У Музея Победы в Москве развернули самый большой российский триколор
У Музея Победы в Москве развернули триколор площадью в тысячу квадратных метров
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРоссийский флаг, развернутый на праздновании дня российского флага на Поклонной горе в Москве
Российский флаг, развернутый на праздновании дня российского флага на Поклонной горе в Москве
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российский флаг площадью 1000 квадратных метров развернули в День Государственного флага у стен Музея Победы, передает корреспондент РИА Новости.
День Государственного флага отмечается 22 августа.
Российский триколор, занесенный в "Книгу рекордов и достижений" страны, вынесли под сопровождение оркестра Военного университета имени князя Александра Невского министерства обороны РФ и развернули у стен Музея Победы.
В церемонии участвуют представители волонтерских и молодежных организаций, военных образовательных учреждений. После церемонии флаг отдадут на хранение в Музей Победы.
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"День Российского флага - один из самых молодых праздников современной России. В этот день мы отдаём дань уважения символам государства, прошедшего долгий героический путь. В праздновании Дня Государственного флага Российской Федерации в Музее Победы примут участие личный состав 1-го отдельного стрелкового Семёновского полка, личный состав отдельной орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознамённой дивизии оперативного назначения имени Дзержинского, войска национальной гвардии России, всероссийское детское юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия", всероссийское движение" Волонтёры Победы", волонтёры Музея Победы, а также курсанты Военного университета имени Князя Александра Невского министерства обороны РФ", - заявил во время открытия церемонии директор филиала Музея Победы "Г.О.Р.А." Андрей Батурин.
Церемония разворачивания самого большого российского триколора происходит каждый год в День Государственного флага 22 августа.