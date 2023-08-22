https://ria.ru/20230822/tramp-1891452482.html

Трамп высмеял назначение залога для него прокурором штата Джорджия

Трамп высмеял назначение залога для него прокурором штата Джорджия - РИА Новости, 22.08.2023

Трамп высмеял назначение залога для него прокурором штата Джорджия

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что прокурор округа Фултон в Атланте, штат Джорджия, Фэни Уиллис опасается, что из-за предъявленных ему обвинений во... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T10:27

2023-08-22T10:27

2023-08-22T10:27

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что прокурор округа Фултон в Атланте, штат Джорджия, Фэни Уиллис опасается, что из-за предъявленных ему обвинений во вмешательстве в выборы он может сбежать в Россию. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social."Провальный окружной прокурор округа Фултон (Атланта) Фэни Уиллис настояла на залоге для меня в 200 тысяч долларов. Я предполагаю, что она сочла, что есть риск того, что я улечу далеко-далеко, возможно, в Россию, Россию, Россию, буду делить золотой куполообразный люкс с Владимиром, и больше меня никто не увидит и не услышит", - написал Трамп. Экс-президент не уточнил, про какого Владимира идет речь. Ранее Трамп подтвердил намерение в четверг приехать в Атланту для прохождения процедуры ареста по предъявленным ему обвинениям о вмешательстве в выборы в Джорджии. В понедельник Трамп договорился об освобождении под залог в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия, следует из опубликованного в судебной базе документа. Сумма залога составит 200 тысяч долларов. Ранее прокуратура обязала Трампа и других фигурантов не позднее 25 августа предстать перед судом для предъявления обвинений в рамках четвертого дела, помимо обвинительного заключения большое жюри присяжных согласовало и ордер на их арест.

https://ria.ru/20230822/tramp-1891414133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джорджия, россия, атланта, дональд трамп