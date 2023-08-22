https://ria.ru/20230822/tribunal-1891514432.html
Трибунал вынес приговор военному ВСУ за расправу над жителем Мариуполя
Трибунал вынес приговор военному ВСУ за расправу над жителем Мариуполя - РИА Новости, 22.08.2023
Трибунал вынес приговор военному ВСУ за расправу над жителем Мариуполя
Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 22 годам колонии строгого режима украинского военного, который участвовал в расстреле мирного жителя... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T14:44
2023-08-22T14:44
2023-08-22T14:44
в мире
донецкая народная республика
мирный
мариуполь
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 22 годам колонии строгого режима украинского военного, который участвовал в расстреле мирного жителя города Мариуполя, сообщили во вторник журналистам в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего наводчика 501-го отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Дмитрия Шегая. Он признан виновным по статьям "Убийство организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти", "Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что 20 марта 2022 года украинские военные, находясь вблизи переулка Охотничий в Мариуполе, задержали гражданского мужчину. Его доставили его на боевую позицию, после чего Шегай и еще один военнослужащий получили приказ "о ликвидации гражданского мужчины". Украинцы решили, что он поддерживает специальную военную операцию, оказывает содействие вооруженным силам Донецкой Народной Республики и Российской Федерации. Исполняя приказ, Шегай с сослуживцами перевез гражданского на другую боевую позицию в поселке Мирный, где расстреляли его из автоматов. Тот погиб на месте. "С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима", - сообщили в прокуратуре.
https://ria.ru/20230822/prigovor-1891461471.html
https://ria.ru/20230814/donbass-1889990373.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, мирный, мариуполь, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Мирный, Мариуполь, Вооруженные силы Украины
Трибунал вынес приговор военному ВСУ за расправу над жителем Мариуполя
Трибунал осудил на 22 года военного ВСУ за расправу над жителем Мариуполя
ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 22 годам колонии строгого режима украинского военного, который участвовал в расстреле мирного жителя города Мариуполя, сообщили во вторник журналистам в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего наводчика 501-го отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ
Дмитрия Шегая. Он признан виновным по статьям "Убийство организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти", "Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории", - сообщили в прокуратуре.
В ДНР военному ВСУ вынесли приговор за убийство мирного жителя
В суде было установлено, что 20 марта 2022 года украинские военные, находясь вблизи переулка Охотничий в Мариуполе, задержали гражданского мужчину. Его доставили его на боевую позицию, после чего Шегай и еще один военнослужащий получили приказ "о ликвидации гражданского мужчины".
Украинцы решили, что он поддерживает специальную военную операцию, оказывает содействие вооруженным силам Донецкой Народной Республики и Российской Федерации.
Исполняя приказ, Шегай с сослуживцами перевез гражданского на другую боевую позицию в поселке Мирный
, где расстреляли его из автоматов. Тот погиб на месте.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима", - сообщили в прокуратуре.
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