет агентство. По мнению агентства, очевидно, что на КНДР нацелена репетиция войны с такой риторикой, как "оккупация", "уничтожение", "обезглавливание", "выжженная земля". ЦТАК подчеркивает, что сложившаяся ситуация требует инициативных, наступательных и подавляющих мер, отмечая, что вооруженные силы КНДР "будут ждать удобного случая". В понедельник в Южной Корее стартовали совместные военные учения местных ВС с военными США Ulchi Freedom Shield, которые продлятся до 31 августа. В ходе учений будет отрабатываться ответ на угрозы со стороны Северной Кореи, противодействие террористическим угрозам и учения по гражданской обороне в случае воздушного налета.

https://ria.ru/20230728/udar-1886754090.html

https://ria.ru/20230526/kitay-1874299861.html

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в мире, сша, корейский полуостров, южная корея