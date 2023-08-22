"Сафмар" направил 173,8 миллиона рублей на закупку учебников в Ингушетии
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НАЛЬЧИК, 22 авг – РИА Новости. Власти Ингушетии с помощью благотворительного фонда "Сафмар" приобрели учебники для школ республики стоимостью почти 174 миллиона рублей, сообщила пресс-служба главы региона.
По данным регионального минобразования, в августе текущего года наступил предельный срок использования учебников по алгебре, геометрии, физике, информатике и статистике для 1-х, 5-х и 7-х классов, а также по истории России и всеобщей истории для учеников 10-11-х классов.
"Учитывая необходимость приобретения вышеуказанных учебников, а также высокий уровень дефицита регионального бюджета, благотворительный фонд Микаила Гуцериева "Сафмар" закупил необходимую учебную литературу на сумму более 173,8 миллиона рублей", - приводит пресс-служба слова вице-премьера правительства - министра образования и науки Ингушетии Эсет Боковой.
Она также отметила, что в новом учебном году 149 школ региона готовятся принять более 87 тысяч учеников, в том числе больше 9,7 тысячи первоклассников. В 16 школах завершается капитальный ремонт, обновляется инфраструктура, идет оснащение классов оборудованием.
"Микаил Гуцериев и его фонд "Сафмар" снова поддержали нас и помогли с обеспечением необходимой учебной литературой, это неоценимый вклад в образование наших детей, особенно с учетом дефицитности республиканского бюджета. Важно помнить, что образование - это инвестиция в будущее нашей республики. Мы стремимся создать условия, в которых каждый ребенок будет иметь равные возможности для образования и развития своих талантов", - заметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.