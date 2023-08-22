https://ria.ru/20230822/trevoga-1891608988.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.08.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T20:47
2023-08-22T20:47
2023-08-22T20:50
специальная военная операция на украине
украина
одесская область
кривой рог
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в этих регионах прозвучал около 20.30 (совпадает с мск). Ранее во вторник днем воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, спустя некоторое время ее отменили. Позднее глава военной администрации Кривого Рога Днепропетровской области сообщал, что в городе повреждены несколько объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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украина, одесская область, кривой рог, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Одесская область, Кривой Рог, Вооруженные силы РФ
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Харьковской и Одесской областях объявили воздушную тревогу