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У Музея Победы в Москве развернули самый большой российский триколор - РИА Новости, 22.08.2023
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Культура
 
12:51 22.08.2023 (обновлено: 14:58 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/trikolor-1891485976.html
У Музея Победы в Москве развернули самый большой российский триколор
У Музея Победы в Москве развернули самый большой российский триколор - РИА Новости, 22.08.2023
У Музея Победы в Москве развернули самый большой российский триколор
Российский флаг площадью 1000 квадратных метров развернули в День Государственного флага у стен Музея Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T12:51
2023-08-22T14:58
москва
день государственного флага россии
музей победы
культура
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российский флаг площадью 1000 квадратных метров развернули в День Государственного флага у стен Музея Победы, передает корреспондент РИА Новости.День Государственного флага отмечается 22 августа.Российский триколор, занесенный в "Книгу рекордов и достижений" страны, вынесли под сопровождение оркестра Военного университета имени князя Александра Невского министерства обороны РФ и развернули у стен Музея Победы.В церемонии участвуют представители волонтерских и молодежных организаций, военных образовательных учреждений. После церемонии флаг отдадут на хранение в Музей Победы."День Российского флага - один из самых молодых праздников современной России. В этот день мы отдаём дань уважения символам государства, прошедшего долгий героический путь. В праздновании Дня Государственного флага Российской Федерации в Музее Победы примут участие личный состав 1-го отдельного стрелкового Семёновского полка, личный состав отдельной орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознамённой дивизии оперативного назначения имени Дзержинского, войска национальной гвардии России, всероссийское детское юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия", всероссийское движение" Волонтёры Победы", волонтёры Музея Победы, а также курсанты Военного университета имени Князя Александра Невского министерства обороны РФ", - заявил во время открытия церемонии директор филиала Музея Победы "Г.О.Р.А." Андрей Батурин.Церемония разворачивания самого большого российского триколора происходит каждый год в День Государственного флага 22 августа.
https://ria.ru/20230822/flag-1891307207.html
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москва, день государственного флага россии, музей победы
Москва, День Государственного флага России, Музей Победы, Культура
У Музея Победы в Москве развернули самый большой российский триколор

У Музея Победы в Москве развернули триколор площадью в тысячу квадратных метров

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРоссийский флаг, развернутый на праздновании дня российского флага на Поклонной горе в Москве
Российский флаг, развернутый на праздновании дня российского флага на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Российский флаг, развернутый на праздновании дня российского флага на Поклонной горе в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российский флаг площадью 1000 квадратных метров развернули в День Государственного флага у стен Музея Победы, передает корреспондент РИА Новости.
День Государственного флага отмечается 22 августа.
Российский триколор, занесенный в "Книгу рекордов и достижений" страны, вынесли под сопровождение оркестра Военного университета имени князя Александра Невского министерства обороны РФ и развернули у стен Музея Победы.
В церемонии участвуют представители волонтерских и молодежных организаций, военных образовательных учреждений. После церемонии флаг отдадут на хранение в Музей Победы.
Зрители на праздничном концерте, посвященном Дню России, на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Тест
"Где поднят, спускаться не должен". Что вы знаете о флагах нашей страны?
08:00
"День Российского флага - один из самых молодых праздников современной России. В этот день мы отдаём дань уважения символам государства, прошедшего долгий героический путь. В праздновании Дня Государственного флага Российской Федерации в Музее Победы примут участие личный состав 1-го отдельного стрелкового Семёновского полка, личный состав отдельной орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознамённой дивизии оперативного назначения имени Дзержинского, войска национальной гвардии России, всероссийское детское юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия", всероссийское движение" Волонтёры Победы", волонтёры Музея Победы, а также курсанты Военного университета имени Князя Александра Невского министерства обороны РФ", - заявил во время открытия церемонии директор филиала Музея Победы "Г.О.Р.А." Андрей Батурин.
Церемония разворачивания самого большого российского триколора происходит каждый год в День Государственного флага 22 августа.
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02:01
 
КультураМоскваДень Государственного флага РоссииМузей Победы
 
 
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