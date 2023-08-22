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"Сафмар" направил 173,8 миллиона рублей на закупку учебников в Ингушетии - РИА Новости, 22.08.2023
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Республика Ингушетия
 
11:15 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/uchebniki-1891462534.html
"Сафмар" направил 173,8 миллиона рублей на закупку учебников в Ингушетии
"Сафмар" направил 173,8 миллиона рублей на закупку учебников в Ингушетии - РИА Новости, 22.08.2023
"Сафмар" направил 173,8 миллиона рублей на закупку учебников в Ингушетии
Власти Ингушетии с помощью благотворительного фонда "Сафмар" приобрели учебники для школ республики стоимостью почти 174 миллиона рублей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T11:15
2023-08-22T11:15
республика ингушетия
сафмар
республика ингушетия
эсет бокова
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 22 авг – РИА Новости. Власти Ингушетии с помощью благотворительного фонда "Сафмар" приобрели учебники для школ республики стоимостью почти 174 миллиона рублей, сообщила пресс-служба главы региона. По данным регионального минобразования, в августе текущего года наступил предельный срок использования учебников по алгебре, геометрии, физике, информатике и статистике для 1-х, 5-х и 7-х классов, а также по истории России и всеобщей истории для учеников 10-11-х классов. "Учитывая необходимость приобретения вышеуказанных учебников, а также высокий уровень дефицита регионального бюджета, благотворительный фонд Микаила Гуцериева "Сафмар" закупил необходимую учебную литературу на сумму более 173,8 миллиона рублей", - приводит пресс-служба слова вице-премьера правительства - министра образования и науки Ингушетии Эсет Боковой. Она также отметила, что в новом учебном году 149 школ региона готовятся принять более 87 тысяч учеников, в том числе больше 9,7 тысячи первоклассников. В 16 школах завершается капитальный ремонт, обновляется инфраструктура, идет оснащение классов оборудованием. "Микаил Гуцериев и его фонд "Сафмар" снова поддержали нас и помогли с обеспечением необходимой учебной литературой, это неоценимый вклад в образование наших детей, особенно с учетом дефицитности республиканского бюджета. Важно помнить, что образование - это инвестиция в будущее нашей республики. Мы стремимся создать условия, в которых каждый ребенок будет иметь равные возможности для образования и развития своих талантов", - заметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
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сафмар, республика ингушетия, эсет бокова, махмуд-али калиматов
Республика Ингушетия, Сафмар, Республика Ингушетия, Эсет Бокова, Махмуд-Али Калиматов

"Сафмар" направил 173,8 миллиона рублей на закупку учебников в Ингушетии

© Fotolia / KaraКниги
Книги - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Fotolia / Kara
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НАЛЬЧИК, 22 авг – РИА Новости. Власти Ингушетии с помощью благотворительного фонда "Сафмар" приобрели учебники для школ республики стоимостью почти 174 миллиона рублей, сообщила пресс-служба главы региона.
По данным регионального минобразования, в августе текущего года наступил предельный срок использования учебников по алгебре, геометрии, физике, информатике и статистике для 1-х, 5-х и 7-х классов, а также по истории России и всеобщей истории для учеников 10-11-х классов.
"Учитывая необходимость приобретения вышеуказанных учебников, а также высокий уровень дефицита регионального бюджета, благотворительный фонд Микаила Гуцериева "Сафмар" закупил необходимую учебную литературу на сумму более 173,8 миллиона рублей", - приводит пресс-служба слова вице-премьера правительства - министра образования и науки Ингушетии Эсет Боковой.
Она также отметила, что в новом учебном году 149 школ региона готовятся принять более 87 тысяч учеников, в том числе больше 9,7 тысячи первоклассников. В 16 школах завершается капитальный ремонт, обновляется инфраструктура, идет оснащение классов оборудованием.
"Микаил Гуцериев и его фонд "Сафмар" снова поддержали нас и помогли с обеспечением необходимой учебной литературой, это неоценимый вклад в образование наших детей, особенно с учетом дефицитности республиканского бюджета. Важно помнить, что образование - это инвестиция в будущее нашей республики. Мы стремимся создать условия, в которых каждый ребенок будет иметь равные возможности для образования и развития своих талантов", - заметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
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Республика ИнгушетияСафмарРеспублика ИнгушетияЭсет БоковаМахмуд-Али Калиматов
 
 
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