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Трибунал вынес приговор военному ВСУ за расправу над жителем Мариуполя - РИА Новости, 22.08.2023
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14:44 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/tribunal-1891514432.html
Трибунал вынес приговор военному ВСУ за расправу над жителем Мариуполя
Трибунал вынес приговор военному ВСУ за расправу над жителем Мариуполя - РИА Новости, 22.08.2023
Трибунал вынес приговор военному ВСУ за расправу над жителем Мариуполя
Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 22 годам колонии строгого режима украинского военного, который участвовал в расстреле мирного жителя... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T14:44
2023-08-22T14:44
в мире
донецкая народная республика
мирный
мариуполь
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 22 годам колонии строгого режима украинского военного, который участвовал в расстреле мирного жителя города Мариуполя, сообщили во вторник журналистам в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего наводчика 501-го отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Дмитрия Шегая. Он признан виновным по статьям "Убийство организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти", "Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что 20 марта 2022 года украинские военные, находясь вблизи переулка Охотничий в Мариуполе, задержали гражданского мужчину. Его доставили его на боевую позицию, после чего Шегай и еще один военнослужащий получили приказ "о ликвидации гражданского мужчины". Украинцы решили, что он поддерживает специальную военную операцию, оказывает содействие вооруженным силам Донецкой Народной Республики и Российской Федерации. Исполняя приказ, Шегай с сослуживцами перевез гражданского на другую боевую позицию в поселке Мирный, где расстреляли его из автоматов. Тот погиб на месте. "С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима", - сообщили в прокуратуре.
https://ria.ru/20230822/prigovor-1891461471.html
https://ria.ru/20230814/donbass-1889990373.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, мирный, мариуполь, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Мирный, Мариуполь, Вооруженные силы Украины
Трибунал вынес приговор военному ВСУ за расправу над жителем Мариуполя

Трибунал осудил на 22 года военного ВСУ за расправу над жителем Мариуполя

© iStock.com / gorodenkoffСудебное заседание
Судебное заседание - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© iStock.com / gorodenkoff
Судебное заседание. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 22 годам колонии строгого режима украинского военного, который участвовал в расстреле мирного жителя города Мариуполя, сообщили во вторник журналистам в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего наводчика 501-го отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Дмитрия Шегая. Он признан виновным по статьям "Убийство организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти", "Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории", - сообщили в прокуратуре.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
В ДНР военному ВСУ вынесли приговор за убийство мирного жителя
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В суде было установлено, что 20 марта 2022 года украинские военные, находясь вблизи переулка Охотничий в Мариуполе, задержали гражданского мужчину. Его доставили его на боевую позицию, после чего Шегай и еще один военнослужащий получили приказ "о ликвидации гражданского мужчины".
Украинцы решили, что он поддерживает специальную военную операцию, оказывает содействие вооруженным силам Донецкой Народной Республики и Российской Федерации.
Исполняя приказ, Шегай с сослуживцами перевез гражданского на другую боевую позицию в поселке Мирный, где расстреляли его из автоматов. Тот погиб на месте.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима", - сообщили в прокуратуре.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаМирныйМариупольВооруженные силы Украины
 
 
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