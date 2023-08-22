https://ria.ru/20230822/trikolor-1891485976.html

У Музея Победы в Москве развернули самый большой российский триколор

У Музея Победы в Москве развернули самый большой российский триколор - РИА Новости, 22.08.2023

У Музея Победы в Москве развернули самый большой российский триколор

Российский флаг площадью 1000 квадратных метров развернули в День Государственного флага у стен Музея Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T12:51

2023-08-22T12:51

2023-08-22T14:58

москва

день государственного флага россии

музей победы

культура

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российский флаг площадью 1000 квадратных метров развернули в День Государственного флага у стен Музея Победы, передает корреспондент РИА Новости.День Государственного флага отмечается 22 августа.Российский триколор, занесенный в "Книгу рекордов и достижений" страны, вынесли под сопровождение оркестра Военного университета имени князя Александра Невского министерства обороны РФ и развернули у стен Музея Победы.В церемонии участвуют представители волонтерских и молодежных организаций, военных образовательных учреждений. После церемонии флаг отдадут на хранение в Музей Победы."День Российского флага - один из самых молодых праздников современной России. В этот день мы отдаём дань уважения символам государства, прошедшего долгий героический путь. В праздновании Дня Государственного флага Российской Федерации в Музее Победы примут участие личный состав 1-го отдельного стрелкового Семёновского полка, личный состав отдельной орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознамённой дивизии оперативного назначения имени Дзержинского, войска национальной гвардии России, всероссийское детское юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия", всероссийское движение" Волонтёры Победы", волонтёры Музея Победы, а также курсанты Военного университета имени Князя Александра Невского министерства обороны РФ", - заявил во время открытия церемонии директор филиала Музея Победы "Г.О.Р.А." Андрей Батурин.Церемония разворачивания самого большого российского триколора происходит каждый год в День Государственного флага 22 августа.

https://ria.ru/20230822/flag-1891307207.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, день государственного флага россии, музей победы