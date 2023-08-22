Трамп сообщил, что поедет в Атланту для прохождения процедуры ареста
Трамп подтвердил, что в четверг посетит Атланту для прохождения процедуры ареста
© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп подтвердил намерение приехать в четвергв Атланту для прохождения процедуры ареста по предъявленным ему обвинениям о вмешательстве в выборы в Джорджии.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп в четверг планирует явиться в тюрьму округа Фултон в Джорджии в связи с предъявленными ему ранее обвинениями о вмешательстве в выборы.
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"Я собираюсь в Атланту, Джорджия, в четверг, чтобы быть арестованным радикальным левым окружным прокурором Фэни Уиллис", - написал экс-президент на своей странице в социальной сети Truth Social.
Трамп назвал обвинение против него вмешательством в выборы и охотой на ведьм.
В понедельник бывший американский лидер договорился об освобождении под залог в 200 тысяч долларов в рамках этого дела.
В прошлый вторник стало известно, что большое жюри в Джорджии предъявило Трампу обвинения в предполагаемых попытках повлиять на исход выборов 2020 года. Они включают в себя 13 пунктов, в том числе нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, заговор с целью подлога, подачу ложных документов и другие.
Помимо самого Трампа, обвинения также выдвинули против его бывшего адвоката Руди Джулиани и его экс-помощника, бывшего сотрудника Белого дома Марка Медоуза. В общей сложности ответчиками по делу выступают 19 лиц, включая экс-президента США.
Прокуратура обязала Трампа и других фигурантов не позднее 25 августа предстать перед судом: помимо обвинительного заключения, большое жюри присяжных согласовало и ордер на их арест.