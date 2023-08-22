https://ria.ru/20230822/uchebniki-1891462534.html

"Сафмар" направил 173,8 миллиона рублей на закупку учебников в Ингушетии

"Сафмар" направил 173,8 миллиона рублей на закупку учебников в Ингушетии - РИА Новости, 22.08.2023

"Сафмар" направил 173,8 миллиона рублей на закупку учебников в Ингушетии

Власти Ингушетии с помощью благотворительного фонда "Сафмар" приобрели учебники для школ республики стоимостью почти 174 миллиона рублей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T11:15

2023-08-22T11:15

2023-08-22T11:15

республика ингушетия

сафмар

республика ингушетия

эсет бокова

махмуд-али калиматов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/117747/55/1177475500_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_046edee47103e06643c2555e69ec1de4.jpg

НАЛЬЧИК, 22 авг – РИА Новости. Власти Ингушетии с помощью благотворительного фонда "Сафмар" приобрели учебники для школ республики стоимостью почти 174 миллиона рублей, сообщила пресс-служба главы региона. По данным регионального минобразования, в августе текущего года наступил предельный срок использования учебников по алгебре, геометрии, физике, информатике и статистике для 1-х, 5-х и 7-х классов, а также по истории России и всеобщей истории для учеников 10-11-х классов. "Учитывая необходимость приобретения вышеуказанных учебников, а также высокий уровень дефицита регионального бюджета, благотворительный фонд Микаила Гуцериева "Сафмар" закупил необходимую учебную литературу на сумму более 173,8 миллиона рублей", - приводит пресс-служба слова вице-премьера правительства - министра образования и науки Ингушетии Эсет Боковой. Она также отметила, что в новом учебном году 149 школ региона готовятся принять более 87 тысяч учеников, в том числе больше 9,7 тысячи первоклассников. В 16 школах завершается капитальный ремонт, обновляется инфраструктура, идет оснащение классов оборудованием. "Микаил Гуцериев и его фонд "Сафмар" снова поддержали нас и помогли с обеспечением необходимой учебной литературой, это неоценимый вклад в образование наших детей, особенно с учетом дефицитности республиканского бюджета. Важно помнить, что образование - это инвестиция в будущее нашей республики. Мы стремимся создать условия, в которых каждый ребенок будет иметь равные возможности для образования и развития своих талантов", - заметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

https://ria.ru/20230802/otdykh-1887790108.html

республика ингушетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сафмар, республика ингушетия, эсет бокова, махмуд-али калиматов