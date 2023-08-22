https://ria.ru/20230822/tramp-1891452482.html
Трамп высмеял назначение залога для него прокурором штата Джорджия
Трамп высмеял назначение залога для него прокурором штата Джорджия - РИА Новости, 22.08.2023
Трамп высмеял назначение залога для него прокурором штата Джорджия
Экс-президент США Дональд Трамп считает, что прокурор округа Фултон в Атланте, штат Джорджия, Фэни Уиллис опасается, что из-за предъявленных ему обвинений во... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T10:27
2023-08-22T10:27
2023-08-22T10:27
в мире
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что прокурор округа Фултон в Атланте, штат Джорджия, Фэни Уиллис опасается, что из-за предъявленных ему обвинений во вмешательстве в выборы он может сбежать в Россию. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social."Провальный окружной прокурор округа Фултон (Атланта) Фэни Уиллис настояла на залоге для меня в 200 тысяч долларов. Я предполагаю, что она сочла, что есть риск того, что я улечу далеко-далеко, возможно, в Россию, Россию, Россию, буду делить золотой куполообразный люкс с Владимиром, и больше меня никто не увидит и не услышит", - написал Трамп. Экс-президент не уточнил, про какого Владимира идет речь. Ранее Трамп подтвердил намерение в четверг приехать в Атланту для прохождения процедуры ареста по предъявленным ему обвинениям о вмешательстве в выборы в Джорджии. В понедельник Трамп договорился об освобождении под залог в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия, следует из опубликованного в судебной базе документа. Сумма залога составит 200 тысяч долларов. Ранее прокуратура обязала Трампа и других фигурантов не позднее 25 августа предстать перед судом для предъявления обвинений в рамках четвертого дела, помимо обвинительного заключения большое жюри присяжных согласовало и ордер на их арест.
https://ria.ru/20230822/tramp-1891414133.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джорджия, россия, атланта, дональд трамп
В мире, Джорджия, Россия, Атланта, Дональд Трамп
Трамп высмеял назначение залога для него прокурором штата Джорджия
Трамп считает, что прокурор штата Джорджия боится, что он сбежит в Россию
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.
Экс-президент США Дональд Трамп считает, что прокурор округа Фултон в Атланте, штат Джорджия, Фэни Уиллис опасается, что из-за предъявленных ему обвинений во вмешательстве в выборы он может сбежать в Россию. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social
.
"Провальный окружной прокурор округа Фултон (Атланта) Фэни Уиллис настояла на залоге для меня в 200 тысяч долларов. Я предполагаю, что она сочла, что есть риск того, что я улечу далеко-далеко, возможно, в Россию, Россию, Россию, буду делить золотой куполообразный люкс с Владимиром, и больше меня никто не увидит и не услышит", - написал Трамп.
Трамп планирует "сдаться" властям и явиться в тюрьму в Джорджии, пишут СМИ
Экс-президент не уточнил, про какого Владимира идет речь.
Ранее Трамп подтвердил намерение в четверг приехать в Атланту для прохождения процедуры ареста по предъявленным ему обвинениям о вмешательстве в выборы в Джорджии.
В понедельник Трамп договорился об освобождении под залог в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия, следует из опубликованного в судебной базе документа. Сумма залога составит 200 тысяч долларов.
Ранее прокуратура обязала Трампа и других фигурантов не позднее 25 августа предстать перед судом для предъявления обвинений в рамках четвертого дела, помимо обвинительного заключения большое жюри присяжных согласовало и ордер на их арест.
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