https://ria.ru/20230822/tribunal-1891514432.html

Трибунал вынес приговор военному ВСУ за расправу над жителем Мариуполя

Трибунал вынес приговор военному ВСУ за расправу над жителем Мариуполя - РИА Новости, 22.08.2023

Трибунал вынес приговор военному ВСУ за расправу над жителем Мариуполя

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 22 годам колонии строгого режима украинского военного, который участвовал в расстреле мирного жителя... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T14:44

2023-08-22T14:44

2023-08-22T14:44

в мире

донецкая народная республика

мирный

мариуполь

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 22 годам колонии строгого режима украинского военного, который участвовал в расстреле мирного жителя города Мариуполя, сообщили во вторник журналистам в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего наводчика 501-го отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Дмитрия Шегая. Он признан виновным по статьям "Убийство организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти", "Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что 20 марта 2022 года украинские военные, находясь вблизи переулка Охотничий в Мариуполе, задержали гражданского мужчину. Его доставили его на боевую позицию, после чего Шегай и еще один военнослужащий получили приказ "о ликвидации гражданского мужчины". Украинцы решили, что он поддерживает специальную военную операцию, оказывает содействие вооруженным силам Донецкой Народной Республики и Российской Федерации. Исполняя приказ, Шегай с сослуживцами перевез гражданского на другую боевую позицию в поселке Мирный, где расстреляли его из автоматов. Тот погиб на месте. "С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима", - сообщили в прокуратуре.

https://ria.ru/20230822/prigovor-1891461471.html

https://ria.ru/20230814/donbass-1889990373.html

донецкая народная республика

мирный

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, мирный, мариуполь, вооруженные силы украины