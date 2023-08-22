https://ria.ru/20230822/tramp-1891417128.html

Трамп сообщил, что поедет в Атланту для прохождения процедуры ареста

Трамп сообщил, что поедет в Атланту для прохождения процедуры ареста - РИА Новости, 22.08.2023

Трамп сообщил, что поедет в Атланту для прохождения процедуры ареста

Бывший президент США Дональд Трамп подтвердил намерение приехать в четвергв Атланту для прохождения процедуры ареста по предъявленным ему обвинениям о... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T03:25

2023-08-22T03:25

2023-08-22T07:36

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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп подтвердил намерение приехать в четвергв Атланту для прохождения процедуры ареста по предъявленным ему обвинениям о вмешательстве в выборы в Джорджии.Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп в четверг планирует явиться в тюрьму округа Фултон в Джорджии в связи с предъявленными ему ранее обвинениями о вмешательстве в выборы."Я собираюсь в Атланту, Джорджия, в четверг, чтобы быть арестованным радикальным левым окружным прокурором Фэни Уиллис", - написал экс-президент на своей странице в социальной сети Truth Social. Трамп назвал обвинение против него вмешательством в выборы и охотой на ведьм.В понедельник бывший американский лидер договорился об освобождении под залог в 200 тысяч долларов в рамках этого дела.В прошлый вторник стало известно, что большое жюри в Джорджии предъявило Трампу обвинения в предполагаемых попытках повлиять на исход выборов 2020 года. Они включают в себя 13 пунктов, в том числе нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, заговор с целью подлога, подачу ложных документов и другие.Помимо самого Трампа, обвинения также выдвинули против его бывшего адвоката Руди Джулиани и его экс-помощника, бывшего сотрудника Белого дома Марка Медоуза. В общей сложности ответчиками по делу выступают 19 лиц, включая экс-президента США.Прокуратура обязала Трампа и других фигурантов не позднее 25 августа предстать перед судом: помимо обвинительного заключения, большое жюри присяжных согласовало и ордер на их арест.

https://ria.ru/20230818/tramp-1890930673.html

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джорджия, атланта, сша, дональд трамп, в мире